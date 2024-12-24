В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Тампа». Игра пройдет на «Амерант Банк Арене» 24 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Флорида» — «Тампа», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Флорида»

Турнирное положение: Последние результаты «Флориды» заметно повысили позиции гостей в таблице Востока. Сейчас коллектив Мориса находится на четвертой позиции восточной конференции.

Последние матчи: На протяжении последних трех матчей «Флорида» демонстрирует максимально плотный хоккей, который вылился в три победы подряд.

Травмированные игроки: В предстоящем поединке за «Флориду» не смогут сыграть два Боквиста, у которых проблемы со здоровьем после травм нижней части тела.

Общий тонус клуба: Игра с «Тампой» будет жесткой, поскольку именно в матче против этого соперника хозяева захотят продемонстрировать максимальное доминирование над соперником.

«Тампа»

Турнирное положение: На данном этапе сезона «Тампа» максимально хороша и благодаря ряду побед клуб из Флориды забрался на шестую позицию в турнирной таблице Востока.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: На одном дыхании «Тампа» провела четыре последних поединка и закономерно лодержала победы в каждом из них.

Травмированные игроки: Сейчас «Тампе» не может помочь только швейцарский защитник Мозер, который уже приличное время вне игры.

Общий тонус клуба: У гостей достаточно ресурсов, чтобы дать «Флориде» бой даже на её территории.

Статистика для ставок

«Тампа» выиграла четыре последних поединка по календарю

«Флорида» выиграла три последних матча в сезоне

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.07, на ничью — 4.67, на гостей — 3.00.

Прогноз: «Флорида» сделает все возможное, чтобы победить принципиального соперника.

Альтернативный прогноз: Результативной игры в этом поединке ждать не следует, поскольку оба соперника сильны и примерно равны по силам.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.19.

Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 3.08.