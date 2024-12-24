Флорида
Тампа-Бэй
«Флорида»
Турнирное положение: Последние результаты «Флориды» заметно повысили позиции гостей в таблице Востока. Сейчас коллектив Мориса находится на четвертой позиции восточной конференции.
Последние матчи: На протяжении последних трех матчей «Флорида» демонстрирует максимально плотный хоккей, который вылился в три победы подряд.
Флорида — Тампа-Бэй: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: В предстоящем поединке за «Флориду» не смогут сыграть два Боквиста, у которых проблемы со здоровьем после травм нижней части тела.
Общий тонус клуба: Игра с «Тампой» будет жесткой, поскольку именно в матче против этого соперника хозяева захотят продемонстрировать максимальное доминирование над соперником.
«Тампа»
Турнирное положение: На данном этапе сезона «Тампа» максимально хороша и благодаря ряду побед клуб из Флориды забрался на шестую позицию в турнирной таблице Востока.
Последние матчи: На одном дыхании «Тампа» провела четыре последних поединка и закономерно лодержала победы в каждом из них.
Травмированные игроки: Сейчас «Тампе» не может помочь только швейцарский защитник Мозер, который уже приличное время вне игры.
Общий тонус клуба: У гостей достаточно ресурсов, чтобы дать «Флориде» бой даже на её территории.
Статистика для ставок
- «Тампа» выиграла четыре последних поединка по календарю
- «Флорида» выиграла три последних матча в сезоне
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.07, на ничью — 4.67, на гостей — 3.00.
Прогноз: «Флорида» сделает все возможное, чтобы победить принципиального соперника.
- 2.00Динамо Москва — Ак Барс: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.20Металлург Мг — Авангард: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.10Бостон — Вашингтон: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
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Альтернативный прогноз: Результативной игры в этом поединке ждать не следует, поскольку оба соперника сильны и примерно равны по силам.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.19.
Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 3.08.