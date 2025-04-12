В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Каролина» будет принимать «Нью-Йорк Рейнджерс». Игра пройдет в «Леново Центре» 12 апреля. Начало встречи — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Каролина» — «Нью-Йорк Рейнджерс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Каролина»

Турнирное положение: Состояние «Каролины» вызывает опасения, поскольку в последних матчах совсем пропала игра, а в первом раунде плей-офф клуб Бриндамора будет играть против «Нью-Джерси».

Последние матчи: За четыре последних поединка по календарю «Каролина» не победила ни разу, а защитники команды как будто совсем потеряли связь с реальностью.

Травмированные игроки: Не смогу сыграть за «Каролину» Котканиеми, Каррьер и Фаст. Без последних двух Бриндамор справляется играть большую часть сезона, и у него это неплохо получается.

Общий тонус клуба: Игра против коллектива Лавиолетта будет напоминать встречу двух потрепанных команд, в битве которых победа достанется самой живучей.

«Нью-Йорк Рейнджерс»

Турнирное положение: По итогам этого сезона «Нью-Йорк Рейнджерс» ждет большая перезагрузка, поскольку с таким сильным составом не попасть в плей-офф — фиаско.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: Три из четырех последних поединков для «Нью-Йорк Рейнджерс» завершились поражениями, но в принципиальном матче поотив «Айлендерс» клуб Лавиолетта покуражился вдоволь.

Травмированные игроки: Проблемы со здоровьем в «Нью-Йорк Рейнджерс» имеются у Калиева, Эдстрема и Перро. Все они не сыграют за свою команду в предстоящем поединке.

Общий тонус клуба: Матч против «Каролины» может завершиться ещё одним поражением, чтобы закончить сезон на совсем минорной ноте.

Статистика для ставок

«Каролина» проиграла три последних матча по сезону

«Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл три последних очных противостояния

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.92, на ничью — 4.60, на гостей — 3.40.

Прогноз: «Каролина» выглядит реальным претендентом на победу в этом поединке.

Альтернативный прогноз: Встреча ожидается упорной, поэтому вероятность дополнительной пятиминутки весьма высока.

Ставка: П1 с коэффициентом 1.92.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95.