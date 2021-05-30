Бублик
Бублик не скрывает, что ему не нравится играть на грунте, но даже это иногда не мешает ему показывать классный теннис.
В начале мая Александр дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Мадриде. И тут важно, что ему удалось обыграть очень серьезных соперников — Мартона Фучовича, Дениса Шаповалова и Аслана Карацева.
Дальше был матч против Каспера Рууда, которому Бублик в итоге уступил, но в целом турнир получился очень успешным.
В Риме Бублик вылетел уже после первого круга, проиграв Марину Чиличу. Но даже тут можно найти позитив. Матч получился напряженным, все решилось только в третьем сете.
Медведев
Медведев в каком-то смысле уникальная вторая ракетка мира. В этом сложно поверить, но он до сих пор не выиграл на «Ролан Гаррос» ни одного матча.
В четырех предыдущих случаях Даниил вылетал в Париже уже после первого круга. Не очень солидно для теннисиста, который хочет взобраться на вершину рейтинга.
Как и Бублик, Медведев тоже не любит грунт, о чем напоминает почти после каждого матча на этом покрытии.
Перед «Ролан Гаррос» россиянин выступил лишь на двух грунтовых турнирах — на «Мастерсах» в Мадриде и Риме.
В Мадриде Медведев кое-как выиграл у Алехандро Давидовича-Фокины, после чего уступил Кристиану Гарину. А в Риме Даниил уже в стартовом матче без шансов уступил Аслану Карацеву.
Прогноз и ставка
На Бублика в этом матче букмекеры предлагают поставить за 2.80, а на победу Медведева — за 1.46.
Учитывая то, как Даниил не любит грунт, с соперником для первого круга ему не повезло. Бублик прекрасно понимает, что у него есть отличная возможность стартовать с победы над второй ракеткой мира.
На этом покрытии Медведев все-таки не так опасен, как на харде.
Ставка — победа Бублика за 2.80. И такой исход ни для кого не станет сенсацией.