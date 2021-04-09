Басилашвили
Басилашвили не лучшим образом провел прошлый сезон, упал в рейтинге за пределы топ-30, не лучшим образом начал текущий год, но в марте на него внезапно нашло озарение.
В первой половине прошлого месяца Николоз стал победителем турнира в Дохе. В четвертьфинале грузинский теннисист выиграл у легендарного Роджера Федерера, а в финале одержал победу над Роберто Баутистой-Агутом.
Дальше были не очень удачные турниры в Дубае и Майами, но Николозу в целом свойственны подобные перепады в игре.
В Кальяри Басилашвили стартовал сразу со второго круга. В матче против Йозефа Ковалика грузин в третьем сете при счете 4:5 отыграл пять матчболов на подаче, после чего сделал брейк и подал на победу.
Штруфф
Штруфф во второй раз в сезоне смог дойти до четвертьфинала. В январе немец играл на этой стадии в Анталье. Правда, там во втором круге его соперник не смог выйти на корт из-за травмы.
В Марбелье же Ян-Леннард уже провел два матча. В первом он одержал волевую победу над португальцем Жуаном Соузой, а в следующем уверенно выиграл у британца Лиама Броади.
Также можно отметить, что в марте Штруфф выиграл по одному матчу в Дубае и Майами.
Прогноз и ставка
На Басилашвили букмекеры предлагают поставить за 2.54, а на победу Штруффа — за 1.57.
На самом деле, шансы здесь 50 на 50, а о том, что кто-то фаворит, не может быть и речи. Оба теннисиста, как правило, очень нестабильно играют даже по ходу одного матча.
Поэтому самая логичная ставка в данном случае — на тотал сетов больше 2,5 за 2.42.
Также можно рассмотреть ставку на тотал брейк-пойнтов больше 13,0 за 1.87.