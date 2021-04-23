Испанец Рафаэль Надаль сыграет против британца Кэмерона Норри в четвертьфинале турнира в Барселоне. Матч пройдет 23 апреля, начало — в 17:00 мск. Надаль — Норри: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Надаль

И все-таки с Надалем что-то не то. Не прям чтоб глобально, но «Грунтовый король» пока далеко не так стабилен, как обычно, несмотря на то, что сейчас его любимая часть сезона.

Хотя первый сет матча с Кеем Нисикори заставил думать, что наконец-то вернулся настоящий Рафа. Испанец забрал партию со счетом 6:0. Но после этого японец не просто пришел в себя — он сравнял счет, взяв вторую партию 6:2.

В решеющий момент Надаль, конечно же, не дрогнул, но все равно немного удивляет, как легко он стал отдавать сеты.

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То же самое было и в игре с Ильей Ивашко днем ранее. Разница только в том, что там испанец сначала отдал партию, а потом сделал камбэк.

Норри

Норри, без сомнений, проводит удивительный турнир. Мало кто ожидал, что ему удастся выиграть здесь столько матчей.

Все началось с победы над итальянцем Сальваторе Карузо — 6:1, 6:2. Это разгром. Но, что самое удивительное, даже здесь букмекеры считали фаворитом соперника британца.

Во втором раунде Кэмерон вышел на Карена Хачанова — и снова выиграл. На этот раз в трех сетах. А вот это уже сенсация. И большое разочарование для Хачанова.

А в третьем круге Норри еще и повезло. 58-я ракетка мира выиграл у Давида Гоффена в первом сете 6:0, во втором проигрывал 3:5, но именно в этот момент соперник решился сняться из-за повреждения. Действительно повезло.

Прогноз и ставка

Букмекеры, конечно же, не сомневаются в исходе. На победу Надаля можно поставить за 1.047, а на Норри — за 13.25.

Рафа в этом году уже играл с Кэмероном на Australian Open, и надо сказать, что это был довольно напряженный матч. Два из трех сетов завершились со счетом 7:5. Британец сопротивлялся.

И теперь самое сложное — выбор ставки. По-хорошему, на грунте Надаль запросто может отдать Норри максимум два-три гейма. Тем более надо признать, что против Нисикори Рафа играл значительно лучше, чем перед этим в матче с Ивашко.

В общем, наша ставка — победа Надаля с форой по геймам (-6,5) за 1.84.

И также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Норри меньше 6,0 за 1.81.

Акцент делаем, прежде всего, на то, что именно на грунте Норри будет крайне сложно противостоять Надалю.