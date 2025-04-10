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    «Миннесота» разгромит «акул» на домашнем льду?

    Миннесота — Сан-Хосе. Ставка (к. 1.88) и прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 10 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Миннесота» — «Сан-Хосе»
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    «Миннесота»
    В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота» будет принимать «Сан-Хосе». Игра пройдет в «Эксель Энерджи Центре» 10 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Миннесота» — «Сан-Хосе», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Миннесота»

    Турнирное положение: Завершающая треть сезона для «Миннесоты» выдалась тяжелой, поскольку нужно ещё удержать восьмое место на Западе.

    Последние матчи: На пятом матче проигрышная серия «Миннесоты» прервалась, причем победу удалось добыть не над кем-нибудь, а над самим «Далласом».

    Травмированные игроки: Вне игры на финише сезона у «Миннесоты» только Иржичек. Также есть определенные вопросы по здоровью Мидлтона, но он в состоянии играть.

    Общий тонус клуба: Матч против «Сан-Хосе» будет легкой прогулкой, в которой хозяева льда будут всецельно доминировать над соперником.

    «Сан-Хосе»

    Турнирное положение: Ничего хорошего по этому сезону в игре «Сан-Хосе» отметить нельзя, поскольку калифорнийский клуб осел на дне Запада с самого старта регулякри.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: Шесть матчей подряд «Сан-Хосе» не может победить, хотя в последней игре против «Калгари» были самые реальные шансы прервать череду неудач.

    Травмированные игроки: Не смогут помочь «Сан-Хоcе» в предстоящем поединке Мухамадуллин, Кутюр и Тоффоли. Также есть вопросы со здоровьем у Дешарне и Рууты.

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    Общий тонус клуба: С «Миннесотой» гостям вполне по силам соперничать, поскольку клуб Хайнса далек от своих кондиций.

    Статистика для ставок

    • «Миннесота» выиграла шесть последних очных противостояний

    • «Сан-Хосе» не может победить шесть матчей кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.62, на ничью — 5.02, на гостей — 4.66.

    Прогноз: «Миннесота» без особого напряга заберет себе победу в этом матче.

    Альтернативный прогноз: Будет игра с обилием шайб, поскольку у гостей защита отсутствует, как класс.

    Ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом 1.88.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.32.

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    Миннесота — Сан-Хосе: прогноз и ставка за 1.88, статистика, коэффициенты матча 10.04.202503:00. «Миннесота» разгромит «акул» на домашнем льду?
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