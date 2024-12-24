ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бен ЧилвеллПанические покупки. Чилвелл зимой перейдет в «МЮ», а Фергюсон в «Ман Сити»? Секу КойтаНеоправданные ожидания. Топ-5 разочарований первой половины сезона РПЛ Мохамед Салах («Ливерпуль»)АПЛ. «Манчестер Сити» проиграл «Астон Вилле», «Челси» сыграл вничью с «Эвертоном», «Ливерпуль» разгромил «Тоттенхэм»
  • 01:08
    • Сафонов помог «ПСЖ» выйти в 1/16 финала Кубка Франции
  • 21:54
    • «Аталанта» вырвала победу у «Эмполи» и сохранила лидерство в Серии А
    Все новости спорта

    «Флорида» заберёт себе победу в дерби?

    «Флорида» — «Тампа». Ставка (к. 2.07), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 24 декабря 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Флориду Пантерз Прогнозы на Тампу-Бэй Лайтнинг
    Прогноз и ставки на «Флорида» — «Тампа»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Флорида»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Тампа». Игра пройдет на «Амерант Банк Арене» 24 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Флорида» — «Тампа», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 24 Декабря 2024 года

    Флорида

  • НХЛ
    •  Флорида 03:00 Тампа-Бэй

    Тампа-Бэй

  • Тампа
    •

    «Флорида»

    Турнирное положение: Последние результаты «Флориды» заметно повысили позиции гостей в таблице Востока. Сейчас коллектив Мориса находится на четвертой позиции восточной конференции.

    Последние матчи: На протяжении последних трех матчей «Флорида» демонстрирует максимально плотный хоккей, который вылился в три победы подряд.

    Флорида — Тампа-Бэй: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: В предстоящем поединке за «Флориду» не смогут сыграть два Боквиста, у которых проблемы со здоровьем после травм нижней части тела.

    Общий тонус клуба: Игра с «Тампой» будет жесткой, поскольку именно в матче против этого соперника хозяева захотят продемонстрировать максимальное доминирование над соперником.

    «Тампа»

    Турнирное положение: На данном этапе сезона «Тампа» максимально хороша и благодаря ряду побед клуб из Флориды забрался на шестую позицию в турнирной таблице Востока.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: На одном дыхании «Тампа» провела четыре последних поединка и закономерно лодержала победы в каждом из них.

    Травмированные игроки: Сейчас «Тампе» не может помочь только швейцарский защитник Мозер, который уже приличное время вне игры.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Общий тонус клуба: У гостей достаточно ресурсов, чтобы дать «Флориде» бой даже на её территории.

    Статистика для ставок

    • «Тампа» выиграла четыре последних поединка по календарю

    • «Флорида» выиграла три последних матча в сезоне

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.07, на ничью — 4.67, на гостей — 3.00.

    Прогноз: «Флорида» сделает все возможное, чтобы победить принципиального соперника.

    Альтернативный прогноз: Результативной игры в этом поединке ждать не следует, поскольку оба соперника сильны и примерно равны по силам.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.19.

    Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 3.08.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.16
  • Прогноз на матч Сакраменто — Индиана
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Торонто — Хьюстон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Денвер
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Колорадо — Сиэтл
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Оттава
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Макартур — Централ Кост Маринерс
  • Футбол
  • Сегодня в 11:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сибирь — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Астерас — Арис Салоники
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.97
  • Прогноз на матч ОФК Белград — Бачка-Топола
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч ОФИ — Волос
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  4.15
  • Прогноз на матч Хатайспор — Адана Демирспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Флорида» — «Тампа»: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 24.12.2024. Прогнозы на хоккей. «Флорида» заберёт себе победу в дерби?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры