Россиянин Аслан Карацев сыграет против словенца Аляжа Бедене во втором круге на турнире в Белграде (Сербия). Матч пройдет 22 апреля, начало — в 20:00 мск. Карацев — Бедене: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Карацев

Шумиха вокруг Карацева потихоньку проходит. И, наверное, для Аслана это хорошо. Предыдущие матчи показали, что ему не так уж и легко играть на фоне больших ожиданий.

После триумфа в Дубае 27-летний теннисист не очень удачно выступил на «Мастерсе» в Майами. После победы над Михаилом Кукушиным в стартовом матче Карацев без шансов уступил Себстьяну Корде, при этом отдав второй сет со счетом 0:6.

На «Мастерсе» в Монте-Карло Аслан тоже выиграл лишь один матч. В первом раунде полуфиналист Australian Open-2020 одержал победу над Лоренцо Музетти.

А после этого было поражение от Стефаноса Циципаса. Но тут важно отметить следующее. Если взять все недавние матчи грека, то Карацев, пожалуй, лучше всех противостоял ему. Циципас после матча даже сказал, что в игре россиянина нет слабых мест.

Бедене

Бедене, в отличие от Карацева, в число сеяных не попал, поэтому в Белграде ему пришлось стартовать с первого круга.

И словенский теннисист сразу же показал, что на матчи с ним надо настраиваться максимально серьезно. Аляж одержал победу над талантливым Себастьяном Кордой.

Грунтовый сезон Бедене открыл в начале апреля в Кальяри. На Сардинии 31-летний теннисист дошел до четвертьфинала, где уступил американцу Тейлору Фрицу.

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Открытый чемпионат Австралии — единственный в этом сезоне турнир, на котором Бедене не выиграл ни одного матча.

Прогноз и ставка

На Карацева в этом матче букмекеры предлагают поставить за 1.36, а на победу Бедене — за 3.20.

Пожалуй, это не тот случай, когда можно рассуждать о фаворитаз и аутсайдерах. Аслану будет сложно в предстоящем матче. Бедене крайне редко проигрывает без борьбы.

Ставка — на общий тотал геймов в матче больше 21,5 за 1.84.

Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном из сетов будет тай-брейк за 2.81. Бедене хорошо держит свою подачу, но при этом не очень силен на приеме.