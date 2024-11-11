В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси» будет принимать «Сан-Хосе». Игра пройдет на «Пруденшиал Центре» 11 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Нью-Джерси» — «Сан-Хосе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Нью-Джерси»

Турнирное положение: Стоит отметить, что «Нью-Джерси» с начала этого сезона держится в лидерах Востока и сейчас располагается на второй строчке в турнирной таблице.

Последние матчи: Радует, что «Нью-Джерси» может выдавать победы сериями, поскольку в трех последних поединках клуб Кифа не проиграл ни разу.

Нью-Джерси — Сан-Хосе: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.555.105.30Бонус€100

Травмированные игроки: При все этом травмы не оставили «Нью-Джерси», и сейчас клубу не могут помочь Бастиан и Лазарь.

Общий тонус клуба: В матче против «Сан-Хосе» расклад сил целиком и полностью в пользу хозяев льда, но преждевременно расслабляться не стоит.

«Сан-Хосе»

Турнирное положение: Несколько поединков назад «Сан-Хосе» пробудился ото сна, но в последних играх результат снова пропал, поэтому «акулы» так и не смогли уйти с последней строчки таблицы Запада.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В последней игре против «Миннесоты» шансов никаких не было изначально, поэтому поражение с разницей в три шайбы никого не удивило.

Травмированные игроки: Сейчас у «Сан-Хосе» травмированы Кутюр и Власич, а без них структура коллектива Уорсофски совсем не стройная.

Общий тонус клуба: Встреча с «дьяволами» у «Сан-Хосе» получится крайне сложной, ибо сдержать реактивное нападение соперника будет чрезвычайно тяжело.

Статистика для ставок

«Нью-Джерси» победил в двух последних домашних поединках

В трех из четырех последних очных поединках «Сан-Хосе» потерпел поражение

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.58, на ничью — 5.27, на гостей — 4.82.

Прогноз: «Нью-Джерси» выглядит куда более явным претендентом на победу

Альтернативный прогноз: Голевое пиршество шайб в этом матче зрителям обеспечено

Ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом 1.74

Альтернативная ставка: ТБ 7.5 с коэффициентом 2.88