ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Карло АнчелоттиЛучшее в футболе 2024 года: игроки и команды года, лучший гол и матч Мохамед СалахСборная лучших игроков первой половины клубного сезона: без Винисиуса и Мбаппе, но с де Хеа, Салахом и Левандовским «Милан»«Милан» — «Рома» 1:1. Онлайн
  • 04:11
    • Фонсека покинул пост главного тренера «Милана»
  • 00:42
    • «Милан» сыграл вничью с «Ромой» в матче Серии А
  • 01:48
    • Гол Катамо принес «Спортингу» победу в дерби с «Бенфикой»
  • 22:10
    • Гол и два ассиста Салаха помогли «Ливерпулю» разгромить «Вест Хэм»
  • 21:59
    • «Фиорентина» избежала поражения в матче с «Ювентусом» в Серии А
  • 19:32
    • ЦСКА разгромил «Сочи» в матче КХЛ
  • 19:23
    • «Манчестер Сити» уверенно победил «Лестер»
    Все новости спорта

    «Сиэтл» обыграет конкурента по таблице Запада?

    «Сиэтл» — «Юта». Ставка (к. 2.43), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 31 декабря 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Сиэтл Кракен Прогнозы на Юта
    Прогноз и ставки на «Сиэтл» — «Юта»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Сиэтл»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сиэтл» будет принимать «Юту». Игра пройдет на «Клаймат Пледж Арене» 31 декабря. Начало встречи — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сиэтл» — «Юта», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 31 Декабря 2024 года

    Сиэтл

  • Сиэтл
    •  Сиэтл 04:00 Юта

    Юта

  • Солт-Лейк-Сити
    •

    «Сиэтл»

    Турнирное положение: Положению «Сиэтла» не позавидуешь, поскольку за последнюю провальную серию он опустился на 12 позицию Запада.

    Последние матчи: До последнего матча против «касаток» у «Сиэтла» мало что получалось в атаке, оборона напоминала проходной двор.

    Сиэтл — Юта: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 2.454.002.36Бонус€300
    •

    Травмированные игроки: На длительное время у «Сиэтла» выбыл Эберле, а финн Какко пока и близко не заменяет сильного хоккеиста.

    Общий тонус клуба: После победного матча против «Ванкувера» хозяева могут раскрепоститься и забрать себе победу в предстоящей игре.

    «Юта»

    Турнирное положение: Показатели «Юты» сравнимы с прошлым сезоном, поскольку переехавший клуб также околачивается в районе 10 позиции западной конференции.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В трех последних поединках «Юта» не смогла победить ни разу, что говорит о локальном кризисе коллектива Туриньи.

    Травмированные игроки: У «Юты» список травмированных куда солиднее. Не могут помочь своему клубу Бортуццо, Дурзи, Ламоро и Марино.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Общий тонус клуба: В матче против «Сиэтла» гости будут бороться за очки, и имеют весьма неплохие шансы затащить игру в овертайм.

    Статистика для ставок

    • За шесть последних матчей «Сиэтл» смог победить всего раз

    • У «Юты» три поражения подряд

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.43, на ничью — 4.51, на гостей — 2.51.

    Прогноз: У хозяев льда больше шансов на успех в предстоящем поединке.

    Альтернативный прогноз: Будет упорный хоккей, который вполне может перетечь в овертайм.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.43.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.10.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.20
  • Прогноз на матч Циципас — Шевченко
  • Теннис
  • Сегодня в 05:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Филадельфия
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Томпсон — Берреттини
  • Теннис
  • Сегодня в 05:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Кудерметова — Стернс
  • Теннис
  • Сегодня в 05:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Легечка — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 09:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Амур — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 10:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Марожан
  • Теннис
  • Сегодня в 10:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Хуркач — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Чжан — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Торпедо — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:00
    •  4.10
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Автомобилист — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Сиэтл» — «Юта»: прогноз, ставка (2.43), статистика, коэффициенты матча 31.12.2024. Прогнозы на хоккей. «Сиэтл» обыграет конкурента по таблице Запада?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры