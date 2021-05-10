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    Бублик возьмет реванш у Чилича?

    Чилич — Бублик. Прогноз (к. 1.97) и ставки на турнир в Риме 10 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на Чилич — Бублик
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    Александр Бублик
    Хорват Марин Чилич сыграет против представителя Казахстана Александра Бублика в первом круге на «Мастерсе» в Риме. Матч пройдет 10 мая, начало — в 11:00 мск. Чилич — Бублик: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Чилич

    Чилич в конце апреля провел неплохой турнир в португальском Эшториле. Бывшая третья ракетке мира дошел до полуфинала, где уступил британцу Кэмерону Норри.

    Но перед этим Марин успел выиграть у Карлоса Алькараса, Нуно Борхеса и Кевина Андерсона. Последний, правда, снялся после первого сета.

    На «Мастерсе» в Монте-Карло, между тем, Чилич уже в первом раунде уступил Давиду Гоффену, при этом отдав решающий сет со счетом 0:6.

    Чилич перед поездкой в Риме сделал небольшую паузу. 32-летний хорват пропустил мадридский «Мастерс».

    Бублик

    Тем временем Бублик на турнире в Мадриде впервые в карьере дошел до четвертьфинала на грунтовом «Мастерсе».

    23-летний теннисист неожиданно для всех прошел три раунда, при этом обыграв достаточно серьезных соперников.

    В первом круге Бублик одержал победу над Мартоном Фучовичем, потом был успех в матче с Денисом Шаповаловым, а в третьем раунде он оказался лучше Аслана Карацева.

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    Остановить Бублика смог только норвежец Каспер Рууд, который перед этим уверенно разобрался со Стефаносом Циципасом.

    Прогноз и ставка

    На Чилича в этом матче букмекеры предлагают поставить за 1.87, а на победу Бублика — за 1.97.

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    В прошлом сезоне Чилич и Бублик тоже встретились в первом раунде римского «Мастерса». Хорват тогда выиграл в втрех сетах.

    Сейчас же все указывает на то, что Бублик может взять реванш. По качеству тенниса он ни в чем не уступает опытному сопернику. Главное, без лишних эмоций, которые порой очень мешают представителю Казахстана.

    Ставка — победа Бублика за 1.97.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Чилича меньше 12,5 за 1.89.

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    Чилич — Бублик: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 10.05.2021. Прогнозы на теннис. Бублик возьмет реванш у Чилича?
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