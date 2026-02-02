прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.80

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Шанхайские Драконы» будут принимать «Авангард». Игра пройдет на «СКА Арене» 3 февраля. Начало встречи — в 19:30 (мск).

«Шанхайские Драконы»

Турнирное положение: В 51 матче «Шанхайские Драконы» заработали 47 очков, с которыми занимают 9-е место в Западной конференции, на 7 баллов отставая от зоны Кубка.

Последние матчи: Три последние встречи «Шанхайские Драконы» провели против «Сочи». В «Большом» гости одержали уверенную победу (6:2).

На «СКА Арене» команда Митча Лава потерпела поражение (1:2), тогда как в другой домашней встрече зафиксировала крупную победу (5:2).

Не сыграют: Жереми Гроло, Патрик Рибар, Бен Харпур.

Состояние команды: Шансы «Шанхайских Драконов» на попадание в кубковый раунд, безусловно, сохраняются. Однако на фоне проблем СКА китайский коллектив со своей стороны не может нарастить динамику.

Прогнозы и ставки на КХЛ

До серии матчей против «Сочи» команда потерпела шесть поражений кряду. На этом же отрезке результативность «драконов» ограничивалась двумя заброшенными шайбами.

«Авангард»

Турнирное положение: После 50 матчей «Авангард» разместился на 2-м месте Восточной конференции, набрав 73 очка. От 1-го «Металлурга» омичей отделяют 9 баллов.

Последние матчи: Начало предыдущей игровой недели «Авангард» встретил на домашнем льду, где прикончил «Адмирал» (5:2).

Днями позже команда Ги Буше одержала минимальную победу над «Трактором» (1:0). Последнюю встречу омичи провели на территории «Динамо» Москва, которому не оставили шансов (4:1).

Не сыграют: Александр Волков.

Состояние команды: «Авангард» при фрагментарных сбоях проводит качественный сезон и является одним из коллективов, который на флажке чемпионата может оказать конкуренцию «Магнитке».

Результативность команды Ги Буше остается второй среди лучших в Восточной конференции, тогда как по числу пропущенных шайб омичам принадлежит первый показатель надежности (116).

Статистика для ставок

«Шанхайские Драконы» потерпели 6 поражений в 9 последних матчах дома

«Шанхайские Драконы» не забивали больше 2 голов в 4 домашних матчах из 5 последних

«Авангард» не пропускал больше 2 голов в 7 последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Шанхайских Драконов» оценивается букмекерами в 5.31, ничья — в 4.91, победа «Авангарда» — в 1.56.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.76, на тотал меньше 5.5 — за 2.16.

Прогноз: «Шанхайские Драконы» не умеют сохранять голову холодной в случае возникновения давления в их зоне. «Авангард» в этом ключе имеет полное превосходство над командой Митча Лава, которое постарается трансформировать в уверенный результат по счету.

1.80 Индивидуальный тотал «Авангарда» больше 3.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч Шанхайские Драконы — Авангард принесёт чистый выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Авангарда» больше 3.5 за 1.80.

Прогноз: Проблемами «Шанхая» в позиционной обороне и его же желанием показать себя в атаке будет продиктована высокая результативность предстоящего матча.

1.96 Тотал больше 6 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.96 на матч Шанхайские Драконы — Авангард принесёт прибыль 960₽, общая выплата — 1960₽

Ставка: Тотал больше 6 за 1.96.