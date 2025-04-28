Монреаль — Вашингтон. Ставка (к. 1.88) и прогноз на хоккей, Кубок Стэнли, 28 апреля 2025 года

В четвертом матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Монреаль» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет в «Белл-центре» 28 апреля. Начало встречи — в 01:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Монреаль» — «Вашингтон», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Монреаль»

Путь к плей-офф: По итогам регулярного чемпионата «Монреаль» расположился на 8-й строчке в таблице Восточной конференции с 91 турнирным баллом на счету.

Последние матчи: На финишном этапе регулярки «Монреаль» допустил три поражения в четырех встречах, а единственную победу одержал над «Каролиной» при родных трибунах — 4:2.

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Кубковая серия с «Вашингтоном» для команды Мартена Сан-Луи началась с проблем на катке лидеров Востока — 2:3 ОТ; 1:3. Однако в первой домашней игре «Канадиенс» оформили крупную победу — 6:3.

Не сыграют: Кирби Дах, Кэри Прайс, Патрик Лайне.

Состояние команды: «Монреаль» вошел в кубковый раунд в качестве одной из команд-сенсаций по итогам регулярного сезона, однако начало плей-офф для «Хабс» явно не задалось.

Прогнозы и ставки на НХЛ

На гостевом льду команда Мартена Сан-Луи не смогла зацепиться за результат, прочувствовав на себе классовый перевес «Кэпиталз». Тем не менее с переездом серии в Канаду коллектив прибавил в уверенности.

На домашнем льду «Монреаль» выглядит боеспособно и пытается действовать активно в чужой зоне, используя любую возможность за счет скорости и характера молодых игроков.

«Вашингтон»

Путь к плей-офф: В 82 матчах регулярки «Кэпиталз» набрали 111 очков, завершив общий этап на 1-й позиции в турнирной таблице Восточной конференции.

Последние матчи: На фоне пониженной турнирной мотивации и успешного похода Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки «Вашингтон» провел скомканную концовку чемпионата, допустив ряд крупных поражений.

Тем не менее на старте плей-офф коллектив Спенсера Карбери проявил себя должным образом, дважды обыграв «Монреаль» — 3:2 ОТ; 3:1. В то же время в третьем матче «Кэпс» подписались под собственным разгромом — 3:6.

Не сыграют: Никлас Бэкстрем, Мартин Фехервари, Сонни Милано, Оши Ти Джей, Алексей Протас (под вопросом).

Состояние команды: В рамках домашнего этапа противостояния с «Монреалем» «Вашингтон» показал спокойный и расчетливый хоккей, который обеспечил нужный результат.

Совершенно другим оказался рисунок на территории канадцев. Если ранее «Кэпиталз» умело контролировали темп и грамотно реагировали на непростые ситуации, то в третьем матче серии столичный коллектив не справился с давлением соперника.

Оборонительная линия «Вашингтона», являющаяся одной из сильнейших, в последнем матче допустила большое количество грубых ошибок, утратив последовательность в зоне сдерживания.

Статистика для ставок

«Вашингтон» потерпел 5 поражений в 6 последних гостевых матчах

В 5 играх из 6 предыдущих на площадке соперников «Вашингтон» пропускал от 4 шайб и более

Только в одной очной встрече на льду «Монреаля» с 2017 года не было забито более 5 голов в основное время

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Монреаля» оценивается букмекерами в 2.53, ничья — в 4.36, а победа «Вашингтона» — в 2.46.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.73, на тотал меньше 5.5 — за 2.21.

Прогноз: По ходу нынешней серии «Вашингтон» способен подстроиться под особенности игры на льду «Монреаля» и забрать важнейший в контексте дальнейшей траектории противостояния результат.

Ставка: «Вашингтон» победит в матче за 1.88.

Прогноз: На фоне попыток «Кэпиталз» провести более содержательную игру с точки зрения атаки и нацеленности «Монреаля» еще на один локальный подвиг предстоящая встреча может обеспечить насыщенную программу результативных действий.

Ставка: Тотал больше 6 за 1.95.