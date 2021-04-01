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    Сможет ли Медведев взять реванш у Баутисты-Агута?

    Медведев — Баутиста-Агут. Прогноз (к. 2.58) и ставки на турнир в Майами 1 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на Медведев — Баутиста-Агут
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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против испанца Роберто Баутисты-Агута в четвертьфинале крупного турнира в Майами (США). Матч пройдет 1 апреля, начало — в 03:30 мск. Медведев — Баутиста-Агут: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Медведев

    Медведев серьезно заставил волноваться всех своих поклонников после матча с Алексеем Попыриным. Несмотря на победу и выход в четвертьфинал, говорили, в основном, о состоянии Даниила, который с трудом передвигался по корту из-за судорог.

    Но, к счастью, все в порядке, российский теннисист успел восстановиться в кратчайшие сроки, что крайне важно для этого вида спорта.

    В четвертом круге Медведев одержал уверенную победу над американцем Фрэнсисом Тиафо — 6:4, 6:3.

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    По итогам турнира в Майами Медведев станет пятым игроком, набравшим 10 тысяч очков. До него это делала только Большая четверка — Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Энди Маррей.

    Баутиста-Агут

    Тем временем Баутиста-Агут во второй раз в карьере дошел в Майами до четвертьфинала. В 2019 году испанец в четвертом круге сенсационно выиграл у Новака Джоковича, но после этого уступил Джону Изнеру.

    На этот раз Роберто немножко повезло. Попав в число сеяных, он должен был стартовать со второго круга, но по факту вышел на корт только в третьем раунде. Ллойд Харрис, его первый соперник, снялся с турнира в последний момент из-за повреждения.

    В третьем круге Баутиста-Агут одержал волевую победу над Яном-Леннардом Штруффом, а потом взял реванш у Изнера — тоже в трех сетах.

    Также стоит отметить, что в первой половине марта Баутиста-Агут дошел до финала на турнире в Дохе, где уступил грузину Николозу Басилашвили.

    Прогноз и ставка

    На Медведева букмекеры предлагают поставить за 1.33, а на победу Баутисты-Агута — за 3.98.

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    В прошлом году Даниил проиграл испанскому теннисисту на «Мастерсе» в Нью-Йорке. Взяв легко первый сет, россиянин в итоге уступил. Кроме того, Баутиста-Агут побеждал Медведева на турнире в индийском Ченнае, но это было еще в 2017 году и сейчас, в принципе, не имеет никакого значения.

    А вот предыдущая встреча этих теннисистов намекает на то, что Медведев, может, и выиграет, но вряд ли в двух сетах.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.58. Баустиста-Агут очень цепкий теннисист (как и Медведев, безусловно), будет сложно.

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