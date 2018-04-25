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    Квитова не позволит Кербер взять реванш

    Петра Квитова — Анжелик Кербер. Прогноз и ставки на теннисный матч 25 апреля

    WTA Петра Квитова Анжелик Кербер
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    Петра Квитова
    Петра Квитова
    wtatennis.com
    В среду, 25 апреля, в первом круге женского грунтового турнира категории Premier в Штутгарте встретятся чешка Петра Квитова и немка Анжелик Кербер. Начало матча — в 19:30 мск. Прогноз на Петра Квитова — Анжелик Кербер.

    Петра Квитова

    Чешка вернулась в этом году после операции на запястье, которое пострадало в результате нападения грабителя. Теннисистка сумела преодолеть психологическое потрясение и постепенно набрала свою привычную форму, завоевав два титула — в Дохе и Санкт-Петербурге.

    В Индиан-Уэллсе Петра Квитова уступила юной сенсации Аманте Анисимовой (2:6, 4:6), а в Майами выиграла три поединка, но не справилась с Еленой Остапенко (6:7, 3:6). В Чарльстоне усталость вылилась в еще одно неожиданное фиаско на старте турнира от Кристины Плишковой (6:1, 1:6, 3:6).

    Тем не менее, уже спустя несколько недель Квитова с новыми силами пошла в бой и одержала две уверенные победы в поединках Кубка Федерации над Юлией Гергес (6:3, 6:2) и своей нынешней оппоненткой Анжелик Кербер (6:2, 6:2). Было заметно, что Квитова отдохнула и таки вышла на пик формы. Она избегала невынужденных ошибок и классно пробивала с обеих рук, а с подачей все было в полном порядке.

    Анжелик Кербер

    Немка пережила восхождение на вершину женского Тура, после чего началась глубокая яма, которая отбросила ее за пределы топ-20 мирового рейтинга. Но Анжелик удалось собраться и местами даже вернуть былую форму в этом году. Но и сейчас далеко не все гладко у 12-й ракетки планеты.

    Положительно можно оценить выступление Анжелик Кербер в США, где в ее активе два четвертьфинала. В Индиан-Уэллсе ее остановила Дарья Касаткина (0:6, 2:6), а в Майами — Слоан Стивенс (1:6, 2:6).

    Ближайшие события

    Далее последовала пауза в несколько недель и переход с харда на грунт, который состоялся в противостоянии Германии и Чехии в Кубке Федерации и оказался провальным для Анжелик. Она уступила Каролине Плишковой (5:7, 3:6) и Петре Квитовой, что однозначно скажется на ее психологии. Кербер все еще нужна игровая практика, чтобы привыкнуть к грунту после успешных выступлений на харде.

    Прогноз

    1,86Победа Квитовой с форой -3

    Теннисистки встречались между собой на турнирах WTA десять раз и одержали по пять побед. Однозначно стоит обратить внимание на победу Квитовой в поединке с Кербер на Кубке Федерации. Уж очень классно действовала чешка, несмотря на своеобразный отскок мяча от грунта в помещении. Более того, аналогичные условия (грунт и помещение) созданы и в Штутгарте, а это крайне важно учитывать.

    Немка не справилась с таким напором соперницы в поединке за сборную, вряд ли выйдет это у нее и сейчас, несмотря на поддержку трибун. Ставим на победу Квитовой с форой -3 гейма за 1,86.

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