В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Детройт». Игра пройдет на «PPG Pains-Арене» 14 ноября. Начало встречи — в 03:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Питтсбург» — «Детройт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Питтсбург»

Турнирное положение: По итогам 17 матчей «Пингвинз» опустились на 13-е место в таблице Восточной конференции с 14 очками в активе. От зоны первой восьмерки их отделяет всего 1 балл.

Последние матчи: Вторая половина октября «Питтсбурга» сопровождалась серией из шести поражений кряду, за которой последовали победы над «Анахаймом» — 2:1 ОТ и «Монреалем» — 3:1.

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В двух следующих матчах команда Майка Салливана уступила «Айлендерс» — 3:4 Б и «Каролине» — 1:5, а затем разобралась с «Вашингтоном» — 4:2. Накануне «Пенс» крупно проиграли «Далласу» — 1:7.

Не сыграют: Коди Гласс, Кевин Хейс.

Состояние команды: Новый сезон «Питтсбурга» не задался несмотря на относительно неплохой старт и в целом большие ожидания внутри команды из Пенсильвании.

Прогнозы и ставки на НХЛ

В межсезонье в «Питтсбурге» говорили о борьбе за место в кубковой зоне, как об одной из ключевых задач. Однако за счет чего «Пингвинз» сумеют это реализовать — на текущий момент вообразить тяжело.

Ключевой проблемой команды Майка Салливана остается крайне безобразная игра в обороне: значительное количество матчей «пингвинов» стабильно сопровождается 3-4 пропущенными голами.

«Детройт»

Турнирное положение: Мичиганский коллектив провел 14 матчей, в которых заработал 13 очков. В таблице Востока «Ред Уингз» занимают 14-ю строчку, отставая от «Питтсбурга» на 1 балл.

Последние матчи: Во второй половине прошлого месяца нестабильный «Детройт» выдал серию из трех побед, за которой последовал аналогичный по продолжительности провальный отрезок.

В начале ноября команда Дерека Лалонда одержала еще две победы, обыграв «Баффало» — 2:1 и «Чикаго» — 4:1. Однако в недавних матчах «крылья» потерпели поражения от «Торонто» — 1:3 и «Рейнджерс» — 0:4.

Не сыграют: Джек Кэмпбелл, Алекс Лайон.

Состояние команды: Уже в который сезон «Детройт» входит в статусе середняка, мечтающего ворваться в кубковую элиту. Необходимый ресурс с точки зрения состава для этого у «Ред Уингз»имеется.

Однако новая регулярка ничем не отличается от того, что «Детройт» демонтировал годами ранее: команда выдает короткие успешные отрезки, но общая турнирная картина формируется из частых поражений.

Проблема команды Дерека Лалонда кроется в нестабильности атакующих игроков, которые после пары качественных матчей надолго исчезают с радаров результативности и составляют свою команду ни с чем впереди.

Статистика для ставок

В трех домашних матчах из последних пяти «Питтсбург» не забивал больше двух голов

В пяти домашних матчах из семи в нынешнем сезоне «Питтсбург» пропускал минимум 4 шайбы

«Детройт» добился победы в трех гостевых матчах из последних пяти

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Питтсбурга» оценивается букмекерами в 2.29, ничья — в 4.56, а победа «Детройта» — в 2.66.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.70, на тотал меньше 5.5 — за 2.27.

Прогноз: На катке в Пенсильвании сойдутся две нестабильные команды, испытывающие острую необходимость в набранных очках. Тем не менее «Питтсбург» на фоне «Детройта» выглядит более способным извлечь пользу из предстоящей игры.

Ставка: «Питтсбург» победит в матче за 1.88.

Прогноз: В последнее время «Детройту» стоит огромных усилий провести по-настоящему результативный матч, ввиду чего «Питтсбург» может лишить соперников из Мичигана очередной попытки сыграть продуктивно у чужих ворот.

Ставка: Индивидуальный тотал «Детройта» меньше 2.5 за 2.16.