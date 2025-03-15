ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Валерий Непомнящий«Мы слишком рано даём игрокам завершать карьеру». Валерий Непомнящий — о рекорде Дзюбы, рестарте РПЛ и поступке Вендела Жозе Моуринью Моуринью вылетел из Лиги Европы: «Фенербахче» бился с «Рейнджерс», но уступил по пенальти «Тоттенхэм» — «АЗ Алкмар»«Тоттенхэм» прошел «АЗ» в ярком ответном матче: дубль Одобера спас сезон «шпор»
    Все новости спорта

    «Калгари» наберет очки и в игре против «лавин»?

    «Калгари» — «Колорадо». Ставка (к. 1.93), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 15 марта 2025 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Калгари Флэймз Прогнозы на Колорадо Эвеланш
    Прогноз и ставки на «Калгари» — «Колорадо»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Калгари»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Калгари» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет на «Скоушабанк Сэдлдоум Арене» 15 марта. Начало встречи — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Калгари» — «Колорадо», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 15 Марта 2025 года

    Калгари

  • НХЛ
    •  Калгари 04:00 Колорадо

    Колорадо

  • НХЛ
    •

    «Калгари»

    Турнирное положение: По итогам последнего игрового отрезка можно утверждать, что за плей-офф «Калгари» бороться готов. Канадский клуб сейчас на восьмой позиции западной конференции.

    Последние матчи: В пяти последних играх «Калгари» неизменно набирает очки, хотя список противников был максимально тяжелый.

    Калгари — Колорадо: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: Сложности со здоровьем у «Калгари» продолжают иметь Манта и Киркланд, и своему клубу они не смогут помочь ещё длительное время.

    Общий тонус клуба: С «Колорадо» вязкого матча может не получиться, поскольку даже у двужильных «огоньков» силы не безграничны.

    «Колорадо»

    Турнирное положение: Состояние «Колорадо» вполне себе боевое, и нахождание на четвертом месте западной конференции весьма закономерно.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: После шести матчевой убедительной победной серии «Колорадо» было ощущение, что она может прерваться в матче против «Миннесоты». Так оно и произошло.

    Травмированные игроки: В списке травмированных игроков у «Колорадо» все без изменений. Ландескуг и Пулман не смогут помочь своему клубу ещё достаточно долго.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    Общий тонус клуба: На территории «Калгари» гости способны выиграть с минимальными трудозатратами.

    Статистика для ставок

    • Шесть последних очных противостояний остались за «Колорадо»

    • «Калгари» набирает очки в пяти матчах подряд

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.38, на ничью — 4.62, на гостей — 1.93.

    Прогноз: У гостей куда больше шансов победить в предстоящем матче.

    Альтернативный прогноз: Обе команды будут играть с оглядкой на оборону поэтому рассчитывать на результативный матч не стоит.

    Ставка: П2 с коэффициентом 1.93.

    Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.46.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.08
  • Прогноз на матч Эсхата — Равшан
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Регар-ТадАЗ — Истиклол
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Родеш — Карацев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Мерв — Ашхабад
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Шагадам — Небитчи
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ахал — Копетдаг
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Авангард — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Нефтчи Фергана — Коканд 1912
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Бухара — Кызылкум
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Локомотив — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч СКА — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.68
  • Прогноз на матч Галатасарай — Антальяспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Шальке — Ганновер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Алмере Сити — НАК Бреда
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Калгари» — «Колорадо»: прогноз и ставка за 1.93, статистика, коэффициенты матча 15.03.202504:00. «Калгари» наберет очки и в игре против «лавин»?
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры