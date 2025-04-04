Оттава
Тампа-Бэй
«Оттава»
Турнирное положение: Попадание «Оттавы» в плей-офф практически не подвергается сомнению, поскольку сбросить её с седьмого места Востока вряд ли кому-то удастся.
Последние матчи: Однако в последних матчах у «Оттавы» проблемы с результатом, посколкьу в пяти последних поединках канадский клуб смог выиграть только два раза.
Оттава — Тампа-Бэй: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: В предстоящем поединке «Оттаве» не смогут посмочь Казинс и Ткачук. У первого травма колена, а у второго повреждение нижней части тела.
Общий тонус клуба: В игре против «Тампы» будет неимоверно сложно, поскольку гости куда более организованная и слаженная команда.
«Тампа»
Турнирное положение: Игра «Тампы» по-настоящему завораживает, а четвертое место восточной конференции — своеобразная награда за приложенные усилия.
Последние матчи: Четыре последних матча проходили под диктовку «Тампы», поэтмоу в каждом из этих матчей подопечные Купера заслуженно записали на свой счет победы.
Травмированные игроки: Травмированных у «Тампы» нет, однако за клуб не сможет сыграть Гленденинг по личным причинам.
Общий тонус клуба: С «Оттавой» можно сыграть в свой хоккей и забрать очередную победу, продолжив победную серию.
Статистика для ставок
- «Оттава» в пяти последних матчах выиграла только два раза
- «Тампа» не проигрывает четыре матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.49, на ничью — 4.51, на гостей — 2.46.
Прогноз: «Оттаве» победа нужнее, но у гостей куда выше класс.
- 4.15Динамо Минск — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.03Металлург Мг — Авангард: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.15Автомобилист — Ак Барс: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
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Альтернативный прогноз: Соперники устроят результативный матч, в котором никому не будет скучно.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.46.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.20.