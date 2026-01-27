«Барыс» не разочарует на домашнем льду

прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.04

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать «Адмирал». Игра пройдет на «Барыс-Арене» 28 января. Начало встречи — в 17:00 (мск).

«Барыс»

Турнирное положение: В таблице Востока «Барыс» умостился на 10-й строчке с 39 очками после 51 матча. От кубковой зоны представители Казахстана отстают на 8 зачетных баллов.

Последние матчи: Три недавних матча «Барыс» провел в рамках гостевой серии, которая началась с поражения от «Лады» (0:2).

Скромным по своему содержанию провалом обернулся для команды Михаила Кравца выезд на территорию ЦСКА (0:1). В последней встрече астанинцы проиграли «Нефтехимику» (2:3).

Не сыграют: Кирилл Савицкий.

Состояние команды: В последние пару месяцев «Барыс» выглядит потерянным. Команда, которая в начале сезона демонстрировала готовность бороться за плей-офф, прописалась в числе андердогов.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Плохой новостью для коллектива из Астаны — помимо двенадцати поражений в четырнадцати предыдущих матчах — является форма «Сибири», набравшей приличный ход.

«Адмирал»

Турнирное положение: На скромном балансе «Адмирала» — 34 очка после 48 матчей. В таблице Восточной конференции команда находится на 11-й строчке и на 15 пунктов отстает от топ-8.

Последние матчи: Неделей ранее «Адмирал» понес две потери в матчах против «Ак Барса» на домашнем льду (2:5, 1:4).

В ходе стартовавшей серии выездов коллектив Олега Браташа потерпел поражение от «Трактора» (1:3). Накануне на площадке «Авангарда» дальневосточники пережили очередной провал (2:5).

Не сыграют: Александр Дарьин, Дмитрий Дерябин.

Состояние команды: В условиях жесточайшего кризиса «Адмирал» вынужден переключиться на базовые для андердога задачи, в частности, попытки достойно завершить сезон в надежде на лучшее завтра.

По итогам 48 сыгранных матчей «Адмирал» остается худшей командой лиги по потерянным очкам. Текущая серия приморцев без побед тем временем увеличилась до девяти.

Статистика для ставок

«Барыс» одержал только 1 победу в 7 последних домашних матчах

В 3 личных встречах из 5 последних команды играли вничью в основное время

В 3 личных встречах из последних 4 команды забивали больше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Барыса» оценивается букмекерами в 2.04, ничья — в 4.38, победа «Адмирала» — в 3.21.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.27, на тотал меньше 5.5 — за 1.70.

Прогноз: «Барыс» находится в неважной форме, но еще хуже дела обстоят у «Адмирала». Если команда Михаила Кравца надеется продолжить гонку вблизи топ-8, то в предстоящем матче в родных стенах ей непременно необходимо набирать очки.

Ставка: «Барыс» победит за 2.04.

Прогноз: Проблемой, характерной для обеих команд на дистанции, является низкая атакующая продуктивность, в условиях которой личная встреча в Астане вряд ли раскроется с точки зрения объема голевых эпизодов.

Ставка: Тотал меньше 5 за 1.92.