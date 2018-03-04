Стефани Фёгель — Леся Цуренко. Прогноз и ставки на теннисный матч 4 марта

Стефани Фёгель

27-летняя Фёгель находится на 183-й строчке мирового рейтинга, но при этом показывает, пожалуй, свой лучший теннис в карьере. В свое время ей удалось стать 42-й ракеткой мира, а с нынешнем уровнем игры и отсутствием травм она наверняка способна вернуть былые позиции.

По ходу турнирной дистанции Стефани Фёгель обыграла Татьяну Марию (6:2, 7:5), Марию Саккари (6:3, 6:4), Слоан Стивенс (6:4, 5:7, 6:2) и Ребекку Петерсон (6:4, 7:6). Таким образом, только Стивенс, которая была первой ракеткой турнира, сумела взять у швейцарки один сет.

Леся Цуренко

Цуренко является действующей чемпионкой Акапулько, 40-й ракеткой мира и седьмым номером посева. Аналитики сомневались в том, что она сможет защитить титул, но теперь украинка находится в шаге от своей цели.

К выступлению в Мексике Леся Цуренко сумела подойти в оптимальной форме. На местном харде она не просто побеждает, а делает это каждый раз в двух сетах и практически без шансов для соперниц. По ходу турнира она обыграла Лорен Дэвис (6:4, 6:1), Арину Родионову (6:3, 6:1), а также Кристину Младенович (6:2, 6:2). Поединок с француженкой, между тем, стал повторением прошлогоднего финала. В полуфинале украинка легко справилась с австралийкой Дарьей Гавриловой (6:2, 6:4).

Преимуществом Цуренко является классное передвижение по задней линии и постоянный контроль мяча, позволяющий спокойно строить свои атаки. 28-летняя теннисистка очень любит агрессивно атаковать.

Прогноз

1,76Победа Цуренко в двух сетах

Теннисистки встречались между собой пять раз — только в последнем поединке, который состоялся в Катовице сезона 2016 года, победу праздновала швейцарка. Перед этим четыре раза лучшей была украинка.

Что может стать спасением для Фёгель? Только стабильная первая подача, потому что на приеме украинка очень хороша.

Мы предлагаем все-таки поверить в класс Цуренко и ее великолепную форму в Мексике. Украинка действует стабильно во всех компонентах, успевает практически на каждый мяч и однозначно способна справиться даже с главным открытием этого турнира в лице Фёгель. Предлагаем поставить на победу Цуренко в двух сетах за 1,76.

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