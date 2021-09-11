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    Зверев снова разрушит мечту Джоковича?

    Джокович — Зверев. Прогноз (к. 3.40) и ставки на US Open 11 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Джокович — Зверев
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    Новак Джокович в 12-й раз сыграет в полуфинале US Open
    Серб Новак Джокович сыграет против немца Александра Зверева в полуфинале Открытого чемпионата США. Матч пройдет 11 сентября в Нью-Йорке, начало — в 02:00 мск. Джокович — Зверев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Джокович

    Джокович, как и ожидалось, без особых проблем дошел до полуфинала, но в психологическом плане это все равно очень непростой для него турнир.

    После каждого матча ему задают вопрос о календарном «Большом шлеме». У Новака, как известно, есть уникальная возможность стать всего лишь вторым мужчиной в истории профессионально тенниса, которому удастся выиграть в течение одного сезона все турниры «Большого шлема».

    После победы над Маттео Берреттини в четвертьфинале первая ракетка мира попросил журналистов не акцентировать постоянно внимание на этом моменте.

    Джокович в матче с Берреттини проиграл первый сет, но дальше был «вынос». Похоже, что Новак и правда специально дарит соперникам надежду, а потом безжаластно уничтожает ее. В матче с итальянцем его теннис был идеальным.

    Зверев

    Зверев второй раз подряд вышел в полуфинал Открытого чемпионата США. И заодно ему удалось продлить до 16 матчей свою невероятную победную серию, которая началась еще на олимпийском турнире в Токио.

    Как и у Джоковича, у немца тоже был не самый сложный путь до полуфинала. Единственный по-настоящему напряженный момент случился в первом сете против Ллойда Харриса в четвертьфинале. При счете 6:5 в пользу соперника на тай-брейке Зверев вдруг начал жаловаться судье, что ему мешает слишком яркое табло. В итоге игру остановили на какое-то время, а после возобновления южноафриканец не смог реализовать сетбол. Следующие два партии полностью прошли по сценарию четвертой ракетки мира.

    Все прогнозы на US Open

    Зверев не смог выиграть в трех сетах только у Джека Сока. Американец взял первую партию, но сил на весь матч ему не хватило, в отличие от Александра, который отлично готов и физически, и психологически.

    Прогноз и ставка

    На Джоковича в этом матче букмекеры предлагают поставить за 1.41, а на победу Зверева — за 3.40.

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    Новак в конце июля эпично проиграл Александру в полуфинале олимпийского турнира. Зверев тогда отыграл у серба сет и брейк. Это, без сомнений, был один из лучших матчей в карьере немецкого теннисиста.

    И теперь Джокович точно побаивается Зверева, который после триумфа в Токио обрел невероятную психологическую уверенность.

    Ставка — победа Зверева за 3.40.

    Есть подозрение, что Зверев разрушит еще одну мечту Джоковича, который очень хотел выиграть олимпийское золото, а теперь мечтает собрать календарный «Большой шлем».

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    Джокович — Зверев: прогноз, ставка (3.40), статистика, коэффициенты матча 11.09.2021. Прогнозы на теннис. Зверев снова разрушит мечту Джоковича?
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