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    «Каролина» легко одолеет «хищников»?

    «Нэшвилл» — «Каролина». Ставка (к. 2.23), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 24 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Нэшвилл» — «Каролина»
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    «Каролина»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл» будет принимать «Каролину». Игра пройдет на «Бриджстоун Арене» 24 декабря. Начало встречи — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Нэшвилл» — «Каролина», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 24 Декабря 2024 года

    Нэшвилл

  • НХЛ
    •  Нэшвилл 04:00 Каролина

    Каролина

  • НХЛ
    •

    «Нэшвилл»

    Турнирное положение: Ничего хорошего для «Нэшвилла» по сезону не происходит, поскольку клуб на 14 месте западной конференции.

    Последние матчи: Что говорить, если «Нэшвилл» даже не сможет выиграть два матча подряд, чередуя победы с поражениями.

    Нэшвилл — Каролина: коэффициенты букмекеров

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    Травмированные игроки: Проблем с хоккеистами у «Нэшвилла» никаких нет, и в предстоящей игре сыграют все сильнейшие.

    Общий тонус клуба: В нынешней ситуации сложно представить, что должен предложить «Нэшвилл», чтобы выиграть у неугомонной «Каролины».

    «Каролина»

    Турнирное положение: В целом по сезону «Каролина» играет в свой хоккей, но внезапные перепады по результатам тревожат поклонников франшизы. Клуб из Роли сейчас на пятой позиции в восточной конференции.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В пяти последних матчах «Каролина» смогла победить в трех играх, но могла бы собрать куда больший урожай из очков.

    Травмированные игроки: По травмированным у «Каролины» все по-старому. Не могут играть Андерсен, Друри и Фаст. Их появление на льду ожидается ещё нескоро.

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    Общий тонус клуба: С «Нэшвиллом» придется повозиться, поскольку хозяевам победа нужна куда больше, чем гостям.

    Статистика для ставок

    • «Нэшвилл» в шести последних матчах победил три раза

    • В трех последних очных поединках «Каролина» выиграла два раза

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.77, на ничью — 4.51, на гостей — 2.23.

    Прогноз: «Каролина» не упустит шанс набрать два очка.

    Альтернативный прогноз: Хозяева будут жестко сушить игру, поэтому результативного хоккея ждать не стоит.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.23.

    Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.89.

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    «Нэшвилл» — «Каролина»: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 24.12.2024. Прогнозы на хоккей. «Каролина» легко одолеет «хищников»?
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