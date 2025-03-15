Калгари
Колорадо
«Калгари»
Турнирное положение: По итогам последнего игрового отрезка можно утверждать, что за плей-офф «Калгари» бороться готов. Канадский клуб сейчас на восьмой позиции западной конференции.
Последние матчи: В пяти последних играх «Калгари» неизменно набирает очки, хотя список противников был максимально тяжелый.
Калгари — Колорадо: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Сложности со здоровьем у «Калгари» продолжают иметь Манта и Киркланд, и своему клубу они не смогут помочь ещё длительное время.
Общий тонус клуба: С «Колорадо» вязкого матча может не получиться, поскольку даже у двужильных «огоньков» силы не безграничны.
«Колорадо»
Турнирное положение: Состояние «Колорадо» вполне себе боевое, и нахождание на четвертом месте западной конференции весьма закономерно.
Последние матчи: После шести матчевой убедительной победной серии «Колорадо» было ощущение, что она может прерваться в матче против «Миннесоты». Так оно и произошло.
Травмированные игроки: В списке травмированных игроков у «Колорадо» все без изменений. Ландескуг и Пулман не смогут помочь своему клубу ещё достаточно долго.
Общий тонус клуба: На территории «Калгари» гости способны выиграть с минимальными трудозатратами.
Статистика для ставок
- Шесть последних очных противостояний остались за «Колорадо»
- «Калгари» набирает очки в пяти матчах подряд
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.38, на ничью — 4.62, на гостей — 1.93.
Прогноз: У гостей куда больше шансов победить в предстоящем матче.
- 1.96Авангард — Трактор: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 1.83СКА — Сочи: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.09Салават Юлаев — Динамо Минск: прогноз и ставкаЗавтра в 14:30
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Альтернативный прогноз: Обе команды будут играть с оглядкой на оборону поэтому рассчитывать на результативный матч не стоит.
Ставка: П2 с коэффициентом 1.93.
Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.46.