НХЛ. «Питтсбург» уступил «Далласу», «Филадельфия» победила «Сан-Хосе» и другие матчи

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

«Баффало» — «Монреаль» — 5:7

«Баффало» с 15 очками идет на 10-м месте на «Востоке». «Монреаль» (12) замыкает турнирную таблицу.

НХЛ «Баффало» — «Монреаль» — 5:7 (1:1, 2:3, 2:3) Голы: Андерсон — 2 (Дворак, Галлахер), 4:14 — 0:1. Томпсон — 11 (Так, Луукконен), 4:42 — 1:1. Кофилд — 11 (бол., Хатсон, Сузуки), 25:26 — 1:2. Козенс — 3 (Далин, Так), 25:45 — 2:2. Кребс — 2 (Байрам, Пауэр), 26:44 — 3:2. Сузуки — 5 (Слафковски, Дак), 39:13 — 3:3. Сузуки — 6 (Слафковски, Дак), 39:35 — 3:4. Далин — 3 (бол., Козенс), 41:58 — 4:4. Петерка — 7 (Пауэр), 43:51 — 5:4. Хейнеман — 3 (Хатсон), 50:50 — 5:5. Кофилд — 12 (бол., Слафковски, Мэтисон), 52:58 — 5:6. Дворак — 2 (п.в., Андерсон, Сузуки), 59:11 — 5:7Вратари: Луукконен (Леви, 40:00) — Примо (Монтембо, 43:51)Штраф: 14 — 10Броски: 18 (6+5+7) — 23 (8+10+5)

«Баффало» — «Монреаль» — 5:7

«Филадельфия» — «Сан-Хосе» — 4:3 Б

В составе «Флайерз» 2 (1+1) очка набрал Матвей Мичков, который также реализовал буллит.

«Филадельфия» с 14 очками занимает 12-е место в Восточной конференции.

«Сан-Хосе» с 13 очками — на 15-й строчке «Запада».

НХЛ «Филадельфия» — «Сан-Хосе» — 4:3 Б (2:0, 1:2, 0:1, 0:0, 1:0) Голы: Джонсон — 1 (Ришар), 1:40 — 1:0. Конекны — 8 (бол., Мичков, Андре), 15:56 — 2:0. Мичков — 5 (Пелинг, Замула), 25:09 — 3:0. Томпсон — 2 (Эклунд, Гранлунд), 35:29 — 3:1. Гранлунд — 7 (Эклунд, Зеттерлунд), 38:33 — 3:2. Гудроу — 2 (Тран, Сиси), 57:36 — 3:3. Победный буллит: МичковВратари: Эрссон — ВанечекШтраф: 16 — 16Броски: 43 (11+14+16+2) — 31 (11+8+7+5)

«Филадельфия» — «Сан-Хосе» — 4:3 Б

«Питтсбург» — «Даллас» — 1:7

«Даллас» с 18 очками занимает пятое место в Западной конференции.

«Питтсбург» с 14 очками — на 13-й строчке «Востока».

НХЛ «Питтсбург» — «Даллас» — 1:7 (0:6, 1:0, 0:1) Голы: Дюшен — 8 (Марчмент, Смит), 2:33 — 0:1. Стэнковен — 3 (Бенн, Линделл), 7:13 — 0:2. Марчмент — 3 (Смит), 10:16 — 0:3. Хейсканен — 1 (Марчмент, Линделл), 13:09 — 0:4. Хейсканен — 2, 14:37 — 0:5. Сегин — 7 (бол., Марчмент, Дюшен), 18:39 — 0:6. Бовилье — 4 (Пуустинен, Сент-Айвени), 35:03 — 1:6. Джонстон — 2 (бол., Дюшен, Марчмент), 55:10 — 1:7Вратари: Бломквист (Неделькович, 10:16) — ЭттингерШтраф: 8 — 2Броски: 21 (7+6+8) — 40 (12+10+18)

«Питтсбург» — «Даллас» — 1:7

Прогнозы и ставки на НХЛ

«Калгари» — «Лос-Анджелес» — 3:1

НХЛ «Калгари» — «Лос-Анджелес» — 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) Голы: Баклунд — 4, 30:42 — 1:0. Юбердо — 6 (Кузьменко, Вольф), 31:18 — 2:0. Мур — 3 (Копитар, Байфилд), 57:29 — 2:1. Руни — 1 (п.в., Баклунд, Коронато), 59:40 — 3:1Вратари: Вольф — Кемпер (57:10 — 57:29, 57:46 — 58:03, 58:15 — 59:40)Штраф: 9 — 11Броски: 28 (10+12+6) — 30 (7+11+12)

«Калгари» — «Лос-Анджелес» — 3:1

«Колорадо» — «Нэшвилл» — 3:2 ОТ

«Колорадо» с 16 очками занимает восьмое место в Западной конференции.

«Нэшвилл» с 12 очками — на последней строчке.

НХЛ «Колорадо» — «Нэшвилл» — 3:2 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 1:0) Голы: Евангелиста — 2 (Пярссинен, Дель Гайзо), 1:45 — 0:1. Тэйвз — 1 (Жирар, Тайнан), 24:32 — 1:1. Рантанен — 9 (Кивиранта, Маккиннон), 31:37 — 2:1. Сиссонс — 2 (Йоси), 40:59 — 2:2. Жирар — 1, 62:46 — 3:2Вратари: Георгиев — Сарос (1:42 — 1:45)Штраф: 4 — 4Броски: 32 (6+9+15+2) — 31 (12+13+5+1)

«Колорадо» — «Нэшвилл» — 3:2 ОТ

«Вегас» — «Каролина» — 2:5

Российский вратарь «Харрикейнз» Петр Кочетков сделал 30 сейвов.

«Каролина» набрала 22 очка и занимает 2-е место в таблице Восточной конференции. «Вегас» с 20 очками — на 4-й строчке таблицы «Запада».

НХЛ «Вегас» — «Каролина» — 2:5 (0:2, 0:2, 2:1) Голы: Робинсон — 4 (Уокер, Котканиеми), 4:24 — 0:1. Котканиеми — 2 (Нечас, Робинсон), 12:46 — 0:2. Стаал — 2 (мен.), 23:38 — 0:3. Джост — 1 (Дж. Слэвин, Друри), 26:13 — 0:4. Айкел — 5, 46:11 — 1:4. Мартинук — 5 (п.в., Стаал, Дж. Слэвин), 54:28 — 1:5. Барбашев — 8 (бол., Хольц, Айкел), 59:47 — 2:5Вратари: Хилл (Шмид, 26:13, 54:06 — 54:28) — КочетковШтраф: 8 — 6Броски: 33 (4+13+16) — 34 (16+11+7)