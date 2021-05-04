Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против Дениса Шаповалова из Канады во втором круге на турнире серии «Мастерс» в Мадриде. Матч пройдет 4 мая, начало — в 15:00 мск. Бублик — Шаповалов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Бублик

С Бубликом сложно, никогда не знаешь, в каком настроении он выйдет на корт. С тех пор, как началась грунтовая часть сезона, Александр нередко проигрывал только из-за своей несдержанности и излишней вспыльчивости.

Но иногда Бублик все-таки сконцентрирован исключительно на теннисе. Как, например, в матче с Мартоном Фучовичем в первом круге текущего турнира.

23-летний теннисист вытащил на тай-брейке первый сет, а во втором вовремя взял подачу соперника.

До этого у Бублика была только одна победа в четырех матчах на грунте. В португальском Эшториле Александр уже в первом круге с треском проиграл испанцу Педро Мартинесу. Поэтому успех в игре с Фучовичем стал в каком-то смысле сюрпризом.

Шаповалов

Не очень успешно до сих пор складывались дела и у Шаповалова. До «Мастерса» в Мадриде представитель Канады выиграл на грунте лишь один матч.

В Барселоне Денис стартовал с победы над Жереми Шарди, но уже в следующей игре уступил Феликсу Оже-Альяссиму. Довольно болезненное поражение, 14-я ракетка мира смог взять только пять геймов.

А в португальском Эшториле Шаповалов и вовсе ни разу не выиграл. Там он потерпел поражение от француза Корентена Муте.

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В Мадриде Шаповалов наконец-то показал свой уровень, пусть и всего лишь в матче с Душаном Лайовичем. Но победа 6:1, 6:3 не может не внушать оптимизма.

Прогноз и ставка

На Бублика в этом матче можно поставить за 2.66, победу Шаповалова букмекеры предлагают за 1.50.

В прошлом году Бублик обыграл Шаповалова на турнире в Марселе. В принципе, ничего удивительного.

И все же, как и тогда, сейчас статус фаворита справедливо принадлежит теннисисту из Канады.

Скорее всего, Денис возьмет реванш. Даже если Бублик не будет психовать, на грунте он все равно играет не так убедительно.

Ставка — победа Шаповалова в двух сетах за 2.21.

И как вариант — ставка на тотал выигранных геймов Бублика меньше 11,5 за 2.05.