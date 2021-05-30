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    Медведев продлит кошмарную серию на «Ролан Гаррос»?

    Бублик — Медведев. Прогноз (к. 2.80) и ставки на «Ролан Гаррос» 30 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на Бублик — Медведев
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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против представителя Казахстана Александра Бублика в первом круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 30 мая, начало — в 12:00 мск. Бублик — Медведев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Бублик

    Бублик не скрывает, что ему не нравится играть на грунте, но даже это иногда не мешает ему показывать классный теннис.

    В начале мая Александр дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Мадриде. И тут важно, что ему удалось обыграть очень серьезных соперников — Мартона Фучовича, Дениса Шаповалова и Аслана Карацева.

    Дальше был матч против Каспера Рууда, которому Бублик в итоге уступил, но в целом турнир получился очень успешным.

    В Риме Бублик вылетел уже после первого круга, проиграв Марину Чиличу. Но даже тут можно найти позитив. Матч получился напряженным, все решилось только в третьем сете.

    Медведев

    Медведев в каком-то смысле уникальная вторая ракетка мира. В этом сложно поверить, но он до сих пор не выиграл на «Ролан Гаррос» ни одного матча.

    В четырех предыдущих случаях Даниил вылетал в Париже уже после первого круга. Не очень солидно для теннисиста, который хочет взобраться на вершину рейтинга.

    Как и Бублик, Медведев тоже не любит грунт, о чем напоминает почти после каждого матча на этом покрытии.

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    Перед «Ролан Гаррос» россиянин выступил лишь на двух грунтовых турнирах — на «Мастерсах» в Мадриде и Риме.

    В Мадриде Медведев кое-как выиграл у Алехандро Давидовича-Фокины, после чего уступил Кристиану Гарину. А в Риме Даниил уже в стартовом матче без шансов уступил Аслану Карацеву.

    Прогноз и ставка

    На Бублика в этом матче букмекеры предлагают поставить за 2.80, а на победу Медведева — за 1.46.

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    Учитывая то, как Даниил не любит грунт, с соперником для первого круга ему не повезло. Бублик прекрасно понимает, что у него есть отличная возможность стартовать с победы над второй ракеткой мира.

    На этом покрытии Медведев все-таки не так опасен, как на харде.

    Ставка — победа Бублика за 2.80. И такой исход ни для кого не станет сенсацией.

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