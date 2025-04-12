Каролина
Нью-Йорк Рейнджерс
«Каролина»
Турнирное положение: Состояние «Каролины» вызывает опасения, поскольку в последних матчах совсем пропала игра, а в первом раунде плей-офф клуб Бриндамора будет играть против «Нью-Джерси».
Последние матчи: За четыре последних поединка по календарю «Каролина» не победила ни разу, а защитники команды как будто совсем потеряли связь с реальностью.
Травмированные игроки: Не смогу сыграть за «Каролину» Котканиеми, Каррьер и Фаст. Без последних двух Бриндамор справляется играть большую часть сезона, и у него это неплохо получается.
Общий тонус клуба: Игра против коллектива Лавиолетта будет напоминать встречу двух потрепанных команд, в битве которых победа достанется самой живучей.
«Нью-Йорк Рейнджерс»
Турнирное положение: По итогам этого сезона «Нью-Йорк Рейнджерс» ждет большая перезагрузка, поскольку с таким сильным составом не попасть в плей-офф — фиаско.
Последние матчи: Три из четырех последних поединков для «Нью-Йорк Рейнджерс» завершились поражениями, но в принципиальном матче поотив «Айлендерс» клуб Лавиолетта покуражился вдоволь.
Травмированные игроки: Проблемы со здоровьем в «Нью-Йорк Рейнджерс» имеются у Калиева, Эдстрема и Перро. Все они не сыграют за свою команду в предстоящем поединке.
Общий тонус клуба: Матч против «Каролины» может завершиться ещё одним поражением, чтобы закончить сезон на совсем минорной ноте.
Статистика для ставок
- «Каролина» проиграла три последних матча по сезону
- «Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл три последних очных противостояния
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.92, на ничью — 4.60, на гостей — 3.40.
Прогноз: «Каролина» выглядит реальным претендентом на победу в этом поединке.
- 2.12Трактор — Динамо Минск: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
- 2.15Динамо Москва — Ак Барс: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 1.67Чикаго — Виннипег: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Встреча ожидается упорной, поэтому вероятность дополнительной пятиминутки весьма высока.
Ставка: П1 с коэффициентом 1.92.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95.