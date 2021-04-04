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    Синнер — Хуркач. Прогноз (к. 2.64) и ставки на турнир в Майами 4 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на Синнер — Хуркач
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    Янник Синнер
    Итальянец Янник Синнер сыграет против поляка Хуберта Хуркача в финале крупного турнира в Майами (США). Матч пройдет 4 апреля, начало — в 20:00 мск. Синнер — Хуркач: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Синнер

    Синнер впервые в карьере сыграет в финале турнира серии «Мастерс», за победу в котором можно получить сразу 1000 рейтинговых очков. Янник — пятый в списке самых молодых финалистов на «Мастерсах». Моложе него были только 18-летние Майкл Чанг, Ришар Гаске, Андрей Медведев и Рафаэль Надаль. В случае победы в Майами 19-летний итальянец взлетит в рейтинге на 14-е место.

    В полуфинале Янник одержал волевую победу над Роберто Баутистой-Агутом, который ранее остановил Даниила Медведева. Это был еще один матч, который подтвердил, что в будущем Синнер, по всей видимости, будет претендовать на статус первой ракетки мира.

    В Майами одним из самых сложных для Синнера был матч против Карена Хачанова. После проигрыша в первом сете итальянец во второй партии продемонстрировал невероятное хладнокровие на тай-брейке второй партии.

    Ранее в этом сезоне Синнер выиграл турнир в Мельбурне.

    Хуркач

    Для Хуркача это тоже будет первый финал на «Мастерсе». И выступление поляка, безусловно, стало одним из главных сюрпризов.

    В Майами Хуберт обыграл двух теннисистов из топ-10. В четвертьфинале 24-летний теннисист одержал победу над Стефаносом Циципасом, а в полуфинале — над Андреем Рублевым.

    Матч против Рублева, возможно, был лучшим в карьере Хуркача. Россиянин попал под шквал мощнейших атак поляка, который на этот раз отлично действовал не только на собственной подаче, но и на приеме.

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    Кроме того, на этом турнире Хуркач выиграл у Раду Албота, Дениса Шаповалова и Милоша Раонича.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом матче отдают небольшое предпочтение Синнеру, на победу которого можно поставить за 1.64, а на Хуркача — за 2.55.

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    Это будет первый с 2003 года финал «Мастерса», в котором сыграют теннисисты из-за пределов топ-30.

    И здесь действительно очень сложно кому-то отдать предпочтение. Оба провели ряд очень мощных матчей, поэтому вряд ли есть смысл ставить на исход.

    Самой же логичной видится ставка на победу Хуркача по количеству эйсов с форой (-3,5) за 1.77. В этом плане Синнеру будет сложно перебить соперника.

    Также можно рассмотреть ставку на общее количество эйсов в матче больше 12,5 за 2.01. Хуркач, в общем-то, может пробить этот тотал даже в одиночку. Но можно не сомневаться, что Янник тоже ему поможет.

    И еще одна ставка — тай-брейк хотя бы в одном сете за 2.64. В матчах с участием Синнера тай-брейки бывают порой чуть ли не в каждом матче.

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