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    «Салават Юлаев» увезет победу из Минска

    «Динамо» Минск — «Салават Юлаев». Ставка (к. 1.94) и прогноз на хоккей, КХЛ, 7 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Минск — «Салават Юлаев»
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    Джош Ливо
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «Минск-Арене» 7 ноября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Динамо» Минск — «Салават Юлаев», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 07 Ноября 2024 года

    Динамо Минск

  • Минск
    •  Динамо Минск 17:00 Салават Юлаев

    Салават Юлаев

  • Уфа
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    «Динамо» Минск

    Турнирное положение: Набрав в 22 матчах 23 очка, белорусы вновь сместились на 8-е место в таблице Запада. Разрыв между 9-м «Витязем» сейчас обусловлен дополнительными показателями.

    Последние матчи: В трех матчах из последних четырех команда Дмитрия Квартальнова проиграла, причем во всех этих встречах она пропустила не менее 3 голов, а в двух — уступила с разницей в 3 шайбы.

    Динамо Минск — Салават Юлаев: коэффициенты букмекеров

    Так, за этот период «Динамо» Минск не сумело справиться ни с «Локомотивом» — 2:3, ни с «Северсталью» — 2:5. Кроме того, после победы над «Торпедо» — 5:2 «зубры» проиграли «Витязю», своему прямому конкуренту — 1:4.

    Не сыграют: Диллон Дюбе, Андрей Кареев, Андрей Стась.

    Состояние команды: Усиление состава «Динамо» Минск в межсезонье воспринималась в качестве недвусмысленной заявки белорусского клуба на большие цели.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Однако по ходу регулярной кампании турнирная картина команды Дмитрия Квартальнова едва ли отличается от той, которая была характера «Динамо» Минск годами ранее.

    Белорусы проводят крайне нестабильный сезон, не демонстрируя ничего, за счет чего они смогли бы решать серьезные задачи, связанные с плей-офф. Перед нами все тот же претендент на ранний вылет в случае успешной квалификации.

    «Салават Юлаев»

    Турнирное положение: Уфимцы провели 20 матчей, в которых заработали 26 очков. В Восточной конференции зеленые закрепились на 4-м месте, отставая на 1 балл от клубов из первой тройки.

    Последние матчи: Текущий этап регулярки команда Виктора Козлова вполне обоснованно может считать успешным: в пяти матчах из последних шести уфимцы оказались сильнее своих соперников.

    За упомянутый период «Салават Юлаев» обыграл «Сочи» — 3:2 Б, «Торпедо» — 5:4 и «Адмирал» — 2:1. А после неудачной встречи с теми же «моряками» — 2:4 уфимцы взяли верх над СКА — 4:2 и «Сибирью» — 3:2 Б.

    Не сыграют: Глеб Кузьмин.

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    • Состояние команды: «Салават Юлаев» вышел на неплохой темп набора очков, ввиду чего команда довольно быстро продвинулась к лидерам, сместив нескольких прямых конкурентов.

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    В особенности «Салават Юлаев» хорош на домашнем льду, в то время как на чужом катке уфимцы нередко сталкиваются с трудностями. Наиболее актуальными проблемы становятся в матчах из разряда «больших».

    На текущем этапе сезона «Салавата Юлаев» имеет достаточно неплохие атакующие данные, а игра у своих ворот остается одним из вопросов, с которым команда Виктора Козлова пока не может разобраться.

    Статистика для ставок

    • В последних трех матчах на домашней площадке минское «Динамо» не забивало больше 2 голов

    • «Салават Юлаев» одержал пять побед в шести последних матчах

    • В трех личных встречах из последних пяти был пробит тотал больше 5.5

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Минск оценивается букмекерами в 2.36, ничья — в 4.15, а победа «Салавата Юлаева» — в 2.49.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.00, на тотал меньше 5.5 — за 1.81.

    Прогноз: «Динамо» Минск является одним из наиболее часто бросающих клубов КХЛ, однако количество его попыток несоизмеримо с низким качеством. Находящийся в неплохой форме «Салават Юлаев» будет готов к такому давлению и сможет с ним справиться.

    Ставка: «Салават Юлаев» победит в матче за 1.94.

    Прогноз: Зачастую в матчах с соперниками уровня минского «Динамо» — проблемы в обороне которых лежат на поверхности — уфимцы играют в достаточно результативный хоккей.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Салавата Юлаева» больше 2.5 за 1.83.

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    «Динамо» Минск — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 07.11.2024. Прогнозы на хоккей. «Салават Юлаев» увезет победу из Минска
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