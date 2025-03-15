В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Калгари» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет на «Скоушабанк Сэдлдоум Арене» 15 марта. Начало встречи — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Калгари» — «Колорадо», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Калгари»

Турнирное положение: По итогам последнего игрового отрезка можно утверждать, что за плей-офф «Калгари» бороться готов. Канадский клуб сейчас на восьмой позиции западной конференции.

Последние матчи: В пяти последних играх «Калгари» неизменно набирает очки, хотя список противников был максимально тяжелый.

Травмированные игроки: Сложности со здоровьем у «Калгари» продолжают иметь Манта и Киркланд, и своему клубу они не смогут помочь ещё длительное время.

Общий тонус клуба: С «Колорадо» вязкого матча может не получиться, поскольку даже у двужильных «огоньков» силы не безграничны.

«Колорадо»

Турнирное положение: Состояние «Колорадо» вполне себе боевое, и нахождание на четвертом месте западной конференции весьма закономерно.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: После шести матчевой убедительной победной серии «Колорадо» было ощущение, что она может прерваться в матче против «Миннесоты». Так оно и произошло.

Травмированные игроки: В списке травмированных игроков у «Колорадо» все без изменений. Ландескуг и Пулман не смогут помочь своему клубу ещё достаточно долго.

Общий тонус клуба: На территории «Калгари» гости способны выиграть с минимальными трудозатратами.

Статистика для ставок

Шесть последних очных противостояний остались за «Колорадо»

«Калгари» набирает очки в пяти матчах подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.38, на ничью — 4.62, на гостей — 1.93.

Прогноз: У гостей куда больше шансов победить в предстоящем матче.

Альтернативный прогноз: Обе команды будут играть с оглядкой на оборону поэтому рассчитывать на результативный матч не стоит.

Ставка: П2 с коэффициентом 1.93.

Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.46.