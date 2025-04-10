В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота» будет принимать «Сан-Хосе». Игра пройдет в «Эксель Энерджи Центре» 10 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Миннесота» — «Сан-Хосе», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Миннесота»

Турнирное положение: Завершающая треть сезона для «Миннесоты» выдалась тяжелой, поскольку нужно ещё удержать восьмое место на Западе.

Последние матчи: На пятом матче проигрышная серия «Миннесоты» прервалась, причем победу удалось добыть не над кем-нибудь, а над самим «Далласом».

Травмированные игроки: Вне игры на финише сезона у «Миннесоты» только Иржичек. Также есть определенные вопросы по здоровью Мидлтона, но он в состоянии играть.

Общий тонус клуба: Матч против «Сан-Хосе» будет легкой прогулкой, в которой хозяева льда будут всецельно доминировать над соперником.

«Сан-Хосе»

Турнирное положение: Ничего хорошего по этому сезону в игре «Сан-Хосе» отметить нельзя, поскольку калифорнийский клуб осел на дне Запада с самого старта регулякри.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: Шесть матчей подряд «Сан-Хосе» не может победить, хотя в последней игре против «Калгари» были самые реальные шансы прервать череду неудач.

Травмированные игроки: Не смогут помочь «Сан-Хоcе» в предстоящем поединке Мухамадуллин, Кутюр и Тоффоли. Также есть вопросы со здоровьем у Дешарне и Рууты.

Общий тонус клуба: С «Миннесотой» гостям вполне по силам соперничать, поскольку клуб Хайнса далек от своих кондиций.

Статистика для ставок

«Миннесота» выиграла шесть последних очных противостояний

«Сан-Хосе» не может победить шесть матчей кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.62, на ничью — 5.02, на гостей — 4.66.

Прогноз: «Миннесота» без особого напряга заберет себе победу в этом матче.

Альтернативный прогноз: Будет игра с обилием шайб, поскольку у гостей защита отсутствует, как класс.

Ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом 1.88.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.32.