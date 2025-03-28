Во втором матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Авангард». Игра пройдет в «Металлург Арене» 28 марта. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Металлург» Мг — «Авангард», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Металлург» Мг

Путь к плей-офф: По итогам регулярного сезона «Магнитка» заняла 3-е место в Восточной конференции с 90 очками на счету. От лидера таблицы, коим стал «Трактор», команда отстала на 6 турнирных баллов.

Последние матчи: На флажке регулярного сезона «Металлург» Мг добился 4-х побед кряду при родных трибунах, закончив серию матчем с «Адмиралом» — 5:4 Б, после чего потерпел поражение от «Автомобилиста» на льду «УГМК-Арены» — 2:3.

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В дебютной игре в Кубке Гагарина команде Андрея Разина не помогло преимущество домашнего льда: в соперничестве с «Авангардом» действующий чемпион был обыгран вчистую, несмотря на большое количество созданных моментов у ворот омичей — 1:4.

Не сыграют: Владислав Еременко, Данила Юров.

Состояние команды: В регулярном сезоне «Металлург» Мг прошел сложный путь от турнирных колебаний до уверенного финиша. Однако даже на фоне последних достижений южноуральцы не являются фаворитами своей пары.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Одним из сильнейших качеств «Магнитки» во второй половине чемпионата считалась надежная оборона, но в дебютной плей-офф игре соперник обернул это достоинство в главный недостаток, стоивший результата.

Тем не менее команда Андрея Разина имеет все необходимое, чтобы выправить ситуацию. Так, «Металлург» Мг обладает хорошей дисциплиной, сыгранностью и умением находить способы выбираться из непростого положения.

«Авангард»

Путь к плей-офф: В 68 матчах регулярки «Авангард» набрал 87 очков, с которыми расположился на 6-й позиции в таблице Восточной конференции, уступив 5-ю строчку «Ак Барсу» ввиду дополнительной статистики.

Последние матчи: За пару недель до завершения чемпионата «Авангард» уступил «Трактору» — 4:5 и московскому «Динамо» — 3:4, но на финальном отрезке кампании сумел добиться побед над «Витязем» — 3:2 ОТ и «Куньлунем» — 5:1.

В первом матче серии плей-офф команде Ги Буше удалось справиться с давлением «Магнитки» и сдержать ее атакующий натиск. Так, за счет оборонительной дисциплины и высокой реализации омичи зафиксировали разгромную победу — 4:1.

Не сыграют: Сергей Бойков, Даниил Степанов.

Состояние команды: Если первая половина сезона в исполнении «Авангарда» сопровождалась колоссальными по его меркам провалами, то ближе к финишу регулярки случилось настоящее преображение.

Перед началом кубкового этапа команда Ги Буша набрала превосходные кондиции, а в первой игре плей-офф заявила о высочайших намерениях, в очередной раз продемонстрировав практически образцовый системный хоккей.

Главными чертами нынешнего «Авангарда» являются слаженность, структура и высокая вариативность, позволяющие уверенно вести позиционные атаки и реализовывать игровое преимущество.

Статистика для ставок

«Авангард» потерпел всего 2 поражения в 17 предыдущих встречах

В 2-х последних очных матчах «Металлург» Мг не забивал больше гола

Ни в одном матче из 3-х предыдущих «Авангард» не пропускал более 2 шайб

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга» Мг оценивается букмекерами в 2.17, ничья — в 4.15, а победа «Авангарда» — в 3.04.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.77, на тотал меньше 4.5 — за 2.05.

Прогноз: В настоящий момент омичи находятся в превосходном тонусе. С точки зрения тактического рисунка и структуры команда Ги Буше имеет преимущество над своим оппонентом и попытается им воспользоваться в очередной раз.

Ставка: «Авангард» победит в матче за 2.25.

Прогноз: В предстоящей игре омичи едва ли откажутся от атакующего хоккея, который обеспечил результат ранее. «Магнитке» же сдерживать собственный потенциал в нападении также нет никакого смысла.

Ставка: Тотал больше 5 за 2.06.