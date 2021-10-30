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    Сможет ли Зверев обыграть Алькараса?

    Алькарас — Зверев. Прогноз (к. 2.07) и ставки на турнир в Вене 30 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Алькарас — Зверев
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    Карлос Алькарас
    Немец Александр Зверев сыграет против испанца Карлоса Алькараса в полуфинале турнира в Вене. Матч пройдет 30 октября, начало — в 15:00 мск. Алькарас — Зверев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Алькарас

    Алькарас в пятницу провел один из своих лучших матчей в сезоне. Испанец одержал победу над Маттео Берреттини, который совсем недавно квалифицировался на Итоговый турнир в Турине.

    18-летний теннисист легко взял первый сет, отдав сопернику лишь один гейм. В следующих двух партиях все решалось на тай-брейке — в решающей лучше сыграл Карлос, выигравший второй матч против соперника из топ-10.

    На этой неделе Алькарас демонстрирует просто удивительный теннис. И есть ощущение, что он становится сильнее буквально после каждого матча.

    В первом круге испанский талант обыграла Дэна Эванса, а во втором остановил бывшую первую ракетку мира Энди Маррея.

    Зверев

    Зверев в четвертьфинале выиграл у Феликса Оже-Альяссима. Абсолютно заслуженная победа, несмотря на то, что канадец взял второй сет, воспользовавшись, по сути, единственной ошибкой соперника.

    По такому же сценарию прошел и матч против Алекса Де Минаура во втором круге. Зверев почему-то снова не очень уверенно провел второй сет.

    В первой игре на этой неделе четвертая ракетка мира разобрался с сербом Филипом Краиновичем.

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    Ранее на этой неделе Зверев одержал 300-ю победу в карьере и 50-ю в этом сезоне.

    Прогноз и ставка

    На Алькараса в этом матче можно поставить за 4.20, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.26.

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    Очевидно, что Алькарасу абсолютно все равно с кем играть. Похоже, уже в ближайшем будущем этот парень будет штурмовать топ-10, а потом и вершину рейтинга.

    Ставка — Алькарас выиграет хотя бы один сет за 2.07.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Алькараса больше 9,5 за 1.95.

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    Алькарас — Зверев: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 30.10.2021. Прогнозы на теннис. Сможет ли Зверев обыграть Алькараса?
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