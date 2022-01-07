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    Сможет ли Касаткина выйти в полуфинал в Мельбурне?

    Касаткина — Парризас-Диас. Прогноз (к. 2.73) и ставки на турнир в Мельбурне 7 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Касаткина — Парризас-Диас
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    Дарья Касаткина
    Россиянка Дарья Касаткина сыграет против испанки Нурии Парризас-Диас в четвертьфинале турнира в Мельбурне. Матч пройдет 7 января, начало — в 05:00 мск. Касаткина — Парризас-Диас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Касаткина

    Касаткина начала сезон с победы над Анной Калинской. Дарья легко взяла первый сет, а во втором при счете 3:0 соперница отказалась от продолжения борьбы.

    А во втором круге россиянка встречалась с Мэдисон Киз. И это был принципиальный матч для Касаткиной. Ранее она потерпела от американки семь поражений кряду.

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    Восьмая встреча тоже получилась сложной, но на этот раз Дарья выиграла, дожав Мэдисон в третьем сете, и для нее это очень важно в психологическом плане. Правда, Киз все равно показала, что Касаткина очень уязвима в игре на своей подаче.

    Парризас-Диас

    Парризас-Диас в стартовом матче разгромила австралийку Эллен Перес, отдав ей лишь три гейма.

    Во втором круге Нурия, как и Касаткина, тоже провела на корте три сета. Испанка выиграла у американки Клэр Лю. Решающую партию она забрала со счетом 6:1.

    Интересно, что 30-летняя теннисистка только в прошлом сезоне впервые сыграла на уровне WTA. На турнире в Боготе Парризас-Диас сходу дошла до четвертьфинале.

    А дальше были победа на турние в Бостаде, выход в основную сетку US Open и титул в Коламбусе.

    Прогноз и ставка

    На Касаткину в этом матче можно поставить за 1.35, победу Парризас-Диас букмекеры предлагают за 3.44.

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    Сложно сказать, чего ожидать от соперницы Касаткиной. Судя по всему, Парризас-Диас способна удивить. А с учетом того, что россиянка регулярно допускает большое количество ошибок, предположим, что в этом матче все решится в третьем сете.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.73.

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    Касаткина — Парризас-Диас: прогноз, ставка (2.73), статистика, коэффициенты матча 07.01.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Касаткина выйти в полуфинал в Мельбурне?
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