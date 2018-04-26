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    Надаль — Гарсия-Лопес. Матч пробьет скромный тотал

    Рафаэль Надаль — Гильермо Гарсия-Лопес. Прогноз и ставки на теннисный матч 26 апреля

    ATP Рафаэль Надаль Гильермо Гарсия-Лопес
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    Рафаэль Надаль
    Рафаэль Надаль
    ubitennis.net
    В четверг, 26 апреля, в третьем круге мужского турнира АТР в Барселоне встретятся испанцы Рафаэль Надаль и Гильермо Гарсия-Лопес. Начало матча — в 15:00 мск. Прогноз на Рафаэль Надаль — Гильермо Гарсия-Лопес.

    Рафаэль Надаль

    Перед переходом на грунт у Рафы Надаля был выход в четвертьфинал Australian Open и две победы в составе сборной, но в остальном проблем хватало из-за травмы бедра. Перед успешным выступлением за сборную были отказ от выхода на корт в Акапулько и решение пропустить поездки в Индиан-Уэллс и Майами. Тем не менее, уже 2 апреля Надаль после временного возвращения на вершину Роджера Федерера вновь стал номером один в мужском Туре, так как швейцарец вылетел во втором раунде Miami Open.

    В Монте-Карло «король грунта» в очередной раз показал, почему его так называют. Буквально катком испанец прошелся по своим соперникам, добыв все победы в двух сетах с солидным преимуществом, в том числе и в финале над японцем Кеи Нисикори (6:3, 6:2).

    В Барселоне при поддержке трибун Рафа разобрался с соотечественником Роберто Карбальесом-Баэной — 6:4, 6:4. Теперь лидера мирового рейтинга ждет еще один земляк, который наверняка ощутит всю мощь нынешнего Надаля на его любимом покрытии.

    Гильермо Гарсия-Лопес

    34-летний Гарсия-Лопес является 69-й ракеткой мира, а в Барселоне от него мало кто ждет чудес. В основной сетке Монте-Карло испанец пробился в основную сетку, но там сразу проиграл Андреасу Сеппи (6:4, 3:6, 5:7).

    Ближайшие события

    Лучшими результатами Гильермо Гарсии-Лопеса в этом году остаются четвертьфиналы в Буэнос-Айресе и Сан-Паулу. Тем не менее, на домашнем турнире все складывается для него весьма неплохо. Сначала Гильермо обыграл японца Юити Сугиту (7:6, 7:6), а во втором круге ему удалось взять сет у Кеи Нисикори (6:3, 6:3), после чего последний снялся с матча.

    Прогноз

    2,02Тотал матча больше 17 геймов

    Теннисисты встречались между собой шесть раз — пять побед у Надаля при одном поражении еще в 2010-м году.

    Нет никаких сомнений, что Надаль пройдет в следующую стадию первенства в Барселоне, учитывая его физическое и психологическое состояние. Рафа демонстрирует великолепный теннис и не оставляет шансов своим соперникам. Тем не менее, Гарсия-Лопес сейчас тоже в неплохой форме, а короткий матч с Нисикори дал ему возможность сэкономить силы перед битвой с первой ракеткой мира.

    Предлагаем поставить на то, что в матче будет пробит относительно скромный тотал в 17 геймов за 2,02. Это удалось сделать с запасом прошлому сопернику Надаля, поэтому не видим причин, почему Гарсия-Лопес не повторит данный «успех».

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