Касаткина
Касаткина начала сезон с победы над Анной Калинской. Дарья легко взяла первый сет, а во втором при счете 3:0 соперница отказалась от продолжения борьбы.
А во втором круге россиянка встречалась с Мэдисон Киз. И это был принципиальный матч для Касаткиной. Ранее она потерпела от американки семь поражений кряду.
Восьмая встреча тоже получилась сложной, но на этот раз Дарья выиграла, дожав Мэдисон в третьем сете, и для нее это очень важно в психологическом плане. Правда, Киз все равно показала, что Касаткина очень уязвима в игре на своей подаче.
Парризас-Диас
Парризас-Диас в стартовом матче разгромила австралийку Эллен Перес, отдав ей лишь три гейма.
Во втором круге Нурия, как и Касаткина, тоже провела на корте три сета. Испанка выиграла у американки Клэр Лю. Решающую партию она забрала со счетом 6:1.
Интересно, что 30-летняя теннисистка только в прошлом сезоне впервые сыграла на уровне WTA. На турнире в Боготе Парризас-Диас сходу дошла до четвертьфинале.
А дальше были победа на турние в Бостаде, выход в основную сетку US Open и титул в Коламбусе.
Прогноз и ставка
На Касаткину в этом матче можно поставить за 1.35, победу Парризас-Диас букмекеры предлагают за 3.44.
Сложно сказать, чего ожидать от соперницы Касаткиной. Судя по всему, Парризас-Диас способна удивить. А с учетом того, что россиянка регулярно допускает большое количество ошибок, предположим, что в этом матче все решится в третьем сете.
Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.73.