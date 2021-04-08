Эванс
Эванс оказался в числе сеяных, благодаря чему начнет турнир в Кальяри сразу со второго круга. Это будет его первый матч на грунте в этом сезоне.
Еще в начале февраля Эванс выиграл один из турниров Мельбурне, которые проводились перед Australian Open. Там британец в решающем матче обыграл представителя Канады Феликса Оже-Альяссима. Кроме того, можно выделить победы над Борной Чоричем и Жереми Шарди.
Но в дальнейшем Дэниэл выступал не очень удачно. Более того, с тех пор он выиграл только один матч. На турнире в Дохе Эванс в первом круге одержал победу над Шарди.
А потом были поражения от Роджера Федерера, Аслана Карацева и Фрэнсиса Тиафо.
Музетти
Тем временем Музетти перед началом турнира в Кальяри скромно предположил, что по ходу грунтового сезона он всех удивит.
И первый матч показал, что итальянец действительно что-то задумал. Лоренцо не оставил шансов Деннису Новаку — 6:0, 6:1. Яркая победа всего лишь за 53 минуты.
В конце марта, как известно, 19-летний теннисист дошел до полуфинала на турнире в Акапулько и добрался до третьего круга на «Мастерсе» в Майами. По всей видимости, это начало большой карьеры.
Прогноз и ставка
На Эванса букмекеры предлагают поставить за 3.92, а на победу Музетти — за 1.27.
Учитывая, что для Эванса это будет первый матч на грунте после долгого перерыва и то, что это не его покрытие, здесь довольно все очевидно.
Ставка — победа Музетти в двух сетах за 1.78.
Также можно рассмотреть ставку на победу Музетти с форой по геймам (-4,5) за 1.89.