В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Оттава» будет принимать «Тампу». Игра пройдет на «Канадиан Тайр Центре» 04 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Оттава» — «Тампа», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Оттава»

Турнирное положение: Попадание «Оттавы» в плей-офф практически не подвергается сомнению, поскольку сбросить её с седьмого места Востока вряд ли кому-то удастся.

Последние матчи: Однако в последних матчах у «Оттавы» проблемы с результатом, посколкьу в пяти последних поединках канадский клуб смог выиграть только два раза.

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Травмированные игроки: В предстоящем поединке «Оттаве» не смогут посмочь Казинс и Ткачук. У первого травма колена, а у второго повреждение нижней части тела.

Общий тонус клуба: В игре против «Тампы» будет неимоверно сложно, поскольку гости куда более организованная и слаженная команда.

«Тампа»

Турнирное положение: Игра «Тампы» по-настоящему завораживает, а четвертое место восточной конференции — своеобразная награда за приложенные усилия.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: Четыре последних матча проходили под диктовку «Тампы», поэтмоу в каждом из этих матчей подопечные Купера заслуженно записали на свой счет победы.

Травмированные игроки: Травмированных у «Тампы» нет, однако за клуб не сможет сыграть Гленденинг по личным причинам.

Общий тонус клуба: С «Оттавой» можно сыграть в свой хоккей и забрать очередную победу, продолжив победную серию.

Статистика для ставок

«Оттава» в пяти последних матчах выиграла только два раза

«Тампа» не проигрывает четыре матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.49, на ничью — 4.51, на гостей — 2.46.

Прогноз: «Оттаве» победа нужнее, но у гостей куда выше класс.

Альтернативный прогноз: Соперники устроят результативный матч, в котором никому не будет скучно.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.46.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.20.