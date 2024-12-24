В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл» будет принимать «Каролину». Игра пройдет на «Бриджстоун Арене» 24 декабря. Начало встречи — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Нэшвилл» — «Каролина», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Нэшвилл»

Турнирное положение: Ничего хорошего для «Нэшвилла» по сезону не происходит, поскольку клуб на 14 месте западной конференции.

Последние матчи: Что говорить, если «Нэшвилл» даже не сможет выиграть два матча подряд, чередуя победы с поражениями.

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Травмированные игроки: Проблем с хоккеистами у «Нэшвилла» никаких нет, и в предстоящей игре сыграют все сильнейшие.

Общий тонус клуба: В нынешней ситуации сложно представить, что должен предложить «Нэшвилл», чтобы выиграть у неугомонной «Каролины».

«Каролина»

Турнирное положение: В целом по сезону «Каролина» играет в свой хоккей, но внезапные перепады по результатам тревожат поклонников франшизы. Клуб из Роли сейчас на пятой позиции в восточной конференции.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В пяти последних матчах «Каролина» смогла победить в трех играх, но могла бы собрать куда больший урожай из очков.

Травмированные игроки: По травмированным у «Каролины» все по-старому. Не могут играть Андерсен, Друри и Фаст. Их появление на льду ожидается ещё нескоро.

Общий тонус клуба: С «Нэшвиллом» придется повозиться, поскольку хозяевам победа нужна куда больше, чем гостям.

Статистика для ставок

«Нэшвилл» в шести последних матчах победил три раза

В трех последних очных поединках «Каролина» выиграла два раза

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.77, на ничью — 4.51, на гостей — 2.23.

Прогноз: «Каролина» не упустит шанс набрать два очка.

Альтернативный прогноз: Хозяева будут жестко сушить игру, поэтому результативного хоккея ждать не стоит.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.23.

Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.89.