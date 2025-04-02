В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес» будет принимать «Виннипег». Игра пройдет в «Сrypto.com Арене» 02 апреля. Начало встречи — в 05:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес» — «Виннипег», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Лос-Анджелес»

Турнирное положение: Домашние успехи «Лос-Анджелеса» в этом сезоне действительно впечатляют, а в таблице западной конференции клуб сейчас размещается на пятой позиции.

Последние матчи: За девять последних домашних матчей «Лос-Анджелес» выиграл восемь раз, проиграв только «Торонто».

Травмированные игроки: Официально травмированных игроков у «Лос-Анджелеса» нет, но проблемы со здоровьем имеют Жанно, Лаферье и Туркотт.

Общий тонус клуба: В игре против «Виннипега» хозяева будут действовать в привычной для себя манере игры, которая может принести им очередную победу.

«Виннипег»

Турнирное положение: На финише регулярки «Виннипег» опять хорош, а отрыв от идущего вторым «Далласа» составляет шесть очков.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В трех последних матчах «Виннипег» не проиграл ни разу, хотя уверенность в действиях была видна невооруженным глазом.

Травмированные игроки: Точно не сыграют за «Виннипег» Пионк и Виларди. Также у Купари сотрясение мозга, но не серьезное.

Общий тонус: Против «Лос-Анджелеса» будет трудно, поскольку взломать такую эшелонированную оборону на территории соперника чрезвычайно тяжело.

Статистика для ставок

«Лос-Анджелес» в трех последних поединках проиграл два раза

«Виннипег» не проигрывает три матча подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.39, на ничью — 4.10, на гостей — 2.72.

Прогноз: У хозяев больше шансов победить в этом матче.

Альтернативный прогноз: Соперники будут упираться до последнего, поэтому никто не удивится, если игра перейдет в овертайм.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.39.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.05.