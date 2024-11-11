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    «Нью-Джерси» разгромит «акул» на своем льду?

    «Нью-Джерси» — «Сан-Хосе». Ставка (к. 1.74), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 11 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Джерси» — «Сан-Хосе»
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    «Нью-Джерси»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси» будет принимать «Сан-Хосе». Игра пройдет на «Пруденшиал Центре» 11 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Нью-Джерси» — «Сан-Хосе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 11 Ноября 2024 года

    Нью-Джерси

  • НХЛ
    •  Нью-Джерси 03:00 Сан-Хосе

    Сан-Хосе

  • Сан-Хосе
    •

    «Нью-Джерси»

    Турнирное положение: Стоит отметить, что «Нью-Джерси» с начала этого сезона держится в лидерах Востока и сейчас располагается на второй строчке в турнирной таблице.

    Последние матчи: Радует, что «Нью-Джерси» может выдавать победы сериями, поскольку в трех последних поединках клуб Кифа не проиграл ни разу.

    Нью-Джерси — Сан-Хосе: коэффициенты букмекеров

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  • 1.555.105.30Бонус€100
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    Травмированные игроки: При все этом травмы не оставили «Нью-Джерси», и сейчас клубу не могут помочь Бастиан и Лазарь.

    Общий тонус клуба: В матче против «Сан-Хосе» расклад сил целиком и полностью в пользу хозяев льда, но преждевременно расслабляться не стоит.

    «Сан-Хосе»

    Турнирное положение: Несколько поединков назад «Сан-Хосе» пробудился ото сна, но в последних играх результат снова пропал, поэтому «акулы» так и не смогли уйти с последней строчки таблицы Запада.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В последней игре против «Миннесоты» шансов никаких не было изначально, поэтому поражение с разницей в три шайбы никого не удивило.

    Травмированные игроки: Сейчас у «Сан-Хосе» травмированы Кутюр и Власич, а без них структура коллектива Уорсофски совсем не стройная.

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    Общий тонус клуба: Встреча с «дьяволами» у «Сан-Хосе» получится крайне сложной, ибо сдержать реактивное нападение соперника будет чрезвычайно тяжело.

    Статистика для ставок

    • «Нью-Джерси» победил в двух последних домашних поединках

    • В трех из четырех последних очных поединках «Сан-Хосе» потерпел поражение

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.58, на ничью — 5.27, на гостей — 4.82.

    Прогноз: «Нью-Джерси» выглядит куда более явным претендентом на победу

    Альтернативный прогноз: Голевое пиршество шайб в этом матче зрителям обеспечено

    Ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом 1.74

    Альтернативная ставка: ТБ 7.5 с коэффициентом 2.88

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    «Нью-Джерси» — «Сан-Хосе»: прогноз, ставка (1.74), статистика, коэффициенты матча 11.11.2024. Прогнозы на хоккей. «Нью-Джерси» разгромит «акул» на своем льду?
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