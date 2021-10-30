Немец Александр Зверев сыграет против испанца Карлоса Алькараса в полуфинале турнира в Вене. Матч пройдет 30 октября, начало — в 15:00 мск. Алькарас — Зверев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Алькарас

Алькарас в пятницу провел один из своих лучших матчей в сезоне. Испанец одержал победу над Маттео Берреттини, который совсем недавно квалифицировался на Итоговый турнир в Турине.

18-летний теннисист легко взял первый сет, отдав сопернику лишь один гейм. В следующих двух партиях все решалось на тай-брейке — в решающей лучше сыграл Карлос, выигравший второй матч против соперника из топ-10.

На этой неделе Алькарас демонстрирует просто удивительный теннис. И есть ощущение, что он становится сильнее буквально после каждого матча.

В первом круге испанский талант обыграла Дэна Эванса, а во втором остановил бывшую первую ракетку мира Энди Маррея.

Зверев

Зверев в четвертьфинале выиграл у Феликса Оже-Альяссима. Абсолютно заслуженная победа, несмотря на то, что канадец взял второй сет, воспользовавшись, по сути, единственной ошибкой соперника.

По такому же сценарию прошел и матч против Алекса Де Минаура во втором круге. Зверев почему-то снова не очень уверенно провел второй сет.

В первой игре на этой неделе четвертая ракетка мира разобрался с сербом Филипом Краиновичем.

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Ранее на этой неделе Зверев одержал 300-ю победу в карьере и 50-ю в этом сезоне.

Прогноз и ставка

На Алькараса в этом матче можно поставить за 4.20, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.26.

Очевидно, что Алькарасу абсолютно все равно с кем играть. Похоже, уже в ближайшем будущем этот парень будет штурмовать топ-10, а потом и вершину рейтинга.

Ставка — Алькарас выиграет хотя бы один сет за 2.07.

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Алькараса больше 9,5 за 1.95.