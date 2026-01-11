прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.32

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет на «Бриджстоун Арене» 12 января. Начало встречи — в 03:00 (мск).

«Нэшвилл»

Турнирное положение: В 43 матчах на момент написания «Нэшвилл» заработал 44 очка, с которыми находится на 11-й строчке Западной конференции, на 3 пункта отставая от зоны плей-офф.

Последние матчи: В новом календарном году «Нэшвилл» продолжил длительную гостевую серию. Так, в первой январской встрече «хищники» уступили «Сиэтлу» (1:4).

В других выездных матчах команда Эндрю Брюнетта обыграла «Калгари» (4:3), но потерпела поражение от «Эдмонтона» (2:6). Накануне на домашнем льду «Нэшвилл» взял верх над «Айлендерс» (2:1, бул.).

Не сыграют: Оззи Вайсблатт, Джонатан Маршессо.

Состояние команды: «Нэшвилл» был затянут в долгосрочный процесс перестройки. После провального предыдущего сезона «Предс» желают закрепиться в зоне кубковой восьмерки.

Тем не менее с игровой стабильностью у коллектива из Теннесси по-прежнему все неоднозначно: команда входит в число слабейших на Западе по надежности в защите, однако в десяти недавних встречах сумела добиться семи победных результатов.

«Вашингтон»

Турнирное положение: В активе «Вашингтона» 52 очка после 45 матчей. В таблице Восточной конференции столичная команда занимает 7-е место, на 1 балл опережая 8-й «Питтсбург».

Последние матчи: За последние две недели «Вашингтон» дважды встретился с «Чикаго». На своем льду «Кэпс», 4 января, потерпели поражение (2:3, бул.), тогда как накануне прибили соперника из Иллинойса на гостевой площадке (4:1).

Днями ранее коллектив Спенсера Карбери выдал яркий перфоманс в домашней встрече с «Анахаймом» (7:4), после чего провалил матч против «Далласа» (1:4).

Не сыграют: Пьер-Люк Дюбуа, Том Уилсон, Алексей Протас.

Состояние команды: В условиях спада «Вашингтону» удается удерживать позиции в основной восьмерке, но высокая турнирная плотность не гарантирует прописку в топ-8 в случае сохранения подобной динамики.

На момент публикации «Кэпиталз» входят в тройку сильнейших представителей Востока по заброшенным шайбам, однако высокая результативность не помогла столичному коллективу избежать десяти поражений в пятнадцати предыдущих матчах.

Статистика для ставок

«Вашингтон» потерпел 6 поражений в 8 последних гостевых матчах

«Вашингтон» одержал 5 побед в 8 последних личных встречах

В 7 последних личных встречах команды забивали меньше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Нэшвилла» оценивается букмекерами в 2.78, ничья — в 4.16, победа «Вашингтона» — в 2.32.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.90, на тотал меньше 5.5 — за 1.98.

Прогноз: По последним неделям «Вашингтон» вряд ли можно назвать стабильным или уверенным в своей игровой идее коллективом, но вместе с тем команда не выглядит безнадежно, а временами — демонстрирует высокий уровень исполнения, в том числе и против соперников уровня «Нэшвилла».

Ставка: «Вашингтон» победит за 2.32.

Прогноз: Позиционная защита остается одним из наиболее уязвимых элементов игровой структуры «хищников», поэтому «Вашингтон» приложит необходимые усилия с целью выхода на высокий показатель голов.

