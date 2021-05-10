Хорват Марин Чилич сыграет против представителя Казахстана Александра Бублика в первом круге на «Мастерсе» в Риме. Матч пройдет 10 мая, начало — в 11:00 мск. Чилич — Бублик: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Чилич

Чилич в конце апреля провел неплохой турнир в португальском Эшториле. Бывшая третья ракетке мира дошел до полуфинала, где уступил британцу Кэмерону Норри.

Но перед этим Марин успел выиграть у Карлоса Алькараса, Нуно Борхеса и Кевина Андерсона. Последний, правда, снялся после первого сета.

На «Мастерсе» в Монте-Карло, между тем, Чилич уже в первом раунде уступил Давиду Гоффену, при этом отдав решающий сет со счетом 0:6.

Чилич перед поездкой в Риме сделал небольшую паузу. 32-летний хорват пропустил мадридский «Мастерс».

Бублик

Тем временем Бублик на турнире в Мадриде впервые в карьере дошел до четвертьфинала на грунтовом «Мастерсе».

23-летний теннисист неожиданно для всех прошел три раунда, при этом обыграв достаточно серьезных соперников.

В первом круге Бублик одержал победу над Мартоном Фучовичем, потом был успех в матче с Денисом Шаповаловым, а в третьем раунде он оказался лучше Аслана Карацева.

Все прогнозы на теннис

Остановить Бублика смог только норвежец Каспер Рууд, который перед этим уверенно разобрался со Стефаносом Циципасом.

Прогноз и ставка

На Чилича в этом матче букмекеры предлагают поставить за 1.87, а на победу Бублика — за 1.97.

В прошлом сезоне Чилич и Бублик тоже встретились в первом раунде римского «Мастерса». Хорват тогда выиграл в втрех сетах.

Сейчас же все указывает на то, что Бублик может взять реванш. По качеству тенниса он ни в чем не уступает опытному сопернику. Главное, без лишних эмоций, которые порой очень мешают представителю Казахстана.

Ставка — победа Бублика за 1.97.

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Чилича меньше 12,5 за 1.89.