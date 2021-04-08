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    Музетти снова выиграет с разгромным счетом?

    Эванс — Музетти. Прогноз (к. 1.89) и ставки на турнир в Кальяри 8 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на Эванс — Музетти
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    Лоренцо Музетти
    Британец Дэниэл Эванс сыграет против итальянца Лоренцо Музетти во втором круге турнира в Кальяри (Италия). Матч пройдет 8 апреля, начало — в 13:30 мск. Эванс — Музетти: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Эванс

    Эванс оказался в числе сеяных, благодаря чему начнет турнир в Кальяри сразу со второго круга. Это будет его первый матч на грунте в этом сезоне.

    Еще в начале февраля Эванс выиграл один из турниров Мельбурне, которые проводились перед Australian Open. Там британец в решающем матче обыграл представителя Канады Феликса Оже-Альяссима. Кроме того, можно выделить победы над Борной Чоричем и Жереми Шарди.

    Но в дальнейшем Дэниэл выступал не очень удачно. Более того, с тех пор он выиграл только один матч. На турнире в Дохе Эванс в первом круге одержал победу над Шарди.

    А потом были поражения от Роджера Федерера, Аслана Карацева и Фрэнсиса Тиафо.

    Музетти

    Тем временем Музетти перед началом турнира в Кальяри скромно предположил, что по ходу грунтового сезона он всех удивит.

    И первый матч показал, что итальянец действительно что-то задумал. Лоренцо не оставил шансов Деннису Новаку — 6:0, 6:1. Яркая победа всего лишь за 53 минуты.

    Все прогнозы на теннис

    В конце марта, как известно, 19-летний теннисист дошел до полуфинала на турнире в Акапулько и добрался до третьего круга на «Мастерсе» в Майами. По всей видимости, это начало большой карьеры.

    Прогноз и ставка

    На Эванса букмекеры предлагают поставить за 3.92, а на победу Музетти — за 1.27.

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    Учитывая, что для Эванса это будет первый матч на грунте после долгого перерыва и то, что это не его покрытие, здесь довольно все очевидно.

    Ставка — победа Музетти в двух сетах за 1.78.

    Также можно рассмотреть ставку на победу Музетти с форой по геймам (-4,5) за 1.89.

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