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    Басилашвили и Штруфф решат все в третьем сете?

    Басилашвили — Штруфф. Прогноз (к. 2.42) и ставки на турнир в Кальяри 9 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на Басилашвили — Штруфф
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    Николоз Басилашвили
    Грузин Николоз Басилашвили сыграет против немца Яна-Леннарда Штруффа в четвертьфинале турнира в Кальяри (Италия). Матч пройдет 9 апреля, начало — в 18:00 мск. Басилашвили — Штруфф: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Басилашвили

    Басилашвили не лучшим образом провел прошлый сезон, упал в рейтинге за пределы топ-30, не лучшим образом начал текущий год, но в марте на него внезапно нашло озарение.

    В первой половине прошлого месяца Николоз стал победителем турнира в Дохе. В четвертьфинале грузинский теннисист выиграл у легендарного Роджера Федерера, а в финале одержал победу над Роберто Баутистой-Агутом.

    Дальше были не очень удачные турниры в Дубае и Майами, но Николозу в целом свойственны подобные перепады в игре.

    В Кальяри Басилашвили стартовал сразу со второго круга. В матче против Йозефа Ковалика грузин в третьем сете при счете 4:5 отыграл пять матчболов на подаче, после чего сделал брейк и подал на победу.

    Штруфф

    Штруфф во второй раз в сезоне смог дойти до четвертьфинала. В январе немец играл на этой стадии в Анталье. Правда, там во втором круге его соперник не смог выйти на корт из-за травмы.

    В Марбелье же Ян-Леннард уже провел два матча. В первом он одержал волевую победу над португальцем Жуаном Соузой, а в следующем уверенно выиграл у британца Лиама Броади.

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    Также можно отметить, что в марте Штруфф выиграл по одному матчу в Дубае и Майами.

    Прогноз и ставка

    На Басилашвили букмекеры предлагают поставить за 2.54, а на победу Штруффа — за 1.57.

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    На самом деле, шансы здесь 50 на 50, а о том, что кто-то фаворит, не может быть и речи. Оба теннисиста, как правило, очень нестабильно играют даже по ходу одного матча.

    Поэтому самая логичная ставка в данном случае — на тотал сетов больше 2,5 за 2.42.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал брейк-пойнтов больше 13,0 за 1.87.

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    Прогноз и ставка на матч Басилашвили — Штруфф 09.04.2021 в 18:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 2.42.
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