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    Выезд в Нижнекамск «Барыс» реализует успешно

    «Нефтехимик» — «Барыс». Ставка (к. 1.85) и прогноз на хоккей, КХЛ, 11 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Нефтехимик» — «Барыс»
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    Самат Данияр
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Барыс». Игра пройдет на «Нефтехим Арене» 11 ноября. Начало встречи — в 19:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Нефтехимик» — «Барыс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 11 Ноября 2024 года

    Нефтехимик

  • Нижнекамск
    •  Нефтехимик 19:00 Барыс

    Барыс

  • Астана
    •

    «Нефтехимик»

    Турнирное положение: В результате слабых показателей последних недель «Нефтехимик» рухнул на 9-ю строчку в таблице Восточной конференции с 22 очками по итогам 25 матчей.

    Последние матчи: Последняя победа «Нефтехимика» датирована 24 октября: в тот вечер «волки» скромно обошлись с «Сочи» — 2:1. Упомянутая встреча прервала цикл из пяти поражений подряд.

    Нефтехимик — Барыс: коэффициенты букмекеров

    Однако после игры с сочинцами команда Олега Леонтьева набрала всего 1 балл в следующих пяти матчах. Так, нижнекамцы уступили «Автомобилисту» (дважды — 2:3; 2:3), «Ладе» — 0:3, «Барысу» — 1:2 Б и «Ак Барсу» — 1:4.

    Не сыграют: Роман Абросимов, Владимир Брюквин, Жан-Себастьян Ди, Александр Дергачев.

    Состояние команды: На контрасте с боевым и многообещающим началом сезона «Нефтехимик» преследует длительный период неудач, выход из которого команде в который раз предстоит найти.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Тем не менее далеко не всегда Нижнекамск проигрывает совсем безнадежно: нередко команда Олега Леонтьева демонстрирует характер, который, правда, больше не является гарантом ее успеха.

    К этому моменту «Нефтехимик» заметно просел в оборонительном отношении: практически ни один матч не заканчивается без 3+ пропущенных голов, что ненормально для клуба, участвующего в гонке за топ-8.

    «Барыс»

    Турнирное положение: Казахстанский представитель лиги получил 14 очков по итогам 23 матчей. В турнирной таблице Восточной конференции команда поднялась на 11-ю строчку.

    Последние матчи: Победой «Барыса» закончились три матча из последних шести, а еще в одной встрече клуб из Астаны заработал 1 балл. На текущий момент это лучший отрезок «барсов» в сезоне.

    В начале месяца команда Галыма Мамбеталиева взяла верх над «Нефтехимиком» — 1:2 Б, после чего довела до ничьей три периода с «Ак Барсом» и потерпела поражение в серии буллитов — 1:2 Б. В последнем матче казахстанцы уступили «Автомобилисту» — 1:3.

    Не сыграют: Виктор Антипин, Си Джей Смит, Дамир Жафяров.

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    • Состояние команды: Начало сезона «Барыса» сопровождалось турбулентностью, следствием которого стали две тренерские перестановки и тотальная чистка кадров.

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    Однако происходящее в Астане сейчас — с точки зрения игровых перспектив — ассоциируется с неким светом в конце тоннеля, к которому, возможно, «Барыс» постепенно приближается.

    Конкурентоспособность казахстанцев сейчас — вопрос поспешный, однако в содержании хоккея «Барыс» явно прибавил. В текущих условиях нельзя исключать перелом во второй половине регулярного первенства.

    Статистика для ставок

    • «Нефтехимик» потерпел десять поражений в последних одиннадцати встречах

    • Ни в одном матче из восьми последних «Нефтехимик» не забивал больше 2 голов

    • Победой «Барыса» закончились два последних гостевых матча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Нефтехимика» оценивается букмекерами в 1.72, ничья — в 4.20, а победа «Барыса» — в 4.15.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.97, на тотал меньше 4.5 — за 1.84.

    Прогноз: В плане результатов на отрезке команда Олега Леонтьева скатилась до одного из аутсайдеров конференции, ввиду чего у «Барыса», который постепенно прибавляет в конструктивной игре, появляются хорошие возможности схлестнуться в равной битве за очки.

    Ставка: «Барыс» победит с форой +1 за 1.85.

    Прогноз: Зачастую последние успехи достаются «Барысу» за счет оборонительной игры, что во многом обусловлено проблемами в атаке. В матче с «Нефтехимиком» казахстанцы, вероятно, не станут отказываться от идеи, которая работает.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Нефтехимика» меньше 2.5 за 2.00.

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    «Нефтехимик» — «Барыс»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 11.11.2024. Прогнозы на хоккей. Выезд в Нижнекамск «Барыс» реализует успешно
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