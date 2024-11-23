В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Виннипег». Игра пройдет на «ППГ Пэйнтс Арене» 23 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Питтсбург» — «Виннипег», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Питтсбург»

Турнирное положение: Состояние «Питтсбурга» тревожит всех поклонников этого клуба. Команда пока что на 12 позиции Востока без особых перспектив на поднятие выше.

Последние матчи: В пяти последних поединках «Питтсбург» выиграл всего лишь один раз, и то в мачте против «Сан-Хосе» повезло выиграть послематчевую лотерею буллитов.

Травмированные игроки: Травмированных у «Питтсбурга» также достаточно. Не смогут помочь своему клубу Гласс, Хейс и Лизотт. Под вопросом участие в матче Летанга.

Общий тонус клуба: С «Виннипегом» шансов на успех практически нет никаких, поскольку разница в качестве игры двух клубов просто невероятная.

«Виннипег»

Турнирное положение: В последние недели «Виннипег» немного притормозил, но все равно канадская команда занимает первое место в сводной таблице лиги.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: За три последних матча «Виннипег» смог победить всего лишь раз, обыграв у себя дома «Флориду».

Травмированные игроки: На данный момент времени у «Виннипега» только один травмированный игрок, и им является защитник Логан Стэнли.

Общий тонус клуба: В игре против предстоящего соперника «Виннипег» видится однозначным претендентом на уверенную победу.

Статистика для ставок

«Питтсбург» проиграл дома два из трех последних поединков

«Виннипег» выиграл два последних очных противостояния

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.02, на ничью — 4.62, на гостей — 2.07.

Прогноз: «Виннипег» заберет себе этот матч довольно легко

Альтернативный прогноз: В этом поединке будет много голов на любой вкус

Ставка: П2 с коэффициентом 2.07

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.73