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    Успешно ли стартует Джокович в Лондоне?

    Джокович — Шварцман. Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч Итогового чемпионата ATP по теннису 16 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Джокович — Шварцман
    Новак Джокович
    В понедельник, 16 ноября, серб Новак Джокович сыграет с аргентинцем Диего Шварцманом в рамках группы «Токио-1970» на Итоговом чемпионате ATP. Встреча, которая пройдет на арене «O2», начнется в 17:00 по московскому времени. Прогноз на Джокович — Шварцман.

    Новак Джокович

    Новак Джокович в текущем сезоне завоевал четыре трофея, включая титул на Открытом чемпионате Австралии в начале года.

    Если же говорить о посткарантинных результатах, то первый номер мирового рейтинга может записать себе в актив победы на турнирах в Цинциннати и Риме.

    Джокович также считался главным фаворитом на победу на US Open, но его подвела несдержанность — в четвертом круге он был дисквалифицирован за то, что случайно попал в судью мячом в неигровой ситуации.

    На «Ролан Гаррос» Ноле добрался до финала, но там без шансов проиграл испанцу Рафаэлю Надалю — 0:6, 2:6, 5:7.

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    Также в конце октября серб выступал в Вене, где в четвертьфинале неожиданно уступил итальянцу Лоренцо Сонего со счетом 2:6, 1:6.

    Диего Шварцман

    Диего Шварцман в 2020 году не завоевал ни одного титула, но более-менее стабильные результаты позволили ему отобраться на Итоговый чемпионат.

    Аргентинец запомнился тем, что в Риме дошел до финала, где проиграл Джоковичу 5:7, 3:6, а на «Ролан Гаррос» добрался до полуфинала, но уступил там Надалю, которого, к слову, победил в столице Италии.

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    • Если говорить о хардовых турнирах, то в октябре Диего играл в Кельне. Дойдя до финала, он потерпел поражение от Александра Зверева 2:6, 1:6.

    А на «Мастерсе» в Париже Шварцман добрался до четвертьфинала и не справился с Даниилом Медведевым — 3:6, 1:6.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество сербу: победа Джоковича — 1.15, победа Шварцмана — 5.50.

    Сенсационное поражение серба от Сонего в Вене сделало его не таким уж и очевидным фаворитом Итогового чемпионата ATP.

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    Впрочем, Ноле прибыл в Лондон, а это значит, что он будет бороться только за трофей, тем более что он не лишен мотивации.

    Во-первых, Джокович имеет шанс сравняться с Роджером Федерером по числу титулов на Итоговых чемпионатах. Во-вторых, он сможет закрепиться на первой строчке рейтинга, где он тоже близок к тому, чтобы превзойти достижение швейцарца по числу проведенных недель на наивысшей позиции.

    Да, говорить о вероятном триумфе серба в Лондоне слишком рано, но свой путь на этом турнире он обязан начинать успешно. Шварцман добился прогресса в этом сезоне, однако на харде он остается слишком уязвимым. Наш прогноз и ставка — «победа Джоковича с форой по геймам -5» за 1.82.

    Еще один вариант — «победа Джоковича и тотал меньше 20,5» за 1.94. Ожидаем увидеть дежурную победу Новака со счетом 6:3, 6:3 или что-то около того. 0

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    Джокович — Шварцман. Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч Итогового чемпионата ATP по теннису 16 ноября 2020 года. Прогноз на Джокович — Шварцман. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.82
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