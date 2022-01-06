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    Сможет ли Звонарева обыграть китаянку Чжэн?

    Чжэн — Звонарева. Прогноз и ставки на турнир в Мельбурне 6 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Чжэн — Звонарева
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    Вера Звонарева
    Россиянка Вера Звонарева сыграет против китаянки Циньвэнь Чжэн во втором круге турнира в Мельбурне. Матч пройдет 6 января, начало — в 06:00 мск. Чжэн — Звонарева: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Чжэн

    Чжэн занимает 126-е место в текущем рейтингу. В топ-100 китаянка пока еще не была.

    В основную сетку турнира в Мельбурне 19-летняя теннисистка попала через квалификацию. В первом раунде она легко выиграла у немки Джул Нимайер. Второй сет Циньвэнь забрала со счетом 6:0.

    В решающем раунде квалификации Чжэн выиграла у Бернарды Перы. Китаянка слабо провела вторую партию, взял лишь гейм, но в решающей снова была лучше опытной соперницы.

    В первом круге Чжэн одержала волевую победу над японкой Маи Хонтамой.

    Звонарева

    Звонарева находится на 81-м месте в рейтинге, благодаря чему ей не пришлось играть в квалификации.

    В первом матче нового сезона экс-вторая ракетка мира одержала победу над Алисон Риске. Россиянке хватило двух сетов.

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    И эта игра подтвердила, что Звонарева хорошо подготовилась к турнирам в Австралии. Не в последнюю очередь благодаря тому, что в середине декабря она сыграла на двух турнирах во Франции, которые помогли ей набрать форму после травмы ноги.

    Прогноз и ставка

    На Чжэн в этом матче можно поставить за 2.21, победу Звонаревой букмекеры предлагают за 1.70.

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    Скорее всего, Звонарева снова выиграет. И благодаря своему опыту ей и в этом матче вполне может хватить двух сетов.

    Ставка — победа Звонаревой в двух сетах за 2.57.

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    Чжэн — Звонарева: прогноз, ставка (2.57), статистика, коэффициенты матча 06.01.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Звонарева обыграть китаянку Чжэн?
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