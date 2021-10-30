30 октября в Абу-Даби Петр Ян и Кори Сэндхаген проведут поединок за титул временного чемпиона легчайшего веса на турнире UFC 267. Ориентировочное начало боя в 23:30 мск. Ян — Сэндхаген: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Петр Ян

Россиянин Петр Ян является бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе. Рекорд бойца состоится из 17 поединков. В 15 случаях он побеждал и в двух терпел поражение.

Последний бой у Яна был 7 марта. В рамках поединка он лишился титула чемпиона, уступив Алджамейну Стерлингу. Напомним, что российского спортсмена дисквалифицировали за запрещенный удар.

Перед этим No Mercy в чемпионском поединке выиграл у Жозе Альдо. Бразильца он победил техническим нокаутом. Из последних боев также можно выделить встречи с Юрайем Фейбером (TKO), Джимми Риверой (решением) и Джоном Додсоном (решением).

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Ян обладает хорошей выносливость, имеет неплохой набор ударной техники, а также отлично борется в партере. Напомним, у него есть синий пояс по бразильскому джиу-джитсу.

Кори Сэндхаген

Американец является бывшим обладателем пояса SCL в полулёгком весе. В рейтинге легчайшего веса UFC он занимает третье место.

Сэндхаген провел 17 боев на профессиональном ринге, добыл 14 побед и потерпел 3 поражения.

Превью

24 июля Кори потерпел свое третье поражение в профессиональной карьере, уступив раздельным решение Ти Джею Диллашоу. За год до этого он проиграл Алджамейну Стерлингу, только уже удушением.

Из последних успешных боев остаются встречи с Фрэнки Эдгар (KO) и Марлоном Мораисом (TKO).

Прогноз и ставка

Коэффициенты от букмекеров не сильно отличаются, но явный перевес на стороне россиянина — 1.45 против 2.98.

У Яна был полный лагерь подготовки, тогда как Кори пришлось готовиться в сжатые сроки. А мы напомним, что это чемпионский поединок формата 5х5.

Учитывая, каких соперников Петр побеждал до этого и как он это делал, можно с уверенностью сказать, что россиянин имеет все шансы на досрочную победу. Ставка — Петр Ян победит досрочно.