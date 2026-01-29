прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.15

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать СКА. Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 30 января. Начало встречи — в 19:30 (мск).

«Спартак»

Турнирное положение: «Спартак» в 49 матчах заработал 58 очков. В таблице Запада столичный коллектив прописался на 7-м месте, на 5 баллов оторвавшись от 8-го СКА.

Последние матчи: В предыдущем матче против СКА 22 января «Спартак» — в «Ледовом дворце» — одержал волевую победу (2:1).

Возвращение в столицу тем временем сопровождалось поражением в упорной встрече с «Локомотивом» (2:3, от). В последней игре в родных стенах команда Алексея Жамнова унизила «Ладу» (6:2).

Не сыграют: В составе «Спартака» кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: «Спартак» проводит низкого качества сезон, который сопровождается сериями успехов при непременных отрицательных этапах.

Прогнозы и ставки на КХЛ

На текущее время красно-белым принадлежит худший показатель пропущенных шайб среди клубов из топ-8. Между тем в четырех недавних встречах команда Алексея Жамнова набрала 7 очков из 8.

СКА

Турнирное положение: В активе СКА — 53 очка после 48 матчей. В таблице Западной конференции питерцы находятся на 8-м месте, на 8 зачетных баллов опережая «Шанхайских Драконов».

Последние матчи: Неделей ранее СКА на домашнем льду не сумел справиться ни с «Динамо» Минск (3:4), ни со «Спартаком» (1:2).

После провалов в «Ледовом» команда Игоря Ларионова потерпела сокрушительное поражение от «Торпедо» (0:6), тогда как в последнем матче в родных стенах уступила «Локомотиву» (1:3).

Не сыграют: Игорь Ларионов, Тревор Мерфи.

Состояние команды: На дистанции СКА снова начал безобразничать. Команда Игоря Ларионова затерялась на восьмой позиции, а уровень ее игры опустился до той точки, с которой могут начаться более неприятные последствия.

В пяти предыдущих матчах армейцы остались без турнирных приобретений. Четырежды на этом отрезке петербуржцы ограничивались в атаке одной заброшенной шайбой.

Статистика для ставок

«Спартак» победил в 4 последних личных встречах

СКА не забивал больше 1 гола в 3 последних личных встречах

В 3 последних личных встречах команды забивали меньше 4.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Спартака» оценивается букмекерами в 2.15, ничья — в 4.39, победа СКА — в 2.96.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.95, на тотал меньше 5.5 — за 1.93.

Прогноз: СКА подошел к наиболее ответственному этапу регулярного сезона в лихорадочном состоянии, что не может не радовать «Спартак», который на фоне своих проблем наверняка поднажмет на домашней площадке и обеспечит больший отрыв от прямого конкурента.

2.15 «Спартак» победит Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч Спартак — СКА принесёт прибыль 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: «Спартак» победит за 2.15.

Прогноз: Форма, свежесть и наступательная эффективность обеих команд ныне далека от той, за счет которой личная встреча установила бы высокий порог результативности.

1.93 Тотал меньше 5.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.93 на матч Спартак — СКА принесёт чистый выигрыш 930₽, общая выплата — 1930₽

Ставка: Тотал меньше 5.5 за 1.93.