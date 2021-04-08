Британец Дэниэл Эванс сыграет против итальянца Лоренцо Музетти во втором круге турнира в Кальяри (Италия). Матч пройдет 8 апреля, начало — в 13:30 мск. Эванс — Музетти: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Эванс

Эванс оказался в числе сеяных, благодаря чему начнет турнир в Кальяри сразу со второго круга. Это будет его первый матч на грунте в этом сезоне.

Еще в начале февраля Эванс выиграл один из турниров Мельбурне, которые проводились перед Australian Open. Там британец в решающем матче обыграл представителя Канады Феликса Оже-Альяссима. Кроме того, можно выделить победы над Борной Чоричем и Жереми Шарди.

Но в дальнейшем Дэниэл выступал не очень удачно. Более того, с тех пор он выиграл только один матч. На турнире в Дохе Эванс в первом круге одержал победу над Шарди.

А потом были поражения от Роджера Федерера, Аслана Карацева и Фрэнсиса Тиафо.

Музетти

Тем временем Музетти перед началом турнира в Кальяри скромно предположил, что по ходу грунтового сезона он всех удивит.

И первый матч показал, что итальянец действительно что-то задумал. Лоренцо не оставил шансов Деннису Новаку — 6:0, 6:1. Яркая победа всего лишь за 53 минуты.

Все прогнозы на теннис

В конце марта, как известно, 19-летний теннисист дошел до полуфинала на турнире в Акапулько и добрался до третьего круга на «Мастерсе» в Майами. По всей видимости, это начало большой карьеры.

Прогноз и ставка

На Эванса букмекеры предлагают поставить за 3.92, а на победу Музетти — за 1.27.

Учитывая, что для Эванса это будет первый матч на грунте после долгого перерыва и то, что это не его покрытие, здесь довольно все очевидно.

Ставка — победа Музетти в двух сетах за 1.78.

Также можно рассмотреть ставку на победу Музетти с форой по геймам (-4,5) за 1.89.