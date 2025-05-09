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    Чехия начнет турнир с победы

    Швейцария — Чехия. Ставка (к. 2.15) и прогноз на хоккей, чемпионат мира, 9 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Швейцария — Чехия
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    Давид Пастрняк
    В рамках чемпионата мира Швейцария сыграет с Чехией. Матч пройдет на «Йюске Банк Боксен» 9 мая. Начало встречи — в 17:20 (мск). Ставка и прогноз на матч Швейцария — Чехия, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. ЧМ-2025. Группа B 09 Мая 2025 года

    Швейцария

  • Берн
    •  Швейцария 17:20 Чехия

    Чехия

  • Прага
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    Швейцария

    Турнирное положение: Групповую стадию годом ранее Швейцария закончила на 2-й строчке. В 7 матчах команда набрала 17 очков, забросила 29 шайб и на 2 турнирных пункта отстала от 1-й Канады.

    Последние матчи: В плей-офф прошлогоднего чемпионата мира Швейцария обыграла Германию — 3:1, а в полуфинале сенсационно оставила за бортом сборную Канады — 3:2 Б.

    Швейцария — Чехия: коэффициенты букмекеров

    В битве за золото коллектив Патрика Фишера уступил Чехии — 0:2 и закончил турнир с серебряными медалями. Накануне швейцарцы одержали две победы в трех матчах в рамках чешского этапа Евротура.

    Не сыграют: В составе Швейцарии нет потерь.

    Состояние команды: Сборная Швейцарии привезла в Данию опытный состав, с которым будет нацелена на содержательную групповую кампанию, предусматривающую обязательный выход в плей-офф.

    Прогнозы и ставки на ЧМ по хоккею

    На фоне прошлогодних успехов с уверенностью можно отметить, что швейцарцы подходят к этому турниру в статусе команды, теоретически способной замахнуться на борьбу за медали.

    Сильной стороной Швейцарии остается игровая целостность. За последние годы сборная научилась действовать организованно и более дисциплинированно, минимизируя зависимость от отдельных исполнителей.

    Чехия

    Турнирное положение: Прошлогодний общий этап Чехия закрыла на 3-й позиции в таблице группы A. За 7 матчей команде удалось заработать 16 очков и забросить 26 шайб при 14 пропущенных.

    Последние матчи: В рамках четвертьфинальной стадии домашнего чемпионата мира Чехия минимально обыграла США — 1:0, а затем устроила разнос сборной Швеции — 7:3.

    В главной битве турнира команда Радима Рулика взяла верх над Швейцарией — 2:0 и завоевала золото при родных трибунах. Неделей ранее Чехия провалила домашний Евротур, потерпев два поражения в трех матчах.

    Не сыграют: Предстоящую встречу может пропустить Томаш Кундратек.

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    • Состояние команды: Чехия выходит на международную арену с желанием подтвердить прошлогодний успех, который на тот момент стал сенсационным.

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    Золото на домашнем турнире подняло планку ожиданий на форуме нынешнем, и теперь коллективу Радима Рулика предстоит провести серию непростых матчей в статусе фаворитов.

    По сравнению с предыдущим чемпионатом мира внутренняя структура Чехии претерпела изменения, которые подразумевают снижение глубины и вариативности, включая зону атаки.

    Статистика для ставок

    • В 3-х очных встречах из 4-х последних Чехия забивала не менее 3 голов

    • Чехия обыграла Швейцарию в 4-х очных матчах из последних 5

    • Швейцария одержала 7 побед в 9 матчах последних недель

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа Швейцарии оценивается букмекерами в 2.89, ничья — в 3.98, а победа Чехии — в 2.15.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.76, на тотал меньше 4.5 — за 2.07.

    Прогноз: Швейцария в нынешнем сочетании является крайне неудобным соперником, но Чехия приехала на этот турнир защищать чемпионство, тем самым доказывая умение справляться с подобными вызовами на старте.

    Ставка: Чехия победит за 2.15.

    Прогноз: Обе команды обладают достаточными качествами для содержательной игры в нападении, поэтому в личной встрече высокая результативность выглядит как вполне закономерный сценарий.

    Ставка: Тотал больше 5 за 2.02.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Швейцария — Чехия?

    Матч Швейцария — Чехия состоится 09 мая 2025 года в 17:20 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Швейцария — Чехия?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Чехия победит.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Швейцария — Чехия?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Чехия победит» с коэффициентом у букмекеров 2.15.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Швейцария — Чехия?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Швейцария — Чехия?

    Коэффициенты букмекеров: : Победа Швейцарии оценивается букмекерами в 2.89, ничья — в 3.98, а победа Чехии — в 2.15.

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    Швейцария — Чехия: прогноз и ставка за 2.15, статистика, коэффициенты матча 09.05.202517:20. Чехия начнет турнир с победы
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