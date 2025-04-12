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    «Каролина» легко одолеет команду Лавиолетта?

    Каролина — Нью-Йорк Рейнджерс. Ставка (к. 1.92), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 12 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Каролина» — «Нью-Йорк Рейнджерс»
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    «Каролина»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Каролина» будет принимать «Нью-Йорк Рейнджерс». Игра пройдет в «Леново Центре» 12 апреля. Начало встречи — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Каролина» — «Нью-Йорк Рейнджерс», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 12 Апреля 2025 года

    Каролина

  • НХЛ
    •  Каролина 22:00 Нью-Йорк Рейнджерс

    Нью-Йорк Рейнджерс

  • НХЛ
    •

    «Каролина»

    Турнирное положение: Состояние «Каролины» вызывает опасения, поскольку в последних матчах совсем пропала игра, а в первом раунде плей-офф клуб Бриндамора будет играть против «Нью-Джерси».

    Последние матчи: За четыре последних поединка по календарю «Каролина» не победила ни разу, а защитники команды как будто совсем потеряли связь с реальностью.

    Травмированные игроки: Не смогу сыграть за «Каролину» Котканиеми, Каррьер и Фаст. Без последних двух Бриндамор справляется играть большую часть сезона, и у него это неплохо получается.

    Общий тонус клуба: Игра против коллектива Лавиолетта будет напоминать встречу двух потрепанных команд, в битве которых победа достанется самой живучей.

    «Нью-Йорк Рейнджерс»

    Турнирное положение: По итогам этого сезона «Нью-Йорк Рейнджерс» ждет большая перезагрузка, поскольку с таким сильным составом не попасть в плей-офф — фиаско.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: Три из четырех последних поединков для «Нью-Йорк Рейнджерс» завершились поражениями, но в принципиальном матче поотив «Айлендерс» клуб Лавиолетта покуражился вдоволь.

    Травмированные игроки: Проблемы со здоровьем в «Нью-Йорк Рейнджерс» имеются у Калиева, Эдстрема и Перро. Все они не сыграют за свою команду в предстоящем поединке.

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    Общий тонус клуба: Матч против «Каролины» может завершиться ещё одним поражением, чтобы закончить сезон на совсем минорной ноте.

    Статистика для ставок

    • «Каролина» проиграла три последних матча по сезону

    • «Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл три последних очных противостояния

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.92, на ничью — 4.60, на гостей — 3.40.

    Прогноз: «Каролина» выглядит реальным претендентом на победу в этом поединке.

    Альтернативный прогноз: Встреча ожидается упорной, поэтому вероятность дополнительной пятиминутки весьма высока.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.92.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Каролина — Нью-Йорк Рейнджерс?

    Матч Каролина — Нью-Йорк Рейнджерс состоится 12 апреля 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Какой прогноз на матч Каролина — Нью-Йорк Рейнджерс?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Какую сделать ставку на матч Каролина — Нью-Йорк Рейнджерс?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Каролина — Нью-Йорк Рейнджерс?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Каролина — Нью-Йорк Рейнджерс?

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.92, на ничью — 4.60, на гостей — 3.40.

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    Каролина — Нью-Йорк Рейнджерс: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 12.04.202522:00. «Каролина» легко одолеет команду Лавиолетта?
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