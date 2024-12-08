В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Ак Барс». Игра состоится 8 декабря. Начало встречи — в 14:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Ак Барс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Салават Юлаев»

Турнирное положение: Уфимцы занимают 2-е место в таблице Востока, набрав 46 очков за 32 матча. «Салават Юлаев» отстает от «Трактора» (1-я строчка) лишь на 2 балла, имея две игры в запасе.

Последние матчи: В прошедшей встрече команда уверенно обыграла «Сибирь» (3:1), уфимцы умело довели матч до победы. До этого «Салават Юлаев» одолел «Трактор» (4:1).

У команды продолжается победная серия, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот период «Салават Юлаев» сумел одолеть «Спартак» (5:1), «Витязь» (4:0) и «Северсталь» (2:0).

Не сыграют: Глеб Кузьмин и Никита Зоркин (у обоих — травмы).

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: Нельзя не заметить, что «Салават Юлаев» наладил свою игру в обороне, причем серьезным образом. В последних 5-и встречах уфимцы пропускают максимум 1 шайбу за игру.

При этом, атака «Салавата Юлаева» не стала хуже. Уфимцы забрасывают по 4-5 шайб за игру, уверенно завершая матчи. Команда особенно сильна во 2-й половине встреч, когда нужно довести игру до победного конца.

У «Салавата Юлаева» продолжают доминировать легионеры, которые являются лидерами и стабильно набирают очки. К тому же, начинают подтягиваться и другие звенья. Нападающий Деннис Ян стал часто набирать очки.

«Ак Барс»

Турнирное положение: Казанцы располагаются на 3-й позиции Востока с 43 баллами после 31-го матча. «Ак Барс» отстает от того же «Салавата Юлаева» лишь на 3 очка, имея игру в запасе.

Последние матчи: В прошлых поединках казанцы также доминировали. В последней встрече команда обыграла «Витязь» (5:3), совершив камбэк с 0:3, а до этого «Ак Барс» одолел московское «Динамо» (5:4).

У казанцев также имеется победная серия, но из 4-х встреч. За эти матчи «Ак Барс» одолел «Сочи» со счетом 3:2 в овертайме и ЦСКА (2:1), забросив победную шайбу во втором периоде.

Не сыграет: Егор Бабенко (травма).

Состояние команды: «Ак Барс» постепенно набрал форму и сейчас точно считается одной из самых мощных команд в лиге. Команда имеет возможность приблизиться к «Салавату Юлаеву» в таблице.

«Ак Барс» способен играть по-разному в определенных матчах. К примеру, казанцы чуть расслабились в матче с «Витязем» и получили 3 шайбы в первом периоде, но затем показали класс.

«Ак Барс» также дважды уступал по ходу встречи с московским «Динамо», но во 2-м и 3-м периодах собрался и исправил ситуацию. Не будет удивлением, если казанцы совершат камбэк и в Уфе.

Статистика для ставок

«Салават Юлаев» имеет победную серию из 5-и матчей подряд

«Ак Барс» побеждает на протяжении 4-х встреч

В последних 5-и очных матчах «Салават Юлаев» 4 раза обыгрывал «Ак Барс»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Салавата Юлаева» оценивается букмекерами в 2.50, ничья — в 3.80, а победа «Ак Барса» — в 2.70.

На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 2.40 и 1.55 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что «Салават Юлаев» на своей площадке отдаст все силы и победит «Ак Барс».

Ставка: Победа «Салавата Юлаева» за 2.50.

Прогноз: Команды точно будут действовать смело в атаке. Прогнозируем результативный матч.

Ставка: Тотал 5 больше за 2.05.