Питтсбург
Виннипег
«Питтсбург»
Турнирное положение: Состояние «Питтсбурга» тревожит всех поклонников этого клуба. Команда пока что на 12 позиции Востока без особых перспектив на поднятие выше.
Последние матчи: В пяти последних поединках «Питтсбург» выиграл всего лишь один раз, и то в мачте против «Сан-Хосе» повезло выиграть послематчевую лотерею буллитов.
Питтсбург — Виннипег: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Травмированных у «Питтсбурга» также достаточно. Не смогут помочь своему клубу Гласс, Хейс и Лизотт. Под вопросом участие в матче Летанга.
Общий тонус клуба: С «Виннипегом» шансов на успех практически нет никаких, поскольку разница в качестве игры двух клубов просто невероятная.
«Виннипег»
Турнирное положение: В последние недели «Виннипег» немного притормозил, но все равно канадская команда занимает первое место в сводной таблице лиги.
Последние матчи: За три последних матча «Виннипег» смог победить всего лишь раз, обыграв у себя дома «Флориду».
Травмированные игроки: На данный момент времени у «Виннипега» только один травмированный игрок, и им является защитник Логан Стэнли.
Общий тонус клуба: В игре против предстоящего соперника «Виннипег» видится однозначным претендентом на уверенную победу.
Статистика для ставок
- «Питтсбург» проиграл дома два из трех последних поединков
- «Виннипег» выиграл два последних очных противостояния
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.02, на ничью — 4.62, на гостей — 2.07.
Прогноз: «Виннипег» заберет себе этот матч довольно легко
- 2.65Барыс — Амур: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.02Спартак — Витязь: прогноз и ставкаЗавтра в 14:00
- 2.33Трактор — Куньлунь: прогноз и ставкаЗавтра в 14:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: В этом поединке будет много голов на любой вкус
Ставка: П2 с коэффициентом 2.07
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.73