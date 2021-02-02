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    Сможет ли Рублев начать с победы новый сезон?

    Рублев — Пелья. Прогноз (к. 1.95) и ставки на Кубок ATP 2 февраля 2021 года

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    Рублев — Пелья: прогноз и ставка
    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против аргентинца Гвидо Пельи в рамках группового этапа Кубка ATP. Матч пройдет 2 февраля, начало — в 09:30 мск. Рублев — Пелья: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Рублев

    Рублев стал главным открытием прошлого сезона в мужском туре. После коронавирусной паузы Андрей, например, дошел до четвертьфинала на Открытом чемпионате США, где в невероятной борьбе уступил Даниилу Медведеву.

    Но это далеко не единственный успех российского теннисиста. В сумасшедшем 2020-м Андрей выиграл пять титулов в одиночном разряде, дважды побывал в четвертьфинале «Большого шлема» и вошел в топ-10.

    В ноябре Рублев впервые в карьере выступил на Итоговом турнире, где, правда, ограничился лишь участием в групповом этапе. Но его игровой прогресс, в любом случае, впечатляет.

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    Осенью Рублев выиграл два подряд турнира на хардовом покрытии — в Санкт-Петербурге и Вене.

    Пелья

    Тем временем Пелья начинает 2021-й год в статусе 44-й ракетки мира. И этот факт вряд ли сильно радует аргентинца, который в конце 2019 года входил в топ-20.

    Прошлый сезон совершенно не удался Пелье. Единственным более-менее серьезным успехом можно считать выход в третий круг Australian Open.

    На всех остальных турнирах Гвидо доходил максимум до второго раунда.

    При этом Пелья играл преимущественно на грунте. После паузы аргентинский теннисист лишь однажды сыграл на твердом покрытии — в самом начале сентября его без особого труда переиграл в первом раунде US Open малоизвестный Джеффри Вольф.

    Прогноз и ставка

    На Рублева в предстоящем матче можно поставить за 1.09, победу Пельи букмекеры предлагают за 8.00.

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    В данном случае действительно все очевидно, но надо не забывать, что для Рублева это будет первый матч в новом сезоне. Поэтому далеко не факт, что россиянину удастся выиграть с разгромным счетом.

    Ставка — победа Пельи с форой по геймам (+6,5) за 1.85.

    Или ставка на то, что Пелья выиграет больше 6,5 гейма за матч — 1.95.

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