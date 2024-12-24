Нэшвилл
Каролина
«Нэшвилл»
Турнирное положение: Ничего хорошего для «Нэшвилла» по сезону не происходит, поскольку клуб на 14 месте западной конференции.
Последние матчи: Что говорить, если «Нэшвилл» даже не сможет выиграть два матча подряд, чередуя победы с поражениями.
Нэшвилл — Каролина: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Проблем с хоккеистами у «Нэшвилла» никаких нет, и в предстоящей игре сыграют все сильнейшие.
Общий тонус клуба: В нынешней ситуации сложно представить, что должен предложить «Нэшвилл», чтобы выиграть у неугомонной «Каролины».
«Каролина»
Турнирное положение: В целом по сезону «Каролина» играет в свой хоккей, но внезапные перепады по результатам тревожат поклонников франшизы. Клуб из Роли сейчас на пятой позиции в восточной конференции.
Последние матчи: В пяти последних матчах «Каролина» смогла победить в трех играх, но могла бы собрать куда больший урожай из очков.
Травмированные игроки: По травмированным у «Каролины» все по-старому. Не могут играть Андерсен, Друри и Фаст. Их появление на льду ожидается ещё нескоро.
Общий тонус клуба: С «Нэшвиллом» придется повозиться, поскольку хозяевам победа нужна куда больше, чем гостям.
Статистика для ставок
- «Нэшвилл» в шести последних матчах победил три раза
- В трех последних очных поединках «Каролина» выиграла два раза
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.77, на ничью — 4.51, на гостей — 2.23.
Прогноз: «Каролина» не упустит шанс набрать два очка.
- 2.10Бостон — Вашингтон: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- 2.20Металлург Мг — Авангард: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 4.26Миннесота — Чикаго: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
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Альтернативный прогноз: Хозяева будут жестко сушить игру, поэтому результативного хоккея ждать не стоит.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.23.
Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.89.