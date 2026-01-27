В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать «Адмирал». Игра пройдет на «Барыс-Арене» 28 января. Начало встречи — в 17:00 (мск).
«Барыс»
Турнирное положение: В таблице Востока «Барыс» умостился на 10-й строчке с 39 очками после 51 матча. От кубковой зоны представители Казахстана отстают на 8 зачетных баллов.
Последние матчи: Три недавних матча «Барыс» провел в рамках гостевой серии, которая началась с поражения от «Лады» (0:2).
Скромным по своему содержанию провалом обернулся для команды Михаила Кравца выезд на территорию ЦСКА (0:1). В последней встрече астанинцы проиграли «Нефтехимику» (2:3).
Не сыграют: Кирилл Савицкий.
Состояние команды: В последние пару месяцев «Барыс» выглядит потерянным. Команда, которая в начале сезона демонстрировала готовность бороться за плей-офф, прописалась в числе андердогов.
Плохой новостью для коллектива из Астаны — помимо двенадцати поражений в четырнадцати предыдущих матчах — является форма «Сибири», набравшей приличный ход.
«Адмирал»
Турнирное положение: На скромном балансе «Адмирала» — 34 очка после 48 матчей. В таблице Восточной конференции команда находится на 11-й строчке и на 15 пунктов отстает от топ-8.
Последние матчи: Неделей ранее «Адмирал» понес две потери в матчах против «Ак Барса» на домашнем льду (2:5, 1:4).
В ходе стартовавшей серии выездов коллектив Олега Браташа потерпел поражение от «Трактора» (1:3). Накануне на площадке «Авангарда» дальневосточники пережили очередной провал (2:5).
Не сыграют: Александр Дарьин, Дмитрий Дерябин.
Состояние команды: В условиях жесточайшего кризиса «Адмирал» вынужден переключиться на базовые для андердога задачи, в частности, попытки достойно завершить сезон в надежде на лучшее завтра.
По итогам 48 сыгранных матчей «Адмирал» остается худшей командой лиги по потерянным очкам. Текущая серия приморцев без побед тем временем увеличилась до девяти.
Статистика для ставок
- «Барыс» одержал только 1 победу в 7 последних домашних матчах
- В 3 личных встречах из 5 последних команды играли вничью в основное время
- В 3 личных встречах из последних 4 команды забивали больше 5.5 голов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Барыса» оценивается букмекерами в 2.04, ничья — в 4.38, победа «Адмирала» — в 3.21.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.27, на тотал меньше 5.5 — за 1.70.
Прогноз: «Барыс» находится в неважной форме, но еще хуже дела обстоят у «Адмирала». Если команда Михаила Кравца надеется продолжить гонку вблизи топ-8, то в предстоящем матче в родных стенах ей непременно необходимо набирать очки.
Ставка: «Барыс» победит за 2.04.
Прогноз: Проблемой, характерной для обеих команд на дистанции, является низкая атакующая продуктивность, в условиях которой личная встреча в Астане вряд ли раскроется с точки зрения объема голевых эпизодов.
Ставка: Тотал меньше 5 за 1.92.