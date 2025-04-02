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    «Короли» смогут справиться с «реактивщиками»?

    Лос-Анджелес — Виннипег. Ставка (к. 2.39), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 02 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес» — «Виннипег»
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    «Лос-Анджелес»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес» будет принимать «Виннипег». Игра пройдет в «Сrypto.com Арене» 02 апреля. Начало встречи — в 05:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес» — «Виннипег», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 02 Апреля 2025 года

    Лос-Анджелес

  • НХЛ
    •  Лос-Анджелес 05:30 Виннипег

    Виннипег

  • НХЛ
    •

    «Лос-Анджелес»

    Турнирное положение: Домашние успехи «Лос-Анджелеса» в этом сезоне действительно впечатляют, а в таблице западной конференции клуб сейчас размещается на пятой позиции.

    Последние матчи: За девять последних домашних матчей «Лос-Анджелес» выиграл восемь раз, проиграв только «Торонто».

    Лос-Анджелес — Виннипег: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: Официально травмированных игроков у «Лос-Анджелеса» нет, но проблемы со здоровьем имеют Жанно, Лаферье и Туркотт.

    Общий тонус клуба: В игре против «Виннипега» хозяева будут действовать в привычной для себя манере игры, которая может принести им очередную победу.

    «Виннипег»

    Турнирное положение: На финише регулярки «Виннипег» опять хорош, а отрыв от идущего вторым «Далласа» составляет шесть очков.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В трех последних матчах «Виннипег» не проиграл ни разу, хотя уверенность в действиях была видна невооруженным глазом.

    Травмированные игроки: Точно не сыграют за «Виннипег» Пионк и Виларди. Также у Купари сотрясение мозга, но не серьезное.

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    Общий тонус: Против «Лос-Анджелеса» будет трудно, поскольку взломать такую эшелонированную оборону на территории соперника чрезвычайно тяжело.

    Статистика для ставок

    • «Лос-Анджелес» в трех последних поединках проиграл два раза

    • «Виннипег» не проигрывает три матча подряд

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.39, на ничью — 4.10, на гостей — 2.72.

    Прогноз: У хозяев больше шансов победить в этом матче.

    Альтернативный прогноз: Соперники будут упираться до последнего, поэтому никто не удивится, если игра перейдет в овертайм.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.39.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.05.

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    Лос-Анджелес — Виннипег: прогноз и ставка за 2.39, статистика, коэффициенты матча 02.04.202505:30. «Короли» смогут справиться с «реактивщиками»?
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