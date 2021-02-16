Американка Серена Уильямс сыграет против румынки Симоны Халеп в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 16 февраля в Мельбурне, начало — в 16:00 мск. Халеп — Уильямс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Халеп

Халеп в 15-й раз сыграет в четвертьфинале турнира «Большого шлема». До этого она уже четыре раза попадала в восьмерку лучших на австралийском мэйджоре.

Несмотря на очень неприятное поражение от Екатерины Александровой на одном из турниров в Мельбурне, на Australian Open румынская теннисистка пока что играет на более-менее приличном уровне. Хотя без везения не обошлось.

Во втором круге Айла Томлянович выигрывала у Симоны в третьем сете со счетом 5:2, но в итоге позволила второй ракетке мира сделать невероятный камбэк.

Вероника Кудерметова в матче третьего круга практически не сопротивлялась — здесь Халеп легко победила.

А вот в четвертом круге снова пришлось понервничать. Симона вышла на Игу Швентек, которой с треском проиграла осенью на «Ролан Гаррос». И прошедший матч тоже начался не лучшим образом, Халеп отдала первый сет, но во втором смогла переломить ситуацию. Румынка здорово справлялась с мощными ударами соперницы и в итоге одержала победу.

Уильямс

Тем временем Серену в четвертом круге ждало испытание в лице Арины Соболенко. Белоруска, наверное, единственная в туре, кто может сравниться по мощи с американкой. Уильямс сама это отмечала перед их встречей.

Матч получился невероятно напряженным, обе теннисистки ошибались, но в решающий момент крепче оказались нервы у Серены. В третьем сете она сначала позволила Арине отыграться со счетом 1:4, но потом хладнокровно наказала соперницу.

Все прогнозы на Australian Open

И это была, возможно, ключевая игра для 39-летней теннисистки, после нее Серена точно знает, что может выиграть такой долгожданный титул, который позволит ее повторить рекорд легендарной Маргарет Корт.

Прогноз и ставка

На победу Серены букмекеры предлагают поставить за 1.83, а на Халеп — за 2.19.

И надо сразу сказать, что коэффициент на Халеп занижен. Румынка, как правило, почти всегда плохо играла против Серены — девять поражений в 11-ти матчах. А тем более на харде.

Ну и будем говорить откровенно, Халеп в предыдущих матчах вообще не показала ничего выдающегося. Выиграть турнир с таким теннисом не получится.

Ставка - победа Серены Уильямс с форой по геймам (-1,5) за 1.99.

Также можно рассмотреть ставку на победу Серены в двух сетах за 2.75.