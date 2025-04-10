«Миннесота»
Турнирное положение: Завершающая треть сезона для «Миннесоты» выдалась тяжелой, поскольку нужно ещё удержать восьмое место на Западе.
Последние матчи: На пятом матче проигрышная серия «Миннесоты» прервалась, причем победу удалось добыть не над кем-нибудь, а над самим «Далласом».
Травмированные игроки: Вне игры на финише сезона у «Миннесоты» только Иржичек. Также есть определенные вопросы по здоровью Мидлтона, но он в состоянии играть.
Общий тонус клуба: Матч против «Сан-Хосе» будет легкой прогулкой, в которой хозяева льда будут всецельно доминировать над соперником.
«Сан-Хосе»
Турнирное положение: Ничего хорошего по этому сезону в игре «Сан-Хосе» отметить нельзя, поскольку калифорнийский клуб осел на дне Запада с самого старта регулякри.
Последние матчи: Шесть матчей подряд «Сан-Хосе» не может победить, хотя в последней игре против «Калгари» были самые реальные шансы прервать череду неудач.
Травмированные игроки: Не смогут помочь «Сан-Хоcе» в предстоящем поединке Мухамадуллин, Кутюр и Тоффоли. Также есть вопросы со здоровьем у Дешарне и Рууты.
Общий тонус клуба: С «Миннесотой» гостям вполне по силам соперничать, поскольку клуб Хайнса далек от своих кондиций.
Статистика для ставок
- «Миннесота» выиграла шесть последних очных противостояний
- «Сан-Хосе» не может победить шесть матчей кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.62, на ничью — 5.02, на гостей — 4.66.
Прогноз: «Миннесота» без особого напряга заберет себе победу в этом матче.
- 1.92Нью-Йорк Рейнджерс — Филадельфия: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
- 3.71Юта — Сиэтл: прогноз и ставкаСегодня в 04:00
- 2.26Колорадо — Вегас: прогноз и ставкаСегодня в 04:30
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Альтернативный прогноз: Будет игра с обилием шайб, поскольку у гостей защита отсутствует, как класс.
Ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом 1.88.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.32.