Итальянец Янник Синнер сыграет против поляка Хуберта Хуркача в финале крупного турнира в Майами (США). Матч пройдет 4 апреля, начало — в 20:00 мск. Синнер — Хуркач: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Синнер

Синнер впервые в карьере сыграет в финале турнира серии «Мастерс», за победу в котором можно получить сразу 1000 рейтинговых очков. Янник — пятый в списке самых молодых финалистов на «Мастерсах». Моложе него были только 18-летние Майкл Чанг, Ришар Гаске, Андрей Медведев и Рафаэль Надаль. В случае победы в Майами 19-летний итальянец взлетит в рейтинге на 14-е место.

В полуфинале Янник одержал волевую победу над Роберто Баутистой-Агутом, который ранее остановил Даниила Медведева. Это был еще один матч, который подтвердил, что в будущем Синнер, по всей видимости, будет претендовать на статус первой ракетки мира.

В Майами одним из самых сложных для Синнера был матч против Карена Хачанова. После проигрыша в первом сете итальянец во второй партии продемонстрировал невероятное хладнокровие на тай-брейке второй партии.

Ранее в этом сезоне Синнер выиграл турнир в Мельбурне.

Хуркач

Для Хуркача это тоже будет первый финал на «Мастерсе». И выступление поляка, безусловно, стало одним из главных сюрпризов.

В Майами Хуберт обыграл двух теннисистов из топ-10. В четвертьфинале 24-летний теннисист одержал победу над Стефаносом Циципасом, а в полуфинале — над Андреем Рублевым.

Матч против Рублева, возможно, был лучшим в карьере Хуркача. Россиянин попал под шквал мощнейших атак поляка, который на этот раз отлично действовал не только на собственной подаче, но и на приеме.

Все прогнозы на теннис

Кроме того, на этом турнире Хуркач выиграл у Раду Албота, Дениса Шаповалова и Милоша Раонича.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче отдают небольшое предпочтение Синнеру, на победу которого можно поставить за 1.64, а на Хуркача — за 2.55.

Это будет первый с 2003 года финал «Мастерса», в котором сыграют теннисисты из-за пределов топ-30.

И здесь действительно очень сложно кому-то отдать предпочтение. Оба провели ряд очень мощных матчей, поэтому вряд ли есть смысл ставить на исход.

Самой же логичной видится ставка на победу Хуркача по количеству эйсов с форой (-3,5) за 1.77. В этом плане Синнеру будет сложно перебить соперника.

Также можно рассмотреть ставку на общее количество эйсов в матче больше 12,5 за 2.01. Хуркач, в общем-то, может пробить этот тотал даже в одиночку. Но можно не сомневаться, что Янник тоже ему поможет.

И еще одна ставка — тай-брейк хотя бы в одном сете за 2.64. В матчах с участием Синнера тай-брейки бывают порой чуть ли не в каждом матче.