Йоханна Конта — Маркета Вондроушова. Прогноз (к. 1.76) и ставки на полуфинал «Ролан Гаррос» 6 июня 2019 года

Йоханна Конта
Британка является 26-й ракеткой мира, а в парижском посеве она получила аналогичный номер.
Во Франции Конта сумела совершить карьерный прорыв, а последние победы впервые вывели ее в предпоследнюю стадию столь престижного турнира, да еще и на грунте.
В Риме Йоханна сумела выйти в финал, но то была лишь «разминка». В Париже она продолжила прибавлять, уступив на пути к полуфиналу всего в одной партии. Более того, потенциально более сложные соперницы Донна Векич Слоан Стивенс вовсе сумели взять шесть и пять геймов соответственно.
Против Стивенс британка при этом все равно допустила 13 невынужденных ошибок, но при этом исполнила 25 виннерсов, что и принесло ей очередной успех.
В целом Конта легко двигается и находится в оптимальных кондициях. Шесть эйсов при двух ошибках на подаче в четвертьфинале — весьма впечатляющий показатель.
Маркета Вондроушова
Чешка в свои 19 лет уже является 38-й ракеткой мира, а в Париже ей достался такой же номер посева.
При этом Маркета однозначно является главным прорывом турнира. Девушка показывает зрелый теннис и пока не отдала ни одного сета своим оппоненткам вовсе — все матчи завершились в двух партиях.
в четвертьфинале Вондроушова встречалась с Петрой Мартич и взяла реванш за поражение в финале стамбульского турнира — 7:6, 7:5.
Особенно стоит отметить характер теннисистки — она сражается абсолютно за каждый мяч до последнего. Ей чаще всего не до красивых комбинаций, а вот воспользоваться слабыми сторонами соперника — это она умеет и успешно использует.
Прогноз
Букмекеры отдают предпочтение Конте — 1.76 против 2.11 на победу Вондроушовой.
Чешку ждет самая сложная соперница на турнире, на фоне которой она выглядит довольно просто. Конта готова «перебегать» любую оппонентку сейчас, а ее мастерство позволит добыть уверенную победу над Вондроушовой, хоть и без разгрома. Предлагаем поставить на победу Конты за 1.76. 0