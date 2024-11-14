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    «Питтсбург» не потеряет очки в игре с «Детройтом»

    «Питтсбург» — «Детройт». Ставка (к. 1.88) и прогноз на хоккей, НХЛ, 14 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Питтсбург» — «Детройт»
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    Брайан Раст
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Детройт». Игра пройдет на «PPG Pains-Арене» 14 ноября. Начало встречи — в 03:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Питтсбург» — «Детройт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 14 Ноября 2024 года

    Питтсбург

  • Питтсбург
    •  Питтсбург 03:30 Детройт

    Детройт

  • НХЛ
    •

    «Питтсбург»

    Турнирное положение: По итогам 17 матчей «Пингвинз» опустились на 13-е место в таблице Восточной конференции с 14 очками в активе. От зоны первой восьмерки их отделяет всего 1 балл.

    Последние матчи: Вторая половина октября «Питтсбурга» сопровождалась серией из шести поражений кряду, за которой последовали победы над «Анахаймом» — 2:1 ОТ и «Монреалем» — 3:1.

    Питтсбург — Детройт: коэффициенты букмекеров

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    В двух следующих матчах команда Майка Салливана уступила «Айлендерс» — 3:4 Б и «Каролине» — 1:5, а затем разобралась с «Вашингтоном» — 4:2. Накануне «Пенс» крупно проиграли «Далласу» — 1:7.

    Не сыграют: Коди Гласс, Кевин Хейс.

    Состояние команды: Новый сезон «Питтсбурга» не задался несмотря на относительно неплохой старт и в целом большие ожидания внутри команды из Пенсильвании.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    В межсезонье в «Питтсбурге» говорили о борьбе за место в кубковой зоне, как об одной из ключевых задач. Однако за счет чего «Пингвинз» сумеют это реализовать — на текущий момент вообразить тяжело.

    Ключевой проблемой команды Майка Салливана остается крайне безобразная игра в обороне: значительное количество матчей «пингвинов» стабильно сопровождается 3-4 пропущенными голами.

    «Детройт»

    Турнирное положение: Мичиганский коллектив провел 14 матчей, в которых заработал 13 очков. В таблице Востока «Ред Уингз» занимают 14-ю строчку, отставая от «Питтсбурга» на 1 балл.

    Последние матчи: Во второй половине прошлого месяца нестабильный «Детройт» выдал серию из трех побед, за которой последовал аналогичный по продолжительности провальный отрезок.

    В начале ноября команда Дерека Лалонда одержала еще две победы, обыграв «Баффало» — 2:1 и «Чикаго» — 4:1. Однако в недавних матчах «крылья» потерпели поражения от «Торонто» — 1:3 и «Рейнджерс» — 0:4.

    Не сыграют: Джек Кэмпбелл, Алекс Лайон.

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    • Состояние команды: Уже в который сезон «Детройт» входит в статусе середняка, мечтающего ворваться в кубковую элиту. Необходимый ресурс с точки зрения состава для этого у «Ред Уингз»имеется.

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    Однако новая регулярка ничем не отличается от того, что «Детройт» демонтировал годами ранее: команда выдает короткие успешные отрезки, но общая турнирная картина формируется из частых поражений.

    Проблема команды Дерека Лалонда кроется в нестабильности атакующих игроков, которые после пары качественных матчей надолго исчезают с радаров результативности и составляют свою команду ни с чем впереди.

    Статистика для ставок

    • В трех домашних матчах из последних пяти «Питтсбург» не забивал больше двух голов

    • В пяти домашних матчах из семи в нынешнем сезоне «Питтсбург» пропускал минимум 4 шайбы

    • «Детройт» добился победы в трех гостевых матчах из последних пяти

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Питтсбурга» оценивается букмекерами в 2.29, ничья — в 4.56, а победа «Детройта» — в 2.66.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.70, на тотал меньше 5.5 — за 2.27.

    Прогноз: На катке в Пенсильвании сойдутся две нестабильные команды, испытывающие острую необходимость в набранных очках. Тем не менее «Питтсбург» на фоне «Детройта» выглядит более способным извлечь пользу из предстоящей игры.

    Ставка: «Питтсбург» победит в матче за 1.88.

    Прогноз: В последнее время «Детройту» стоит огромных усилий провести по-настоящему результативный матч, ввиду чего «Питтсбург» может лишить соперников из Мичигана очередной попытки сыграть продуктивно у чужих ворот.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Детройта» меньше 2.5 за 2.16.

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