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    «Питтсбург» — «Виннипег». Ставка (к. 2.07), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 23 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Питтсбург» — «Виннипег»
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    «Питтсбург»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Виннипег». Игра пройдет на «ППГ Пэйнтс Арене» 23 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Питтсбург» — «Виннипег», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 23 Ноября 2024 года

    Питтсбург

  • Питтсбург
    •  Питтсбург 03:00 Виннипег

    Виннипег

  • НХЛ
    •

    «Питтсбург»

    Турнирное положение: Состояние «Питтсбурга» тревожит всех поклонников этого клуба. Команда пока что на 12 позиции Востока без особых перспектив на поднятие выше.

    Последние матчи: В пяти последних поединках «Питтсбург» выиграл всего лишь один раз, и то в мачте против «Сан-Хосе» повезло выиграть послематчевую лотерею буллитов.

    Питтсбург — Виннипег: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: Травмированных у «Питтсбурга» также достаточно. Не смогут помочь своему клубу Гласс, Хейс и Лизотт. Под вопросом участие в матче Летанга.

    Общий тонус клуба: С «Виннипегом» шансов на успех практически нет никаких, поскольку разница в качестве игры двух клубов просто невероятная.

    «Виннипег»

    Турнирное положение: В последние недели «Виннипег» немного притормозил, но все равно канадская команда занимает первое место в сводной таблице лиги.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: За три последних матча «Виннипег» смог победить всего лишь раз, обыграв у себя дома «Флориду».

    Травмированные игроки: На данный момент времени у «Виннипега» только один травмированный игрок, и им является защитник Логан Стэнли.

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    Общий тонус клуба: В игре против предстоящего соперника «Виннипег» видится однозначным претендентом на уверенную победу.

    Статистика для ставок

    • «Питтсбург» проиграл дома два из трех последних поединков

    • «Виннипег» выиграл два последних очных противостояния

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.02, на ничью — 4.62, на гостей — 2.07.

    Прогноз: «Виннипег» заберет себе этот матч довольно легко

    Альтернативный прогноз: В этом поединке будет много голов на любой вкус

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.07

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.73

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