В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сиэтл» будет принимать «Юту». Игра пройдет на «Клаймат Пледж Арене» 31 декабря. Начало встречи — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сиэтл» — «Юта», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сиэтл»

Турнирное положение: Положению «Сиэтла» не позавидуешь, поскольку за последнюю провальную серию он опустился на 12 позицию Запада.

Последние матчи: До последнего матча против «касаток» у «Сиэтла» мало что получалось в атаке, оборона напоминала проходной двор.

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Травмированные игроки: На длительное время у «Сиэтла» выбыл Эберле, а финн Какко пока и близко не заменяет сильного хоккеиста.

Общий тонус клуба: После победного матча против «Ванкувера» хозяева могут раскрепоститься и забрать себе победу в предстоящей игре.

«Юта»

Турнирное положение: Показатели «Юты» сравнимы с прошлым сезоном, поскольку переехавший клуб также околачивается в районе 10 позиции западной конференции.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В трех последних поединках «Юта» не смогла победить ни разу, что говорит о локальном кризисе коллектива Туриньи.

Травмированные игроки: У «Юты» список травмированных куда солиднее. Не могут помочь своему клубу Бортуццо, Дурзи, Ламоро и Марино.

Общий тонус клуба: В матче против «Сиэтла» гости будут бороться за очки, и имеют весьма неплохие шансы затащить игру в овертайм.

Статистика для ставок

За шесть последних матчей «Сиэтл» смог победить всего раз

У «Юты» три поражения подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.43, на ничью — 4.51, на гостей — 2.51.

Прогноз: У хозяев льда больше шансов на успех в предстоящем поединке.

Альтернативный прогноз: Будет упорный хоккей, который вполне может перетечь в овертайм.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.43.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.10.