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    «Салават Юлаев» — «Ак Барс». Ставка (к. 2.50) и прогноз на хоккей, КХЛ, 8 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Салават Юлаев» — «Ак Барс»
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    Александр Шаров — нападающий «Салавата Юлаева»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Ак Барс». Игра состоится 8 декабря. Начало встречи — в 14:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Ак Барс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 08 Декабря 2024 года

    Салават Юлаев

  • Уфа
    •  Салават Юлаев 14:30 Ак Барс

    Ак Барс

  • Казань
    •

    «Салават Юлаев»

    Турнирное положение: Уфимцы занимают 2-е место в таблице Востока, набрав 46 очков за 32 матча. «Салават Юлаев» отстает от «Трактора» (1-я строчка) лишь на 2 балла, имея две игры в запасе.

    Последние матчи: В прошедшей встрече команда уверенно обыграла «Сибирь» (3:1), уфимцы умело довели матч до победы. До этого «Салават Юлаев» одолел «Трактор» (4:1).

    Салават Юлаев — Ак Барс: коэффициенты букмекеров

    У команды продолжается победная серия, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот период «Салават Юлаев» сумел одолеть «Спартак» (5:1), «Витязь» (4:0) и «Северсталь» (2:0).

    Не сыграют: Глеб Кузьмин и Никита Зоркин (у обоих — травмы).

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Состояние команды: Нельзя не заметить, что «Салават Юлаев» наладил свою игру в обороне, причем серьезным образом. В последних 5-и встречах уфимцы пропускают максимум 1 шайбу за игру.

    При этом, атака «Салавата Юлаева» не стала хуже. Уфимцы забрасывают по 4-5 шайб за игру, уверенно завершая матчи. Команда особенно сильна во 2-й половине встреч, когда нужно довести игру до победного конца.

    У «Салавата Юлаева» продолжают доминировать легионеры, которые являются лидерами и стабильно набирают очки. К тому же, начинают подтягиваться и другие звенья. Нападающий Деннис Ян стал часто набирать очки.

    «Ак Барс»

    Турнирное положение: Казанцы располагаются на 3-й позиции Востока с 43 баллами после 31-го матча. «Ак Барс» отстает от того же «Салавата Юлаева» лишь на 3 очка, имея игру в запасе.

    Последние матчи: В прошлых поединках казанцы также доминировали. В последней встрече команда обыграла «Витязь» (5:3), совершив камбэк с 0:3, а до этого «Ак Барс» одолел московское «Динамо» (5:4).

    У казанцев также имеется победная серия, но из 4-х встреч. За эти матчи «Ак Барс» одолел «Сочи» со счетом 3:2 в овертайме и ЦСКА (2:1), забросив победную шайбу во втором периоде.

    Не сыграет: Егор Бабенко (травма).

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    • Состояние команды: «Ак Барс» постепенно набрал форму и сейчас точно считается одной из самых мощных команд в лиге. Команда имеет возможность приблизиться к «Салавату Юлаеву» в таблице.

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    «Ак Барс» способен играть по-разному в определенных матчах. К примеру, казанцы чуть расслабились в матче с «Витязем» и получили 3 шайбы в первом периоде, но затем показали класс.

    «Ак Барс» также дважды уступал по ходу встречи с московским «Динамо», но во 2-м и 3-м периодах собрался и исправил ситуацию. Не будет удивлением, если казанцы совершат камбэк и в Уфе.

    Статистика для ставок

    • «Салават Юлаев» имеет победную серию из 5-и матчей подряд

    • «Ак Барс» побеждает на протяжении 4-х встреч

    • В последних 5-и очных матчах «Салават Юлаев» 4 раза обыгрывал «Ак Барс»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Салавата Юлаева» оценивается букмекерами в 2.50, ничья — в 3.80, а победа «Ак Барса» — в 2.70.

    На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 2.40 и 1.55 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что «Салават Юлаев» на своей площадке отдаст все силы и победит «Ак Барс».

    Ставка: Победа «Салавата Юлаева» за 2.50.

    Прогноз: Команды точно будут действовать смело в атаке. Прогнозируем результативный матч.

    Ставка: Тотал 5 больше за 2.05.

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    «Салават Юлаев» — «Ак Барс»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 08.12.2024. Прогнозы на хоккей. Кто окажется победителем в «зеленом» дерби?
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