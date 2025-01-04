В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет в «Нагорном» 4 января. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Торпедо» — «Динамо» Минск, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Торпедо»

Турнирное положение: В активе «Торпедо» 42 очка по итогам 39 матчей. В таблице Западной конференции волжане разместились на 8-й строчке, отстав от кубковых конкурентов на 7+ баллов.

Последние матчи: Во второй половине прошлого месяца команда Игоря Ларионова провела очередную неудачную серию, проиграв «Витязю» — 5:6 Б, СКА — 4:6 и «Локомотиву» — 0:5. В заключительных встречах 2024 года торпедовцы взяли верх над «Барысом» — 3:1 и потерпели поражение от «Куньлуня» — 3:4 ОТ.

Не сыграют: Михаил Абрамов, Артем Мисников, Маркус Филлипс.

Состояние команды: «Торпедо» по-прежнему предпринимает неудачные попытки найти игровую модель, которая будет сопровождаться эффективностью на дистанции.

Прогнозы и ставки на КХЛ

В настоящий момент ни о какой стабильности в команде Игоря Ларионова говорить не приходится, хотя потенциал «Торпедо» остается очевидными, а его реализация может стать определяющей в дальнейших успехах нижегородцев.

Временами «Торпедо» демонтирует хорошую слаженность и движение, однако безобразная игра в обороне и невозможность справляться с давлением в отдельных матчах препятствуют его продвижению.

«Динамо» Минск

Турнирное положение: Днями ранее белорусам удалось закрепиться на 6-й позиции в таблице Западной конференции. В 40 играх команда заработала 49 очков и опередила московское «Динамо» по дополнительным показателям.

Последние матчи: В рамках наиболее успешного отрезка сезона команда Дмитрия Квартальнова обыграла «Амур» — 5:2, «Трактор» — 3:1 и «Ак Барс» — 3:1, после чего допустила осечку в матче со «Спартаком» — 2:3 ОТ, но быстро реабилитировалась за счет побед над «Ак Барсом» — 5:1, «Динамо» Москва — 1:0 и «Локомотивом» — 4:1.

Не сыграют: Даниил Сотишвили.

Состояние команды: На зимнем этапе регулярки «Динамо» Минск набрало отличную форму, излучая уверенность и нацеленность на результаты вне зависимости от соперников.

В последних матчах команда Дмитрия Квартальнова продемонстрировала прекрасный уровень борьбы и характера на фоне сильнейших представителей Западной конференции.

Последние успехи «Динамо» Минск сопровождаются высокой надежностью в обороне и превосходной реализацией, указывая на то, что белорусы начали прибавлять системно.

Статистика для ставок

«Торпедо» потерпело 6 поражений в 8 последних матчах

В 3-х встречах из последних 5 «Торпедо» пропускало от 5 голов и более

«Динамо» Минск добилось 5 побед в 6 последних матчах на выезде

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Торпедо» оценивается букмекерами в 2.15, ничья — в 4.25, а победа «Динамо» Минск — в 2.77.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.86, на тотал меньше 5.5 — за 1.95.

Прогноз: К первому матчу 2025 года «Торпедо» подходит в откровенно плохих кондициях, чего нельзя сказать о «Динамо» Минск, которое благодаря упорной работе и прогрессу вышло на этап подъема.

Ставка: «Динамо» Минск не проиграет + ТБ 4.5 за 2.55.

Прогноз: Накануне белорусы доказали, что умеют прекрасно справляться с непростыми соперниками вне зависимости от условий и территории, где проходит игра. При нынешних обстоятельствах гости способны продлить свою уверенную серию.

Ставка: «Динамо» Минск победит в матче за 2.12.