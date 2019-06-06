Йоханна Конта — Маркета Вондроушова. Прогноз (к. 1.76) и ставки на полуфинал «Ролан Гаррос» 6 июня 2019 года

В четверг, 6 июня, в полуфинале Открытого чемпионата Франции сыграют британка Йоханна Конта и чешка Маркета Вондроушова. Начало матча — в 16:00 мск. Прогноз на Йоханна Конта — Маркета Вондроушова.

Йоханна Конта

Британка является 26-й ракеткой мира, а в парижском посеве она получила аналогичный номер.

Во Франции Конта сумела совершить карьерный прорыв, а последние победы впервые вывели ее в предпоследнюю стадию столь престижного турнира, да еще и на грунте.

В Риме Йоханна сумела выйти в финал, но то была лишь «разминка». В Париже она продолжила прибавлять, уступив на пути к полуфиналу всего в одной партии. Более того, потенциально более сложные соперницы Донна Векич Слоан Стивенс вовсе сумели взять шесть и пять геймов соответственно.

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Против Стивенс британка при этом все равно допустила 13 невынужденных ошибок, но при этом исполнила 25 виннерсов, что и принесло ей очередной успех.

В целом Конта легко двигается и находится в оптимальных кондициях. Шесть эйсов при двух ошибках на подаче в четвертьфинале — весьма впечатляющий показатель.

Маркета Вондроушова

Чешка в свои 19 лет уже является 38-й ракеткой мира, а в Париже ей достался такой же номер посева.

При этом Маркета однозначно является главным прорывом турнира. Девушка показывает зрелый теннис и пока не отдала ни одного сета своим оппоненткам вовсе — все матчи завершились в двух партиях.

в четвертьфинале Вондроушова встречалась с Петрой Мартич и взяла реванш за поражение в финале стамбульского турнира — 7:6, 7:5.

Особенно стоит отметить характер теннисистки — она сражается абсолютно за каждый мяч до последнего. Ей чаще всего не до красивых комбинаций, а вот воспользоваться слабыми сторонами соперника — это она умеет и успешно использует.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение Конте — 1.76 против 2.11 на победу Вондроушовой.

Чешку ждет самая сложная соперница на турнире, на фоне которой она выглядит довольно просто. Конта готова «перебегать» любую оппонентку сейчас, а ее мастерство позволит добыть уверенную победу над Вондроушовой, хоть и без разгрома. Предлагаем поставить на победу Конты за 1.76. 0