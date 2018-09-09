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    За корону US Open сразятся «монстры»

    Хуан Мартин Дель Потро — Новак Джокович. Прогноз и ставки на финал US Openn 9 сентября

    ATP US Open Новак Джокович  Хуан Мартин дель Потро
    Прогноз на Хуан Мартин Дель Потро — Новак Джокович
    Новак Джокович
    В воскресенье, 9 сентября, состоится решающий матч мужского US Open, в котором сразятся аргентинец Хуан Мартин Дель Потро и серб Новак Джокович. Начало поединка — в 23:00 мск. Прогноз на Хуан Мартин Дель Потро — Новак Джокович.
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    Хуан Мартин Дель Потро

    Дель Потро является третьей ракеткой мира — в топ-10 он вернулся в январе впервые с 2014 года. Травмы оказались позади, а аргентинец набрал фантастическую форму и на некоторых турнирах демонстрировал свою лучшую игру в карьере.

    В этом году у аргентинца за спиной титулы в Акапулько и Индиан-Уэллсе, а также полуфиналы в Майами и на «Ролан Гаррос».

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    US Open Хуан Мартин очень любит, здесь его поддерживают, корт идеально подходит под манеру игры, а в прошлом сезоне он дошел здесь до полуфинала. Никаких проблем с соперниками не возникло. Дель Потро прошел Янга, Кудлу, Вердаско, Чорича и Джона Изнера.

    Главным вызовом стала битва с испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале. Однако чего-то исторического не получилось. Дель Потро взял два сета, после чего Рафа снялся из-за травмы колена.

    Новак Джокович

    Серб является шестой ракеткой мира, а в Нью-Йорке ему достался аналогичный номер посева.

    Новак долгое время испытывал трудности и «выпал» из этиты мужского тенниса, но в этом году состоялся долгожданный прорыв. Джокович взял Уимблдон и стал чемпионом Цинциннати. Благодаря этому успеху серб вновь вошел в топ-10 и вряд ли собирается останавливаться.

    31-летний теннисист в этом году уже обыгрывал и Рафаэля Надаля, и Роджера Федерера, а теперь пришла очередь сразиться с еще одним представителем топ-3 — Делль Потро.

    На старте US Open Джокович отдал по сету Фучовичу и Сандгрену, после чего разгромил Гаске, Соузу, Миллмана и Нисикори — никому не удалось оставить за собой даже одну партию.

    Прогноз

    Теннисисты встречались между собой 18 раз — только четыре победы на счету Дель Потро.

    При этом сейчас аргентинец проводит свой лучший сезон в карьере, но и соперник у него более чем серьезный. Считаем, что Джокович вновь нащупал свою игру, он физически выносливее, поэтому вряд ли Хуан Мартин его остановит. Ставим за победу Новака с форой -3,5 гейма за 1,76. 0

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    Прогноз на Хуан Мартин Дель Потро — Новак Джокович. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.76. В воскресенье, 9 сентября, состоится решающий матч мужского US Open, в котором сразятся аргентинец Хуан Мартин Дель Потро и серб Новак Джокович. Начало поединка — в 23:00 мск.
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