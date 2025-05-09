Швейцария — Чехия. Ставка (к. 2.15) и прогноз на хоккей, чемпионат мира, 9 мая 2025 года

В рамках чемпионата мира Швейцария сыграет с Чехией. Матч пройдет на «Йюске Банк Боксен» 9 мая. Начало встречи — в 17:20 (мск). Ставка и прогноз на матч Швейцария — Чехия, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Швейцария

Турнирное положение: Групповую стадию годом ранее Швейцария закончила на 2-й строчке. В 7 матчах команда набрала 17 очков, забросила 29 шайб и на 2 турнирных пункта отстала от 1-й Канады.

Последние матчи: В плей-офф прошлогоднего чемпионата мира Швейцария обыграла Германию — 3:1, а в полуфинале сенсационно оставила за бортом сборную Канады — 3:2 Б.

В битве за золото коллектив Патрика Фишера уступил Чехии — 0:2 и закончил турнир с серебряными медалями. Накануне швейцарцы одержали две победы в трех матчах в рамках чешского этапа Евротура.

Не сыграют: В составе Швейцарии нет потерь.

Состояние команды: Сборная Швейцарии привезла в Данию опытный состав, с которым будет нацелена на содержательную групповую кампанию, предусматривающую обязательный выход в плей-офф.

Прогнозы и ставки на ЧМ по хоккею

На фоне прошлогодних успехов с уверенностью можно отметить, что швейцарцы подходят к этому турниру в статусе команды, теоретически способной замахнуться на борьбу за медали.

Сильной стороной Швейцарии остается игровая целостность. За последние годы сборная научилась действовать организованно и более дисциплинированно, минимизируя зависимость от отдельных исполнителей.

Чехия

Турнирное положение: Прошлогодний общий этап Чехия закрыла на 3-й позиции в таблице группы A. За 7 матчей команде удалось заработать 16 очков и забросить 26 шайб при 14 пропущенных.

Последние матчи: В рамках четвертьфинальной стадии домашнего чемпионата мира Чехия минимально обыграла США — 1:0, а затем устроила разнос сборной Швеции — 7:3.

В главной битве турнира команда Радима Рулика взяла верх над Швейцарией — 2:0 и завоевала золото при родных трибунах. Неделей ранее Чехия провалила домашний Евротур, потерпев два поражения в трех матчах.

Не сыграют: Предстоящую встречу может пропустить Томаш Кундратек.

Состояние команды: Чехия выходит на международную арену с желанием подтвердить прошлогодний успех, который на тот момент стал сенсационным.

Золото на домашнем турнире подняло планку ожиданий на форуме нынешнем, и теперь коллективу Радима Рулика предстоит провести серию непростых матчей в статусе фаворитов.

По сравнению с предыдущим чемпионатом мира внутренняя структура Чехии претерпела изменения, которые подразумевают снижение глубины и вариативности, включая зону атаки.

Статистика для ставок

В 3-х очных встречах из 4-х последних Чехия забивала не менее 3 голов

Чехия обыграла Швейцарию в 4-х очных матчах из последних 5

Швейцария одержала 7 побед в 9 матчах последних недель

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Швейцарии оценивается букмекерами в 2.89, ничья — в 3.98, а победа Чехии — в 2.15.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.76, на тотал меньше 4.5 — за 2.07.

Прогноз: Швейцария в нынешнем сочетании является крайне неудобным соперником, но Чехия приехала на этот турнир защищать чемпионство, тем самым доказывая умение справляться с подобными вызовами на старте.

Ставка: Чехия победит за 2.15.

Прогноз: Обе команды обладают достаточными качествами для содержательной игры в нападении, поэтому в личной встрече высокая результативность выглядит как вполне закономерный сценарий.

Ставка: Тотал больше 5 за 2.02.