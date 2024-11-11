Нью-Джерси
Сан-Хосе
«Нью-Джерси»
Турнирное положение: Стоит отметить, что «Нью-Джерси» с начала этого сезона держится в лидерах Востока и сейчас располагается на второй строчке в турнирной таблице.
Последние матчи: Радует, что «Нью-Джерси» может выдавать победы сериями, поскольку в трех последних поединках клуб Кифа не проиграл ни разу.
Нью-Джерси — Сан-Хосе: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: При все этом травмы не оставили «Нью-Джерси», и сейчас клубу не могут помочь Бастиан и Лазарь.
Общий тонус клуба: В матче против «Сан-Хосе» расклад сил целиком и полностью в пользу хозяев льда, но преждевременно расслабляться не стоит.
«Сан-Хосе»
Турнирное положение: Несколько поединков назад «Сан-Хосе» пробудился ото сна, но в последних играх результат снова пропал, поэтому «акулы» так и не смогли уйти с последней строчки таблицы Запада.
Последние матчи: В последней игре против «Миннесоты» шансов никаких не было изначально, поэтому поражение с разницей в три шайбы никого не удивило.
Травмированные игроки: Сейчас у «Сан-Хосе» травмированы Кутюр и Власич, а без них структура коллектива Уорсофски совсем не стройная.
Общий тонус клуба: Встреча с «дьяволами» у «Сан-Хосе» получится крайне сложной, ибо сдержать реактивное нападение соперника будет чрезвычайно тяжело.
Статистика для ставок
- «Нью-Джерси» победил в двух последних домашних поединках
- В трех из четырех последних очных поединках «Сан-Хосе» потерпел поражение
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.58, на ничью — 5.27, на гостей — 4.82.
Прогноз: «Нью-Джерси» выглядит куда более явным претендентом на победу
- 1.86Авангард — СКА: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 1.90Торпедо — Сочи: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 1.85Нефтехимик — Барыс: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Голевое пиршество шайб в этом матче зрителям обеспечено
Ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом 1.74
Альтернативная ставка: ТБ 7.5 с коэффициентом 2.88