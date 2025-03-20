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    «Спартак» разгромит южан?

    «Спартак» — «Сочи»: Ставка (к. 2.10) и прогноз на хоккей, КХЛ, 20 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Сочи»
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    «Спартак»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Сочи». Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Спартак» — «Сочи», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 20 Марта 2025 года

    Спартак

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    •  Спартак 19:30 Сочи

    Сочи

  • Сочи
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    «Спартак»

    Турнирное положение: «Красно-белые» занимают 3-е место в таблице Западной конференции с 83 очками в активе. «Спартак» набрал столько же баллов, сколько и у ЦСКА (4-е место).

    Последние матчи: В прошедшей встрече команда уступила «Нефтехимику» (2:4), пропустив все шайбы во 2-м периоде. До этого «Спартак» обыграл «Северсталь» с таким же счетом.

    Спартак — Сочи: коэффициенты букмекеров

    В последних 5-и встречах команда трижды победила и дважды проиграла. За этот отрезок «Спартак» обыгрывал «Ладу» (4:2) и «Ак Барс» (5:3), а также уступил «Торпедо» (0:3).

    У «Спартака» пустой список травмированных игроков.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Состояние команды: «Красно-белые» уже вряд-ли догонит московское «Динамо», которое занимает 2-е место на Западе. При этом, «Спартак» может опуститься до 5-й позиции.

    Сейчас для команды главной задачей является сохранение места в топ-4 для того, чтобы начать 1-й раунд плей-офф на своей площадке. «Спартаку» необходимо набирать очки в последних 2-х встречах.

    «Красно-белые» частенько обыгрывали «Сочи» в очных противостояниях. В прошлом поединке «Спартак» одолел южан со счетом 3:1, не оставив сопернику ни единого шанса.

    «Сочи»

    Турнирное положение: Южане располагаются на последней 11-й позиции Запада, набрав 47 очков за 66 встреч. «Сочи» уже не смогут догнать «Витязь» (10-е место).

    Последние матчи: В прошлом поединке команда сумела одолеть минское «Динамо» со счетом 3:2. До этого «Сочи» проиграл «Автомобилист» (3:6), провалив 2-й период.

    До матча с минским «Динамо» у южан было 9 поражений подряд. За этот отрезок «Сочи» проигрывал СКА (0:2), «Куньлуню» (2:5), «Витязю» (0:5) и «Металлургу» Мг (0:3).

    Не сыграет: Сергей Иванов из-за травмы.

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    • Состояние команды: «Сочи» уже давно потерял математические шансы на выход в плей-офф, команда доигрывает нынешний сезон. Южанам осталось провести только 2 матча в регулярном чемпионате.

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    В последнее время «Сочи» не находит мотивацию для того, чтобы биться в каждом матче. Несмотря на это, минское «Динамо» удалось победить, хоть и с большим трудом.

    В предстоящем матче у «Сочи» точно будут проблемы, ведь «Спартак» соберется с силами после невыразительной игры против «Нефтехимика». Южане точно испытаются проблемы.

    Статистика для ставок

    • В последних 4-х встречах «Спартак» трижды победил

    • В последних 10-и матчах у «Сочи» только 1 победа

    • «Спартак» 4 раза обыгрывал «Сочи» в последних 5-и очных противостояниях

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Спартака» оценивается букмекерами в 1.37, ничья — в 6.00, а победа «Сочи» — в 7.20.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.67, на тотал меньше 5.5 — за 2.20.

    Прогноз: «Спартак» забросит много шайб, команда взломает оборону «Сочи».

    Ставка: Победа «Спартака» с форой (-2.5) за 2.10.

    Прогноз: В 1-м периоде «Спартак» начнет создавать преимущество в счете.

    Ставка: Тотал 1.5 больше в 1-м периоде за 1.70.

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