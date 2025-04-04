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    «Тампа» продолжит победную серию?

    Оттава — Тампа. Ставка (к. 2.46), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 04 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Оттава» — «Тампа»
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    «Тампа»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Оттава» будет принимать «Тампу». Игра пройдет на «Канадиан Тайр Центре» 04 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Оттава» — «Тампа», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 04 Апреля 2025 года

    Оттава

  • НХЛ
    •  Оттава 02:00 Тампа-Бэй

    Тампа-Бэй

  • Тампа
    •

    «Оттава»

    Турнирное положение: Попадание «Оттавы» в плей-офф практически не подвергается сомнению, поскольку сбросить её с седьмого места Востока вряд ли кому-то удастся.

    Последние матчи: Однако в последних матчах у «Оттавы» проблемы с результатом, посколкьу в пяти последних поединках канадский клуб смог выиграть только два раза.

    Оттава — Тампа-Бэй: коэффициенты букмекеров

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    Травмированные игроки: В предстоящем поединке «Оттаве» не смогут посмочь Казинс и Ткачук. У первого травма колена, а у второго повреждение нижней части тела.

    Общий тонус клуба: В игре против «Тампы» будет неимоверно сложно, поскольку гости куда более организованная и слаженная команда.

    «Тампа»

    Турнирное положение: Игра «Тампы» по-настоящему завораживает, а четвертое место восточной конференции — своеобразная награда за приложенные усилия.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: Четыре последних матча проходили под диктовку «Тампы», поэтмоу в каждом из этих матчей подопечные Купера заслуженно записали на свой счет победы.

    Травмированные игроки: Травмированных у «Тампы» нет, однако за клуб не сможет сыграть Гленденинг по личным причинам.

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    Общий тонус клуба: С «Оттавой» можно сыграть в свой хоккей и забрать очередную победу, продолжив победную серию.

    Статистика для ставок

    • «Оттава» в пяти последних матчах выиграла только два раза

    • «Тампа» не проигрывает четыре матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.49, на ничью — 4.51, на гостей — 2.46.

    Прогноз: «Оттаве» победа нужнее, но у гостей куда выше класс.

    Альтернативный прогноз: Соперники устроят результативный матч, в котором никому не будет скучно.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.46.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.20.

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    Оттава — Тампа: прогноз и ставка за 2.46, статистика, коэффициенты матча 04.04.202502:00. «Тампа» продолжит победную серию?
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