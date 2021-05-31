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    Швентек начнет в Париже с разгромной победы?

    Юван — Швентек. Прогноз (к. 1.86) и ставки на «Ролан Гаррос» 31 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на Юван — Швентек
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    Ига Швентек
    Польская теннисистка Ига Швентек сыграет против словенки Кайи Юван в первом круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 31 мая в Париже, начало — в 13:00 мск. Юван — Швентек: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Юван

    Талантливая словенка в начале сезона прошла квалификацию на Australian Open. В основной сетке словенка дошла до третьего круга, где уступила будущей финалистке австралийского мэйджора Дженнифер Брэди.

    Но в целом первая половина сезона получилась смазанной. В середине марта Юван попала через квалификацию в основную сетку турнира в Монтеррее, прошла первый круг, но потом у нее обнаружили коронавирус.

    После этого 20-летняя теннисистка не выиграла ни одного матча. В Мадриде Кайя уступила в первом отборочном раунде, а в испанском Ла-Бисбале (уровень ITF) и Белграде вылетала после сразу после стартового круга.

    В прошлом году Юван дошла на «Ролан Гаррос» до второго раунда.

    Швентек

    Тем временем действующая чемпионка «Ролан Гаррос» в середине мая стала победительницей престижного турнира в Риме.

    В решающем матче Швентек разнесла Каролину Плишкову, выиграв оба сета со счетом 6:0. Это, конечно, было что-то с чет-то, чешская теннисистка не знала, что ей делать.

    Кроме того, в Риме Ига обыграла украинку Элину Свитолину и американку Кори Гауфф — тоже в двух сетах.

    На втором грунтовом турнире в этом сезон — в Мадриде — Швентек дошла до третьего раунда. Там ее остановила первая ракетка мира Эшли Барти.

    Все прогнозы на Ролан Гаррос

    В прошлом году Швентек не проиграл ни одного сета на «Ролан Гаррос», при этом ри разу не отдав в пределах одной партии больше четырех геймов.

    Прогноз и ставка

    На Юван букмекеры предлагают поставить за 13.25, а на победу Швентек — всего лишь за 1.04.

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    В начале года Швентек одержала волевую победу над Юван на турнире в Мельбурне. Ига легко отдала первый сет, но потом точно так же без особого труда сделала камбэк.

    На грунте у Юван вряд ли есть шансы остановить теннисистку из Польши, здесь все очевидно — действующая чемпионка турнира пойдет дальше.

    К слову, Швентек пока что не входит даже в топ-5 фаворитов «Ролан Гаррос», но, скорее всего, по ходу турнира котировки придется подкорректировать.

    Ставка — победа Швентек с форой по геймам (-7,0) за 1.86. Тут еще нужно учитывать, что Юван после коронавируса, похоже, пока так и не набрала свою лучшую форму.

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