Грузин Николоз Басилашвили сыграет против немца Яна-Леннарда Штруффа в четвертьфинале турнира в Кальяри (Италия). Матч пройдет 9 апреля, начало — в 18:00 мск. Басилашвили — Штруфф: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Басилашвили

Басилашвили не лучшим образом провел прошлый сезон, упал в рейтинге за пределы топ-30, не лучшим образом начал текущий год, но в марте на него внезапно нашло озарение.

В первой половине прошлого месяца Николоз стал победителем турнира в Дохе. В четвертьфинале грузинский теннисист выиграл у легендарного Роджера Федерера, а в финале одержал победу над Роберто Баутистой-Агутом.

Дальше были не очень удачные турниры в Дубае и Майами, но Николозу в целом свойственны подобные перепады в игре.

В Кальяри Басилашвили стартовал сразу со второго круга. В матче против Йозефа Ковалика грузин в третьем сете при счете 4:5 отыграл пять матчболов на подаче, после чего сделал брейк и подал на победу.

Штруфф

Штруфф во второй раз в сезоне смог дойти до четвертьфинала. В январе немец играл на этой стадии в Анталье. Правда, там во втором круге его соперник не смог выйти на корт из-за травмы.

В Марбелье же Ян-Леннард уже провел два матча. В первом он одержал волевую победу над португальцем Жуаном Соузой, а в следующем уверенно выиграл у британца Лиама Броади.

Все прогнозы на теннис

Также можно отметить, что в марте Штруфф выиграл по одному матчу в Дубае и Майами.

Прогноз и ставка

На Басилашвили букмекеры предлагают поставить за 2.54, а на победу Штруффа — за 1.57.

На самом деле, шансы здесь 50 на 50, а о том, что кто-то фаворит, не может быть и речи. Оба теннисиста, как правило, очень нестабильно играют даже по ходу одного матча.

Поэтому самая логичная ставка в данном случае — на тотал сетов больше 2,5 за 2.42.

Также можно рассмотреть ставку на тотал брейк-пойнтов больше 13,0 за 1.87.