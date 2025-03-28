Металлург Мг
Авангард
«Металлург» Мг
Путь к плей-офф: По итогам регулярного сезона «Магнитка» заняла 3-е место в Восточной конференции с 90 очками на счету. От лидера таблицы, коим стал «Трактор», команда отстала на 6 турнирных баллов.
Последние матчи: На флажке регулярного сезона «Металлург» Мг добился 4-х побед кряду при родных трибунах, закончив серию матчем с «Адмиралом» — 5:4 Б, после чего потерпел поражение от «Автомобилиста» на льду «УГМК-Арены» — 2:3.
Металлург Мг — Авангард: коэффициенты букмекеров
В дебютной игре в Кубке Гагарина команде Андрея Разина не помогло преимущество домашнего льда: в соперничестве с «Авангардом» действующий чемпион был обыгран вчистую, несмотря на большое количество созданных моментов у ворот омичей — 1:4.
Не сыграют: Владислав Еременко, Данила Юров.
Состояние команды: В регулярном сезоне «Металлург» Мг прошел сложный путь от турнирных колебаний до уверенного финиша. Однако даже на фоне последних достижений южноуральцы не являются фаворитами своей пары.
Одним из сильнейших качеств «Магнитки» во второй половине чемпионата считалась надежная оборона, но в дебютной плей-офф игре соперник обернул это достоинство в главный недостаток, стоивший результата.
Тем не менее команда Андрея Разина имеет все необходимое, чтобы выправить ситуацию. Так, «Металлург» Мг обладает хорошей дисциплиной, сыгранностью и умением находить способы выбираться из непростого положения.
«Авангард»
Путь к плей-офф: В 68 матчах регулярки «Авангард» набрал 87 очков, с которыми расположился на 6-й позиции в таблице Восточной конференции, уступив 5-ю строчку «Ак Барсу» ввиду дополнительной статистики.
Последние матчи: За пару недель до завершения чемпионата «Авангард» уступил «Трактору» — 4:5 и московскому «Динамо» — 3:4, но на финальном отрезке кампании сумел добиться побед над «Витязем» — 3:2 ОТ и «Куньлунем» — 5:1.
В первом матче серии плей-офф команде Ги Буше удалось справиться с давлением «Магнитки» и сдержать ее атакующий натиск. Так, за счет оборонительной дисциплины и высокой реализации омичи зафиксировали разгромную победу — 4:1.
Не сыграют: Сергей Бойков, Даниил Степанов.
Состояние команды: Если первая половина сезона в исполнении «Авангарда» сопровождалась колоссальными по его меркам провалами, то ближе к финишу регулярки случилось настоящее преображение.
Перед началом кубкового этапа команда Ги Буша набрала превосходные кондиции, а в первой игре плей-офф заявила о высочайших намерениях, в очередной раз продемонстрировав практически образцовый системный хоккей.
Главными чертами нынешнего «Авангарда» являются слаженность, структура и высокая вариативность, позволяющие уверенно вести позиционные атаки и реализовывать игровое преимущество.
Статистика для ставок
- «Авангард» потерпел всего 2 поражения в 17 предыдущих встречах
- В 2-х последних очных матчах «Металлург» Мг не забивал больше гола
- Ни в одном матче из 3-х предыдущих «Авангард» не пропускал более 2 шайб
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга» Мг оценивается букмекерами в 2.17, ничья — в 4.15, а победа «Авангарда» — в 3.04.
На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.77, на тотал меньше 4.5 — за 2.05.
- 2.22Динамо Москва — СКА: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 1.90Локомотив — Торпедо: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 1.90Трактор — Адмирал: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
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Прогноз: В настоящий момент омичи находятся в превосходном тонусе. С точки зрения тактического рисунка и структуры команда Ги Буше имеет преимущество над своим оппонентом и попытается им воспользоваться в очередной раз.
Ставка: «Авангард» победит в матче за 2.25.
Прогноз: В предстоящей игре омичи едва ли откажутся от атакующего хоккея, который обеспечил результат ранее. «Магнитке» же сдерживать собственный потенциал в нападении также нет никакого смысла.
Ставка: Тотал больше 5 за 2.06.