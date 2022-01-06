Россиянка Вера Звонарева сыграет против китаянки Циньвэнь Чжэн во втором круге турнира в Мельбурне. Матч пройдет 6 января, начало — в 06:00 мск. Чжэн — Звонарева: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Чжэн

Чжэн занимает 126-е место в текущем рейтингу. В топ-100 китаянка пока еще не была.

В основную сетку турнира в Мельбурне 19-летняя теннисистка попала через квалификацию. В первом раунде она легко выиграла у немки Джул Нимайер. Второй сет Циньвэнь забрала со счетом 6:0.

В решающем раунде квалификации Чжэн выиграла у Бернарды Перы. Китаянка слабо провела вторую партию, взял лишь гейм, но в решающей снова была лучше опытной соперницы.

В первом круге Чжэн одержала волевую победу над японкой Маи Хонтамой.

Звонарева

Звонарева находится на 81-м месте в рейтинге, благодаря чему ей не пришлось играть в квалификации.

В первом матче нового сезона экс-вторая ракетка мира одержала победу над Алисон Риске. Россиянке хватило двух сетов.

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И эта игра подтвердила, что Звонарева хорошо подготовилась к турнирам в Австралии. Не в последнюю очередь благодаря тому, что в середине декабря она сыграла на двух турнирах во Франции, которые помогли ей набрать форму после травмы ноги.

Прогноз и ставка

На Чжэн в этом матче можно поставить за 2.21, победу Звонаревой букмекеры предлагают за 1.70.

Скорее всего, Звонарева снова выиграет. И благодаря своему опыту ей и в этом матче вполне может хватить двух сетов.

Ставка — победа Звонаревой в двух сетах за 2.57.