Медведев
Медведев серьезно заставил волноваться всех своих поклонников после матча с Алексеем Попыриным. Несмотря на победу и выход в четвертьфинал, говорили, в основном, о состоянии Даниила, который с трудом передвигался по корту из-за судорог.
Но, к счастью, все в порядке, российский теннисист успел восстановиться в кратчайшие сроки, что крайне важно для этого вида спорта.
В четвертом круге Медведев одержал уверенную победу над американцем Фрэнсисом Тиафо — 6:4, 6:3.
По итогам турнира в Майами Медведев станет пятым игроком, набравшим 10 тысяч очков. До него это делала только Большая четверка — Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Энди Маррей.
Баутиста-Агут
Тем временем Баутиста-Агут во второй раз в карьере дошел в Майами до четвертьфинала. В 2019 году испанец в четвертом круге сенсационно выиграл у Новака Джоковича, но после этого уступил Джону Изнеру.
На этот раз Роберто немножко повезло. Попав в число сеяных, он должен был стартовать со второго круга, но по факту вышел на корт только в третьем раунде. Ллойд Харрис, его первый соперник, снялся с турнира в последний момент из-за повреждения.
В третьем круге Баутиста-Агут одержал волевую победу над Яном-Леннардом Штруффом, а потом взял реванш у Изнера — тоже в трех сетах.
Также стоит отметить, что в первой половине марта Баутиста-Агут дошел до финала на турнире в Дохе, где уступил грузину Николозу Басилашвили.
Прогноз и ставка
На Медведева букмекеры предлагают поставить за 1.33, а на победу Баутисты-Агута — за 3.98.
В прошлом году Даниил проиграл испанскому теннисисту на «Мастерсе» в Нью-Йорке. Взяв легко первый сет, россиянин в итоге уступил. Кроме того, Баутиста-Агут побеждал Медведева на турнире в индийском Ченнае, но это было еще в 2017 году и сейчас, в принципе, не имеет никакого значения.
А вот предыдущая встреча этих теннисистов намекает на то, что Медведев, может, и выиграет, но вряд ли в двух сетах.
Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.58. Баустиста-Агут очень цепкий теннисист (как и Медведев, безусловно), будет сложно.