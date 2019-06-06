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    Сможет ли Конта пробиться в финал «Ролан Гаррос»?

    Йоханна Конта — Маркета Вондроушова. Прогноз (к. 1.76) и ставки на полуфинал «Ролан Гаррос» 6 июня 2019 года

    Прогнозы на Ролан Гаррос WTA
    Прогноз на Йоханна Конта — Маркета Вондроушова
    Йоханна Конта
    В четверг, 6 июня, в полуфинале Открытого чемпионата Франции сыграют британка Йоханна Конта и чешка Маркета Вондроушова. Начало матча — в 16:00 мск. Прогноз на Йоханна Конта — Маркета Вондроушова.

    Йоханна Конта

    Британка является 26-й ракеткой мира, а в парижском посеве она получила аналогичный номер.

    Во Франции Конта сумела совершить карьерный прорыв, а последние победы впервые вывели ее в предпоследнюю стадию столь престижного турнира, да еще и на грунте.

    В Риме Йоханна сумела выйти в финал, но то была лишь «разминка». В Париже она продолжила прибавлять, уступив на пути к полуфиналу всего в одной партии. Более того, потенциально более сложные соперницы Донна Векич Слоан Стивенс вовсе сумели взять шесть и пять геймов соответственно.

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    Против Стивенс британка при этом все равно допустила 13 невынужденных ошибок, но при этом исполнила 25 виннерсов, что и принесло ей очередной успех.

    В целом Конта легко двигается и находится в оптимальных кондициях. Шесть эйсов при двух ошибках на подаче в четвертьфинале — весьма впечатляющий показатель.

    Маркета Вондроушова

    Чешка в свои 19 лет уже является 38-й ракеткой мира, а в Париже ей достался такой же номер посева.

    При этом Маркета однозначно является главным прорывом турнира. Девушка показывает зрелый теннис и пока не отдала ни одного сета своим оппоненткам вовсе — все матчи завершились в двух партиях.

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    в четвертьфинале Вондроушова встречалась с Петрой Мартич и взяла реванш за поражение в финале стамбульского турнира — 7:6, 7:5.

    Особенно стоит отметить характер теннисистки — она сражается абсолютно за каждый мяч до последнего. Ей чаще всего не до красивых комбинаций, а вот воспользоваться слабыми сторонами соперника — это она умеет и успешно использует.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение Конте — 1.76 против 2.11 на победу Вондроушовой.

    Чешку ждет самая сложная соперница на турнире, на фоне которой она выглядит довольно просто. Конта готова «перебегать» любую оппонентку сейчас, а ее мастерство позволит добыть уверенную победу над Вондроушовой, хоть и без разгрома. Предлагаем поставить на победу Конты за 1.76. 0

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    Йоханна Конта — Маркета Вондроушова. Прогноз (к. 1.76) и ставки на полуфинал «Ролан Гаррос» 6 июня 2019 года. Прогноз на Йоханна Конта — Маркета Вондроушова. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.76
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