Россиянка Дарья Касаткина сыграет против испанки Нурии Парризас-Диас в четвертьфинале турнира в Мельбурне. Матч пройдет 7 января, начало — в 05:00 мск. Касаткина — Парризас-Диас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Касаткина

Касаткина начала сезон с победы над Анной Калинской. Дарья легко взяла первый сет, а во втором при счете 3:0 соперница отказалась от продолжения борьбы.

А во втором круге россиянка встречалась с Мэдисон Киз. И это был принципиальный матч для Касаткиной. Ранее она потерпела от американки семь поражений кряду.

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Восьмая встреча тоже получилась сложной, но на этот раз Дарья выиграла, дожав Мэдисон в третьем сете, и для нее это очень важно в психологическом плане. Правда, Киз все равно показала, что Касаткина очень уязвима в игре на своей подаче.

Парризас-Диас

Парризас-Диас в стартовом матче разгромила австралийку Эллен Перес, отдав ей лишь три гейма.

Во втором круге Нурия, как и Касаткина, тоже провела на корте три сета. Испанка выиграла у американки Клэр Лю. Решающую партию она забрала со счетом 6:1.

Интересно, что 30-летняя теннисистка только в прошлом сезоне впервые сыграла на уровне WTA. На турнире в Боготе Парризас-Диас сходу дошла до четвертьфинале.

А дальше были победа на турние в Бостаде, выход в основную сетку US Open и титул в Коламбусе.

Прогноз и ставка

На Касаткину в этом матче можно поставить за 1.35, победу Парризас-Диас букмекеры предлагают за 3.44.

Сложно сказать, чего ожидать от соперницы Касаткиной. Судя по всему, Парризас-Диас способна удивить. А с учетом того, что россиянка регулярно допускает большое количество ошибок, предположим, что в этом матче все решится в третьем сете.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.73.