Лос-Анджелес
Виннипег
«Лос-Анджелес»
Турнирное положение: Домашние успехи «Лос-Анджелеса» в этом сезоне действительно впечатляют, а в таблице западной конференции клуб сейчас размещается на пятой позиции.
Последние матчи: За девять последних домашних матчей «Лос-Анджелес» выиграл восемь раз, проиграв только «Торонто».
Лос-Анджелес — Виннипег: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Официально травмированных игроков у «Лос-Анджелеса» нет, но проблемы со здоровьем имеют Жанно, Лаферье и Туркотт.
Общий тонус клуба: В игре против «Виннипега» хозяева будут действовать в привычной для себя манере игры, которая может принести им очередную победу.
«Виннипег»
Турнирное положение: На финише регулярки «Виннипег» опять хорош, а отрыв от идущего вторым «Далласа» составляет шесть очков.
Последние матчи: В трех последних матчах «Виннипег» не проиграл ни разу, хотя уверенность в действиях была видна невооруженным глазом.
Травмированные игроки: Точно не сыграют за «Виннипег» Пионк и Виларди. Также у Купари сотрясение мозга, но не серьезное.
Общий тонус: Против «Лос-Анджелеса» будет трудно, поскольку взломать такую эшелонированную оборону на территории соперника чрезвычайно тяжело.
Статистика для ставок
- «Лос-Анджелес» в трех последних поединках проиграл два раза
- «Виннипег» не проигрывает три матча подряд
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.39, на ничью — 4.10, на гостей — 2.72.
Прогноз: У хозяев больше шансов победить в этом матче.
- 4.05ЦСКА — Динамо Минск: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 1.90Авангард — Металлург Мг: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 1.88Бостон — Вашингтон: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
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Альтернативный прогноз: Соперники будут упираться до последнего, поэтому никто не удивится, если игра перейдет в овертайм.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.39.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.05.