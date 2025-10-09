прогноз на матч НХЛ, ставка за 1.80

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вегас» будет принимать «Лос-Анджелес». Игра пройдет на «Т-Мобайл Арене» 9 октября, начало — в 05:00 (мск).

«Вегас»

Прошлый сезон: В прошлом сезоне в «Вегас» занял итоговое 3 место, в 82 матчах регулярного чемпионата «золотые» набрали 110 очков.

В плей-офф «Вегас» смогли обыграть «Миннесоту» в серии (4:2), но затем уступили «Эдмонтону» (1:4 — в серии), остановившись в шаге от выхода в финал конференции.

Последние матчи: В предсезонке «Вегас» провел семь матчей, одержав три победы и потерпев четыре поражения.

Не сыграют: Из-за травмы бедра из строя команды выбыли канадский защитник Алекс Пьетранжело.

Состояние команды: В межсезонье в «Вегас» перешёл Митч Марнер из «Торонто». Важно отметить, что команда на старте сезона часто побеждает и особенно опасен на домашнем льду.

«Лос-Анджелес»

Прошлый сезон: «Лос-Анджелес» в Национальной хоккейной лиге 2024/2025 финишировал на 6 месте, заработва 105 очков после 82 сыгранных матчей.

В плей-офф НХЛ хоккеисты «Лос-Анджелеса» уступили «Эдмонтону» (2:4 — в серии).

Последние матчи: В предсезонке «Лос-Анджелес» провел семь матчей, выиграв в пяти встречах. Калифорнийцы добились побед в играх против «Анахайма» (5:4, 3:0, 3:1), «Юты» (3:2), «Вегаса» (3:1).

Не сыграют: В лазарете «Лос-Анджелеса» канадские хоккеисты Кайл Берроуз и Кори Перри.

Состояние команды: «Лос-Анджелес» регулярно выходит в плей-офф Национальной хоккейной лиги. Однако в последнее время команда вылетает в первом же раунде плей-офф. В прошедшем сезоне ЛА уступил «Эдмонтону».

Статистика для ставок

«Вегас» занял 3 место в Западной конференции НХЛ сезона 2024/2025

«Лос-Анджелес» занял 6 место в Западной конференции НХЛ сезона 2024/2025

В предсезонке «Лос-Анджелес» обыграл «Вегас» (3:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Вегаса» оценивается букмекерами в 1.80, ничья — в 4.60, а победа «Лос-Анджелеса» — в 3.60.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.75, на тотал меньше 5.5 — за 2.10.

Прогноз: «Вегас» — один из главных претендентов на титул в НХЛ, да и на домашнем льду команда неплохо играет. Ждем уверенной игры со стороны хозяев.

1.80 Победа «Вегаса» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Вегас» — «Лос-Анджелес» принесёт прибыль 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Победа «Вегаса» с коэффициентом 1.80.

Прогноз: В среднем за матч хоккеисты «Вегаса» и «Лос-Анджелеса» забрасывают по 4 шайбы, можно сыграть на результативности матча.

2.10 ТМ 5.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Вегас» — «Лос-Анджелес» позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 2.10.