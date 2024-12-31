Сиэтл
Юта
«Сиэтл»
Турнирное положение: Положению «Сиэтла» не позавидуешь, поскольку за последнюю провальную серию он опустился на 12 позицию Запада.
Последние матчи: До последнего матча против «касаток» у «Сиэтла» мало что получалось в атаке, оборона напоминала проходной двор.
Сиэтл — Юта: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: На длительное время у «Сиэтла» выбыл Эберле, а финн Какко пока и близко не заменяет сильного хоккеиста.
Общий тонус клуба: После победного матча против «Ванкувера» хозяева могут раскрепоститься и забрать себе победу в предстоящей игре.
«Юта»
Турнирное положение: Показатели «Юты» сравнимы с прошлым сезоном, поскольку переехавший клуб также околачивается в районе 10 позиции западной конференции.
Последние матчи: В трех последних поединках «Юта» не смогла победить ни разу, что говорит о локальном кризисе коллектива Туриньи.
Травмированные игроки: У «Юты» список травмированных куда солиднее. Не могут помочь своему клубу Бортуццо, Дурзи, Ламоро и Марино.
Общий тонус клуба: В матче против «Сиэтла» гости будут бороться за очки, и имеют весьма неплохие шансы затащить игру в овертайм.
Статистика для ставок
- За шесть последних матчей «Сиэтл» смог победить всего раз
- У «Юты» три поражения подряд
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.43, на ничью — 4.51, на гостей — 2.51.
Прогноз: У хозяев льда больше шансов на успех в предстоящем поединке.
- 4.10Авангард — Металлург Мг: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
- 2.70Салават Юлаев — Барыс: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 2.06Виннипег — Нэшвилл: прогноз и ставкаЗавтра в 03:30
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Альтернативный прогноз: Будет упорный хоккей, который вполне может перетечь в овертайм.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.43.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.10.