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    Сможет ли Оже-Альяссим выиграть у Гарина?

    Оже-Альяссим — Гарин. Прогноз (к. 2.23) и ставки на турнир в Монте-Карло 12 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на Оже-Альяссим — Гарин
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    Феликс Оже-Альяссим
    Представитель Канады Феликс Оже-Альяссим сыграет против чилийца Кристиана Гарина в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 12 апреля, начало — в 13:30 мск. Оже-Альяссим — Гарин: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Оже-Альяссим

    В начале апреля стала изветно, что новым тренером Оже-Альяссима стал Тони Надаль, дядя Рафаэля Надаля. Сотрудничество с испанцем в период грунтового сезона может стать для 20-летнего теннисиста максимально полезным.

    Оже-Альяссим мощно начал 2021-й год, но потом наступил небольшой спад. Перед стартом Australian Open Феликс дошел до финала на турнире в Мельбурне. А непосредственно на австралийском мэйджоре он пробился в четвертый круг, где уступил Аслану Карацеву. Но местами канадец показывал невероятно агрессивный теннис.

    В Роттердаме Оже-Альяссим уже в первом раунде неожиданно проиграл Кею Нисикори. В Акапулько его остановил Стефанос Циципас — но это случилось уже на стадии 1/4 финала.

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    На «Мастерсе» в Майами Оже-Альяссим в третьем круге уступил Джону Изнеру, так и не сумев справиться с мощнейшей подачей огромого американца, который забрал оба сета на тай-брейке.

    Гарин

    Гарину пришлось пропустить начало сезона из-за травмы запястья. На корт чилиец вернулся в начале марта в Буэнос-Айресе. В стартовом матче Кристиан проиграл индийцу Сумиту Нагалу.

    Но уже через неделю Гарин стал победителем турнира в Сантьяго. Для 24-летнего теннисиста этот титул стал пятым в карьере.

    Важно отметить, что четыре предыдущих титула Кристиан тоже выиграл на турнирах с грунтовым покрытием.

    На «Мастерсе» в Майами Гарин сразу же проиграл Марину Чиличу, но в контексте предстоящего турнира в Монте-Карло это не имеет никакого значения.

    Прогноз и ставка

    На Оже-Альяссима в этом матче можно поставить за 1.67, победу Гарина букмекеры предлагают за 2.26.

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    Ранее эти теннисисты провели между собой два матча — оба в 2019 году. Сначала выиграл Гарин, а потом Оже-Альяссим.

    На коэффициенты в данном случае сильно обращать внимание не стоит, шансы здесь — 50 на 50. Очевидно, что Оже-Альяссиму будет трудно пройти классического грунтовика.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.23.

    Также можно рассмотреть ставку на общий тотал геймов больше 21,5 за 1.81.

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