В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Шанхайские Драконы» будут принимать «Авангард». Игра пройдет на «СКА Арене» 3 февраля. Начало встречи — в 19:30 (мск).
«Шанхайские Драконы»
Турнирное положение: В 51 матче «Шанхайские Драконы» заработали 47 очков, с которыми занимают 9-е место в Западной конференции, на 7 баллов отставая от зоны Кубка.
Последние матчи: Три последние встречи «Шанхайские Драконы» провели против «Сочи». В «Большом» гости одержали уверенную победу (6:2).
На «СКА Арене» команда Митча Лава потерпела поражение (1:2), тогда как в другой домашней встрече зафиксировала крупную победу (5:2).
Не сыграют: Жереми Гроло, Патрик Рибар, Бен Харпур.
Состояние команды: Шансы «Шанхайских Драконов» на попадание в кубковый раунд, безусловно, сохраняются. Однако на фоне проблем СКА китайский коллектив со своей стороны не может нарастить динамику.
До серии матчей против «Сочи» команда потерпела шесть поражений кряду. На этом же отрезке результативность «драконов» ограничивалась двумя заброшенными шайбами.
«Авангард»
Турнирное положение: После 50 матчей «Авангард» разместился на 2-м месте Восточной конференции, набрав 73 очка. От 1-го «Металлурга» омичей отделяют 9 баллов.
Последние матчи: Начало предыдущей игровой недели «Авангард» встретил на домашнем льду, где прикончил «Адмирал» (5:2).
Днями позже команда Ги Буше одержала минимальную победу над «Трактором» (1:0). Последнюю встречу омичи провели на территории «Динамо» Москва, которому не оставили шансов (4:1).
Не сыграют: Александр Волков.
Состояние команды: «Авангард» при фрагментарных сбоях проводит качественный сезон и является одним из коллективов, который на флажке чемпионата может оказать конкуренцию «Магнитке».
Результативность команды Ги Буше остается второй среди лучших в Восточной конференции, тогда как по числу пропущенных шайб омичам принадлежит первый показатель надежности (116).
Статистика для ставок
- «Шанхайские Драконы» потерпели 6 поражений в 9 последних матчах дома
- «Шанхайские Драконы» не забивали больше 2 голов в 4 домашних матчах из 5 последних
- «Авангард» не пропускал больше 2 голов в 7 последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Шанхайских Драконов» оценивается букмекерами в 5.31, ничья — в 4.91, победа «Авангарда» — в 1.56.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.76, на тотал меньше 5.5 — за 2.16.
Прогноз: «Шанхайские Драконы» не умеют сохранять голову холодной в случае возникновения давления в их зоне. «Авангард» в этом ключе имеет полное превосходство над командой Митча Лава, которое постарается трансформировать в уверенный результат по счету.
Ставка: Индивидуальный тотал «Авангарда» больше 3.5 за 1.80.
Прогноз: Проблемами «Шанхая» в позиционной обороне и его же желанием показать себя в атаке будет продиктована высокая результативность предстоящего матча.
Ставка: Тотал больше 6 за 1.96.