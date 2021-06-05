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    Сможет ли Федерер выиграть еще один матч на «Ролан Гаррос»?

    Кепфер — Федерер. Прогноз (к. 1.86) и ставки на «Ролан Гаррос» 5 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на Кепфер — Федерер
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    Роджер Федерер
    Швейцарец Роджер Федерер сыграет против немца Доминика Кепфера в третьем круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 5 июня в Париже, начало — в 22:00 мск. Кепфер — Федерер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Кепфер

    Кепфер впервые в карьере выиграл на «Ролан Гаррос» больше одного матча.

    В этом году он стартовал с победы над французом Матиасом Бурге — 6:3, 6:3, 6:4. А после этого немецкий теннисист выиграл в четырех сетах у Тейлора Фрица — 6:3, 6:2, 3:6, 6:4. На харде Доминик вряд ли смог бы обыграть американца, которому не совсем подходит грунт. К тому же, в одном из розыгрышей соперник получил травму. Позже стало известно, что Фриц порвал мениск.

    Пока что лучшим результатом Кепфера в этом году остается выход в полуфинал турнира в Акапулько. Там он дошел до полуфинала, в том числе благодаря победе над Милошем Раоничем во втором круге.

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    Кроме того, Кепфер выиграл по одному матчу на Australian Open и «Мастерсе» в Мадриде, а также попал через квалификацию в основную сетку в Монте-Карло.

    Федерер

    Федерер уже в третьем круге. Почему «уже»? Потому что в прошлом году Роджер перенес две операции из-за травмы колена и перед «Ролан Гаррос» успел провести всего лишь три матча.

    Тем не менее Федерер выглядит очень бодро. В первом круге легендарный теннисист легко выиграл у Дениса Истомина — 6:2, 6:4, 6:3.

    А дальше был матч против Марина Чилича. Федерер без проблем взял первый сет, но потом был провал во второй партии. Ключевым же стал третий сет, который Роджер выиграл на тай-брейке. В итоге победа — 6:2, 2:6, 7:6, 6:2.

    Несмотря на это, Федерер довольно скромно оценивает свои текущие возможности.

    «Я по-прежнему считаю, что точно не пройду очень далеко, точно не пройду дальше Новака», — сказал 39-летний швейцарец.

    В четвертьфинале Федерер может встретиться с Новаком Джоковичем.

    Прогноз и ставка

    На Кепфера в этом матче можно поставить за 4.05, победу Федерера букмекеры предлагают за 1.32.

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    С одной стороны, все просто, Роджер встретится с далеко не самым опасным соперником, если судить только по именам. Однако встреча с Кепфером может получиться куда сложнее, чем с тем же Чиличе. На самом деле немец очень неплохо играет на грунте.

    К тому же, не факт, что у швейцарца снова хватит сил на два-три часа напряженной игры.

    В общем, у Кепфера есть шанс удивить.

    Ставка — Кепфер выиграет хотя бы один сет за 1.54.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Кепфера больше 16,5 за 1.86.

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